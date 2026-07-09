Erdőtűz miatt marad el a nyaralása? Ezek a jogok illetik meg vis maior helyzetben

Befizette a nyaralást, már a bőröndbe is bepakolt, de néhány nappal az indulás előtt kiderül, hogy a célállomást erdőtűz sújtja? Az elmúlt hetekben több népszerű európai üdülőhelyen is evakuálásokat rendeltek el − egyes repülőjáratok és közlekedési útvonalak az erdőtüzek okozta tűzveszély miatt leálltak vagy módosultak. Bár az ilyen rendkívüli helyzetek jelentősen megnehezíthetik az utazást, a jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy milyen esetekben jár visszatérítés, milyen segítséget kell nyújtaniuk a szolgáltatóknak, és mikor hivatkozhatnak vis maiorra. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Egy váratlan természeti katasztrófa pillanatok alatt felülírhatja a nyaralási terveket, így az európai erdőtűz is.

Fotó: SVARNIAS VASILIS / AFP ANADOLU

Erdőtűz mint vis maior − mit értünk elháríthatatlan körülmény alatt?

A vis maior olyan előre nem látható, elháríthatatlan eseményt jelent, amelyre sem az utazó, sem a szolgáltató nincs befolyással. Ide tartoznak

a háborúk,

a terrorveszély,

a természeti katasztrófák – például az erdőtüzek, árvizek, földrengések vagy szélsőséges időjárási jelenségek –,

valamint a járványok is.

Jogi szempontból azonban csak akkor beszélhetünk vis maiorról, ha az adott körülmény az utazási szerződés megkötésekor még nem volt ismert vagy előre látható.

A rendkívüli helyzetekben az utazók több olyan joggal is rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy ne maradjanak segítség nélkül. Az, hogy pontosan milyen lehetőségeik vannak, attól is függ, repülővel, vonattal vagy utazási csomag keretében utaznak.

A nyári hőség és az aszály miatt egyre több népszerű üdülőhelyet veszélyeztetnek az erdőtüzek.

Fotó: MATTHIAS BEIN / AFP DPA

Kell-e az utazási irodának kártérítést fizetnie a vis maiorból eredő károkért?

A vis maiornak minősülő események, így az erdőtűz miatt is, az utazási iroda vagy az utazásszervező általában nem köteles kártérítést fizetni, hiszen olyan körülményről van szó, amelyet nem tudott megelőzni vagy elhárítani.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az utazó elveszíti a befizetett pénzét, hiszen bizonyos esetekben továbbra is jogosult lehet a teljes összeg visszatérítésére vagy az utazás díjmentes átfoglalására.

Mi a teendő, ha repülővel utazna?

Az Európai Unió szabályai alapján természeti katasztrófa esetén a légitársaság mentesül a fix összegű kártérítés megfizetése alól, ugyanakkor több kötelezettsége továbbra is fennáll.

Járattörlés esetén az utas dönthet úgy, hogy visszakéri a repülőjegy teljes árát, amelyet hét napon belül vissza kell téríteni, vagy választhatja az ingyenes átfoglalást egy későbbi időpontra.

Jelentős késés esetén a légitársaságnak gondoskodnia kell az utasokról. Ennek része az étel és ital biztosítása, valamint szükség esetén a szállodai elhelyezés és a repülőtér, illetve a szállás közötti transzfer megszervezése.

Mi a helyzet a szállásokkal?