Mi a teendő, ha nyaralás közben elveszett az útlevél? Ne aggódjon, mutatjuk

Egy igazi rémálomba illő forgatókönyv: átkutatjuk a poggyászunkat, minden egyes ruhadarab zsebét, még a szállodai szoba szőnyege és a bútorok alatt is megnézzük – de az útlevél egyszerűen nincs meg. Érthető, hogy azonnal pánikba esünk. Mégis, ez egy olyan szituáció, amikor tiszta fejre van szükség, nyugodtnak kell maradnunk és az ilyenkor bevált protokollt kell követnünk. Ebben a cikkben elmondjuk, mit tegyen, ha elveszett az útlevél.
Mit csináljunk, ha ellopták vagy elveszett az útlevél?
Noha a pótlás hosszadalmas, idegesítő, bürokratikus folyamat, ebben az esetben már nem lehet megúszni, hiszen az okmány hiánya nem csak a hazautazásunkat, de a kint tartózkodásunkat is veszélyezteti. Ettől függetlenül az elveszett, ellopott úti okmány kezelése több körülménytől is függ.
A Schengeni övezeten belül tartózkodó turisták hiányzó okmányainak pótlása egyszerűbb, sőt, az autóbuszos utazások esetében sem jelent feltétlenül problémát a határátkelés során, azonban a repülőgépes utazás során elkerülhetetlen, hogy nálunk legyen az úti okmányunk.
Első lépés, jelentsük be a rendőrségen az elveszett úti okmányt
Abban az esetben, ha ellopták az útlevelünket, vagy a személyi igazolványunkat, a lehető leghamarabb jelentenünk kell a helyi rendőrkapitányságon. A rendőrség ezt írásban dokumentálja (rendőrségi jegyzőkönyv), majd átad erről egy másolatot.
Ezt a dokumentumot biztonságosan tedd el, mert szükséged lesz rá a következő lépéshez. A repülőgépes utazások esetén eredeti úti okmány hiányában a biztonsági személyzet együtt kéri a rendőrségi jegyzőkönyvet, illetve az ideiglenes úti okmányt.
Menj el a nagykövetségre, konzulátusra, vagy az illetékes külképviseletre
Keressük fel a legközelebbi magyar nagykövetséget vagy konzulátust, amelyek felhatalmazással bírnak arra vonatkozóan, hogy kiállítsanak egy útlevelet a Magyarországra való beutazáshoz (a tiszteletbeli konzulok nem jogosultak ennek orvoslására). A Külügyminisztérium ezt az ideiglenes okmányt a hazajutás célját szolgálva, csak egyetlen utazásra adja ki.
Csere útlevelet azonban csak akkor kapunk, ha be tudjuk mutatni az elvesztésről szóló rendőrségi jegyzőkönyv másolatát. A Külügyminisztérium javasolja, hogy az utazás megkezdése előtt mindig készítsünk másolatot az útlevelünkről. Ez gyorsabb feldolgozást biztosít útlevél elveszítése esetén.
Érdemes szem előtt tartani, hogy a külképviseleteket kizárólag időpont egyeztetés után kereshetjük fel, illetve hogy külföldön a fényképes vezetői engedélyt nem fogadják el személyazonosításra.
Mi a helyzet, ha az adott helyen nincsen magyar külképviselet?
Amennyiben az adott országban, vagy városban nincsen magyar külképviselet, ebben az esetben – az Európai Uniós Megállapodásnak köszönhetően – bármely európai külképviselet megoldást jelenthet.
A rendőrségi jegyzőkönyvre itt is szükség lesz, azonban számítsunk arra, hogy ebben az esetben hosszadalmasabb lesz, akár néhány napot is igénybe vesz az ideiglenes okmány kiállítása. A magyar külképviseleten – amennyiben hét közben keressük fel – csupán néhány órát vesz igénybe egy ideiglenes útlevél kiállítása. Hétvégén, munkaszüneti napon ez hosszadalmasabb lehet, általában a következő munkanapon kaphatjuk kézhez.