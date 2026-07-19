5+1 dolog, ami valóban felkelti a férfiak érdeklődését az első randin

Sokan azt gondolják, hogy a ruhaválasztás, vagy a tökéletes smink dönti el, hogy mennyire nyerjük el a pasik szimpátiáját az első találkozáskor. Azonban a kutatások szerint a férfiak nagy részét teljesen más dolgok izgatják az első randin. Mutatjuk, hogy mik!

Segítünk, mire figyelj az első randin, ha szeretnéd, hogy legyen folytatás. Fotó: Candice Picard / Unsplash

5+1 dolog, amire szükség van az első randi sikeréhez

Egy találkozáskor gyakran az első néhány másodperc eldöntheti, kialakul-e kölcsönös vonzalom. Sokan emiatt a legszebb ruhájukat öltik magukra, hogy sikert érjenek el, azzal azonban keveset foglalkoznak, hogy valóban önmagukat adják – pedig könnyen lehet, hogy az sokkal jobban izgatná a randipartnerüket. A YourTango összeszedte azokat a tulajdonságokat és viselkedési mintákat, amelyek a társkereső alkalmazások felmérései szerint sokkal jobban érdekli a szingli pasikat, mint azt bárki gondolná. Mutatjuk, melyek ezek!

1. Kisugárzás

Hiába él az a tévhit sok ember fejében, hogy a férfiakat konkrét testrészek izgatják az első randin, a valóság egészen mást mutat. A legtöbb pasi először nem konkrét domborulatokra vagy egyéb testrészekre figyel fel, hanem az összképet nézi. Egy nő megjelenése és viselkedése, valamint a kisugárzása döntő fontosságú. Az önazonosság, a természetesség és a pozitív energia sokkal erősebb benyomást kelthet, mint egy tökéletesen kivágott ruha vagy egy szexi harisnya.

2. Önbizalom

A magabiztosság nem csak a férfiakban vonzó. Egy hölgy, aki rendben van önmagával és jól kezeli a külső véleményeket, máris előnnyel indul a párválasztásban. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek hangosnak vagy feltűnőnek kell lennie, sokkal inkább azt, hogy jól érezze magát a bőrében. A kiegyensúlyozottság azt sugallja a férfiaknak, hogy a velük szemben ülő hölgy érzelmileg stabil és megfelelő az önértékelése.

3. Nőiesség

A cikk szerint a férfiak azt is gyorsan észreveszik, ha valakiből árad a nőiesség. Nem külső megjelenésre kell kizárólag gondolni: a gesztusok, a kommunikáció, a mozgáskoordináció, a stílus sokkal fontosabb. A szenvedély is könnyebben lángra lobbanhat, ha a férfi az elejétől kezdve érzi a társából áradó, vonzó nőiességet.