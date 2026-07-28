Godzilla El Nino: valóban van miért aggódni a szélsőséges időjárási jelenség miatt?

Súlyos időjárási szélsőségekre kell felkészülni a szakértők szerint miután akár egy úgynevett Godzilla El Nino is kialakulhat. Az El Nino jelenség ugyan önmagában természetes éghajlati ciklus, de a klímaváltozás miatt a hatásai sokkal súlyosabbak lettek. Épp ezért az ENSZ főtitkára, Antónia Guterres figyelmeztetett: a világnak sürgős klímavészjelzésként kell kezelnie ezt a helyzetet.
Az El Niño csak olajat önt egy már amúgy is felmelegedő világ tüzére
- fogalmazott.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerint 80 százalék az esélye annak, hogy az El Nino akár novemberig is fennmaradhat, míg az amerikai NOAA előrejelzése alapján 63 százalék az esélye annak, hogy a jelenség rendkívül erőssé válik.
Mit okoz az El Nino?
Az El Nino a Csendes-óceán középső és keleti részének szokatlan felmelegedésével jár. Normál esetben a passzátszelek a meleg vizet Ázsia és Ausztrália felé sodorják, ám El Nino idején ezek a szelek legyengülnek vagy megfordulnak, így a meleg víz kelet felé áramlik, ami világszerte felborítja a csapadék- és időjárási mintázatokat.
Ahol a trópusokon normál esetben hideg a tenger, ott kevés eső esik. Ha ezek a területek felmelegszenek, sok csapadék hullik. Világszerte átrendeződnek a nedves és száraz övezetek
– magyarázta Paul Roundy, a New York-i Állami Egyetem légkörkutató professzora.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az El Nino nem a klímaváltozás következménye, ugyanakkor a globális felmelegedés felerősítheti a hatásait:
A hőhullámok forróbbak, az aszályok súlyosabbak, a heves esőzések pedig intenzívebbek lehetnek
– mondta Jack O'Connor, az ENSZ Egyetem Környezetvédelmi és Emberi Biztonsági Intézetének kutatója.
A tudósok hivatalosan nem használják a Godzilla elnevezést, de egyetértenek abban, hogy nőtt a valószínűsége egy különösen erős esemény kialakulásának. Roundy szerint az idei folyamatot a Pápua Új-Guinea közelében kialakult rekorderejű nyugati szelek is erősítették, amelyek nagy mennyiségű meleg vizet sodortak kelet felé a Csendes-óceánon.
Hatásai világszerte eltérőek lehetnek. Ausztráliában és Dél-Amerika keleti részén fokozódhat az aszály és az erdőtüzek veszélye, míg Dél-Amerika nyugati partvidékén gyakoribbá válhatnak az árvizek. Dél-Ázsiában és Kelet-Afrikában a megváltozó csapadékviszonyok veszélyeztethetik a mezőgazdaságot. Az ENSZ és a Világélelmezési Program ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy erős El Nino terméskiesést, vízhiányt és súlyosbodó élelmezési válságot okozhat Afrika, Ázsia, Latin-Amerika és a csendes-óceáni térség számos országában.
A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy nem a pánik, hanem a felkészülés a legfontosabb. Bár egyelőre nem biztos, hogy valóban „Godzilla” erejű El Nino alakul ki, az előrejelzések szerint a jelenség már formálódik, ezért a kormányoknak és a lakosságnak időben fel kell készülniük a várható szélsőséges időjárási eseményekre, írja az AA.