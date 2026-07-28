Kegyetlen gyógymódok: miért volt egykor szinte biztos halálos ítélet az elmegyógyintézet?

- Kínzásból terápia: az elmegyógyintézetek évszázadokig nem a gyógyítást, hanem az embertelen elszigetelést, bántalmazást és a bizarr kísérleteket szolgálták.
- Magyar tragédiák Döblingben: Széchenyi István és Semmelweis Ignác is tisztázatlan, gyanús körülmények között hunyt el a bécsi magánintézet falai között.
- Elveszett zsenijeink: Munkácsy Mihály, Gulácsy Lajos és Csáth Géza életét is elmegyógyintézetben emésztette fel a mentális betegség.
- Sokkoló „módszerek”: a korai terápiák része volt a nemi szervek csonkolása és a betegek szándékos fertőzése is, amit csak lassan váltott fel a humánus orvoslás.
A XVIII. század végéig a társadalom nem gyógyítani akarta a lelki betegségekkel küzdőket, hanem csupán elszigetelni őket a külvilágtól. Az elmeháborodottnak, furcsának vagy éppen munkakerülőnek bélyegzett embereket dologházakba zárták, ahol a fizikai bántalmazás, az éheztetés és a teljes kiszolgáltatottság képezte a mindennapok részét. Ebben a sötét korszakban az első elmegyógyintézetek még nem a felépülés reményét nyújtották, hanem egy életre szóló, kegyetlen büntetést jelentettek a bentlakóknak. Bár a későbbi évszázadok folyamán megjelentek a terápia első halvány csírái, a korai pszichiátria „kezelései” – mint a szándékos fertőzések, a jeges fürdők, a sokkolások vagy a csonkítások – gyakran többet ártottak, mint használtak.
Az elmegyógyintézetek egyik legismertebbike: a döblingi tébolyda
Ausztria és a Monarchia tehetős betegjeit a korábbi, félelmetes hírű bécsi Őrülttorony után a jóval modernebbnek ható döblingi elmegyógyintézetben helyezték el. Dr. Bruno Goergen vezetése alatt a magánintézmény úttörőnek számított: elhagyták a láncokat, a kényszerzubbonyt, a betegek pedig biliárdozhattak, kártyázhattak vagy lovagolhattak – éppen úgy, ahogy korábbi életükben megszokták. A falak mögött azonban a kiváltságos bánásmód ellenére is tragédiák sora zajlott.
Itt töltötte élete utolsó 12 évét a „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István, akit az 1848-as eseményeket követő bűntudat és elmebeli kimerültség kényszerített a falak közé. Bár állapota az évek során tisztult, 1860-ban bekövetkezett halálának körülményei – a hivatalos öngyilkossági narratíva ellenére – a mai napig tisztázatlanok és kétségeket hagynak maguk után. Nem ő volt az egyetlen tragikus sorsú magyar Döblingben: Pákh Albert, a Vasárnapi Ujság megalapítója is itt fejezte be az életét 1867-ben.
Hasonlóan megrázó az „édesanyák megmentőjeként” tisztelt Semmelweis Ignác története. A gyermekágyi láz okát felfedező, ám a korabeli orvostársadalom által elutasított tudós elmeállapota a fiatalon, egy vérbajos asszony boncolása során elkapott szifilisz, illetve a folyamatos küzdelmek hatására megbomlott. 1865-ben utalták be az intézetbe, ahol alig két héttel később meghalt. Halálát a feltételezések szerint az intézeti ápolók brutalitása által kialakult seb okozta, amely elfertőződött. Semmelweis így pont abba – a vérmérgezésbe – halt bele, ami ellen egész életében kűzdött.
Milyen magyar hírességek haltak meg elmegyógyintézetben?
A magyar kultúrtörténet sajnos számos olyan zsenit tart számon, akiket felemésztett a mentális betegség, és életük elmegyógyintézetben vagy szanatóriumban ért véget.
- Gulácsy Lajos: a csodálatos, álomszerű világokat festő művész az első világháború kitörésekor szenvedett elméjében maradandó sérülést. Életének utolsó 16 évét az Angyalföldi Elmegyógyintézetben és a Lipótmezőn töltötte csendes elszigeteltségben, míg a halál meg nem váltotta.
- Munkácsy Mihály: a világhírű festőművész életét a fiatalon elkapott szifilisz késői szövődményei tették tönkre. Testi és szellemi leépülése után a Bonn melletti endenichi elmegyógyintézetbe szállították, ott érte a halál 1900-ban.
- Csáth Géza: az író és orvos súlyos morfinfüggősége miatt többször fordult meg elmegyógyintézetekben. Miután megszökött a bajai intézetből és lelőtte feleségét, a szabadkai pszichiátriáról ismét elmenekülve, mérget bevéve vetett véget életének.
A „gyógyítás” elborzasztó keretei és a brutális módszerek
Ha visszatekintünk a pszichiátria korai évszázadaira, nehéz megérteni, miként tekinthettek gyógymódnak olyan eljárásokat, amelyek ma már színtiszta kínzásnak minősülnek. A XVIII. és XIX. században az orvosok sötétben tapogatóztak: tudták ugyan, hogy az agy a mentális folyamatok központja, de fogalmuk sem volt a kémiai egyensúlyról vagy a neurológiai működésről.
Ennek eredményeként születhettek meg az olyan bizarr elméletek, amelyek a hisztériát és a mentális zavarokat a túlzott nemi vágynak tulajdonították, és az „ápolást” a nemi szervek csonkolásában látták. Később sem szűntek meg a kísérletezések: Dr. Wagner-Juaregg még 1927-ben is Nobel-díjat kapott azért, mert a betegeket szándékosan maláriával fertőzte meg, abban a reményben, hogy a magas láz majd "helyrebillenti" az elme működését.
A kényszerzubbonyt, a láncokat, a jeges sokkterápiát és a bezártságot csak a XIX. század végén kezdte lassan felváltani a humánusabb megközelítés. Bár az elmegyógyintézetek története tele van emberi szenvedéssel és fel nem tárt tragédiákkal, ezek a sötét évtizedek kellettek ahhoz, hogy eljussunk a mai, empátián és tudományon alapuló segítségnyújtásig.
Nézd meg a videót is a pszichiátria történetéről: