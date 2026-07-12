Ezt isszák sokan a hőségben, pedig nem biztos, hogy szükségük van rá

Kánikulában különösen fontos eleget inni, de nem mindegy, mikor van szükség sima vízre, és mikor lehet indokolt az elektrolitpótlás. Az orvosok szerint az átlagos, egészséges felnőttnek legtöbbször elég a megfelelő folyadékbevitel és a változatos étrend, külön készítményekre inkább erős izzadás, hőségben végzett munka, sportolás, hányás vagy hasmenés esetén lehet szükség.
Tényleg szükség van elektrolitokra a hőségben? Ezt mondják az orvosok
A hőhullámok idején egyre több figyelmeztetés szól arról, hogy fontos a megfelelő folyadékbevitel. Az utóbbi időben azonban a sima víz mellett egyre gyakrabban kerülnek elő az elektrolitpótló italok, porok és tasakok is, amelyeket sokszor nélkülözhetetlen egészségügyi termékként reklámoznak. Az orvosok szerint azonban a legtöbb egészséges felnőttnek nincs szüksége arra, hogy mindennap ilyen készítményeket fogyasszon.
Az elektrolitok olyan ásványi anyagok, amelyek elektromos töltést hordoznak a szervezetben. Ide tartozik például a nátrium, a klorid, a kálium, valamint bizonyos termékekben a magnézium és a kalcium is. Ezek fontos szerepet játszanak a szervezet működésében, de ez nem jelenti azt, hogy hőség idején automatikusan mindenkinek külön pótolnia kell őket.
A víz és a kiegyensúlyozott étrend sokaknak elég
A háziorvosok szerint az átlagos, egészséges ember számára hőségben is elsősorban a megfelelő mennyiségű víz a legfontosabb. Egy felnőttnek általában napi 1,5–2 liter folyadékra van szüksége, nagyon meleg napokon ez 2–2,5 literre is nőhet. A szervezet jelzéseire is érdemes figyelni: ha valaki szomjas, az már annak a jele, hogy folyadékra van szüksége.
Az elektrolitpótló termékek főleg abban segíthetnek, hogy a szervezet jobban megtartsa a vizet.
Ugyanakkor sok ember az étrendjéből eleve hozzájut sóhoz, cukorhoz és ásványi anyagokhoz, ezért felesleges lehet külön elektrolitokat fogyasztani. A gyümölcsök, saláták, levesek, banán, burgonya, brokkoli, spenót, tökmag, joghurt és tofu is hozzájárulhatnak a folyadék- és ásványianyag-bevitelhez.
Vannak helyzetek, amikor hasznos lehet az elektrolitpótlás
Más a helyzet azoknál, akik sokat izzadnak. A hőségben dolgozó fizikai munkások, a hosszabb ideig sportolók, illetve azok, akik egy óránál tovább végeznek intenzív edzést melegben, több vizet és elektrolitot veszíthetnek. Nekik bizonyos esetekben hasznos lehet az elektrolitpótlás.
Hányással vagy hasmenéssel járó betegség után szintén fontos lehet a megfelelő rehidratáló só használata. Szív- vagy vesebetegség, illetve bizonyos vérnyomáscsökkentők szedése esetén azonban nem ajánlott orvosi egyeztetés nélkül elektrolitpótlókat használni.
Figyelmeztető jel lehet a szédülés, az aluszékonyság, a heves szívdobogás, a nagyon kevés vizelet vagy a zavartság – derül ki a The Independent cikkéből.
Mindenki ezt issza, de tényleg kell az elektrolit?
A közösségi médiában egyre több tartalom szól a gyors hidratálásról és a speciális italporokról. Az elektrolit körüli trendek azonban gyakran túlzó állításokra épülnek, miközben a szakértők szerint nem mindenkinek van szüksége rendszeres pótlásra. A kérdés az, hogy valóban indokolt-e az elektrolititalok napi fogyasztása, vagy elegendő a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő folyadékbevitel.