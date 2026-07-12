Ezt isszák sokan a hőségben, pedig nem biztos, hogy szükségük van rá

Kánikulában különösen fontos eleget inni, de nem mindegy, mikor van szükség sima vízre, és mikor lehet indokolt az elektrolitpótlás. Az orvosok szerint az átlagos, egészséges felnőttnek legtöbbször elég a megfelelő folyadékbevitel és a változatos étrend, külön készítményekre inkább erős izzadás, hőségben végzett munka, sportolás, hányás vagy hasmenés esetén lehet szükség.

Kánikulában sokan vesznek elektrolitpótló italokat, pedig az egészséges felnőtteknek gyakran elég a víz és a kiegyensúlyozott étrend (illusztráció)

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Tényleg szükség van elektrolitokra a hőségben? Ezt mondják az orvosok

A hőhullámok idején egyre több figyelmeztetés szól arról, hogy fontos a megfelelő folyadékbevitel. Az utóbbi időben azonban a sima víz mellett egyre gyakrabban kerülnek elő az elektrolitpótló italok, porok és tasakok is, amelyeket sokszor nélkülözhetetlen egészségügyi termékként reklámoznak. Az orvosok szerint azonban a legtöbb egészséges felnőttnek nincs szüksége arra, hogy mindennap ilyen készítményeket fogyasszon.

Az elektrolitok olyan ásványi anyagok, amelyek elektromos töltést hordoznak a szervezetben. Ide tartozik például a nátrium, a klorid, a kálium, valamint bizonyos termékekben a magnézium és a kalcium is. Ezek fontos szerepet játszanak a szervezet működésében, de ez nem jelenti azt, hogy hőség idején automatikusan mindenkinek külön pótolnia kell őket.

A víz és a kiegyensúlyozott étrend sokaknak elég

A háziorvosok szerint az átlagos, egészséges ember számára hőségben is elsősorban a megfelelő mennyiségű víz a legfontosabb. Egy felnőttnek általában napi 1,5–2 liter folyadékra van szüksége, nagyon meleg napokon ez 2–2,5 literre is nőhet. A szervezet jelzéseire is érdemes figyelni: ha valaki szomjas, az már annak a jele, hogy folyadékra van szüksége.

Az elektrolitpótló termékek főleg abban segíthetnek, hogy a szervezet jobban megtartsa a vizet.

Ugyanakkor sok ember az étrendjéből eleve hozzájut sóhoz, cukorhoz és ásványi anyagokhoz, ezért felesleges lehet külön elektrolitokat fogyasztani. A gyümölcsök, saláták, levesek, banán, burgonya, brokkoli, spenót, tökmag, joghurt és tofu is hozzájárulhatnak a folyadék- és ásványianyag-bevitelhez.