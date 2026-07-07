Felismerhetetlen lett az anya, aki fia miatt váltott életmódot

Lyndsey Kelly 47 évesen döntött úgy: elég volt. Az édesanya nem érezte jól magát a bőrében, elege volt abból, ahogy él ezért gyökeresen megváltoztatta mindennapjait. Egy szigorúan megtervezett étrendet folytatott és nekiállt rendszeresen edzeni. Életmódváltásának pedig meg is lett az eredménye: 31 kilogrammot fogyott.

Életmódváltásának köszönhetően közel az ötvenhez is majdnem negyven kilót fogyott. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Lyndsey eleinte 87 kilogrammot nyomott, ám életmódváltásának eredményeként testsúlya 56 kilogrammra csökkent, és ma már a testépítés is fontos része az életének. Korábban hetente legalább egyszer gyorséttermi ételt rendelt, péntekenként és hétvégén pedig rendszeresen alkoholt fogyasztott. A változásra végül a fia ösztönözte:

Példát akartam mutatni neki, és megmutatni, hogy mire képes az ember, ha igazán elszánja magát. Éveken át ingadozott a tetsúlyom. Különösen akkor, amikor ő még kicsi volt, hisz mindig ő volt az első, magamat háttérbe szorítottam. Most azonban már azonban tini, így sokkal több időm jut saját magamra is

– közölte.

Ilyen volt életmódváltása

Lyndsey 2024 januárjában döntött úgy, hogy nincs több halogatás. Mivel napi 12 órát dolgozik, hajnali 4 órakor kezdi az edzéseit. Minden reggel 40 perc éhgyomros kardiót végez, gyalog jár munkába, majd a műszak után súlyzós edzést tart az edzőteremben.

Az áttörést egy három hónapos személyi edzői program hozta meg, amelyet egy versenyen nyert. Később testépítő versenyen is elindult. Bár első alkalommal nem ért el dobogós helyezést, edzője arra biztatta, hogy folytassák a közös munkát.

Korábbi étrendje korántsem volt egészséges: reggelire baconös szendvicset evett, ebédre gyakran Subway-szendvicset, húsos pitét vagy péksüteményt választott, vacsorára pedig lasagnét vagy bolognait fogyasztott. Napközben csokoládéval, müzliszelettel vagy chipsszel nassolt, és saját bevallása szerint „kanapékirálynőként” élt. Életmódváltása után azonban teljesen átalakította étrendjét. Minden nap ugyanazt az ötfogásos menüt követte: zabpelyhet joghurttal, csirkét rizzsel, csirkés wrapet, darált húst burgonyával és zöldségekkel, jutalomként pedig kovászos kenyeret mogyoróvajjal evett.