Erdőtűz miatt marad el a nyaralása? Ezek a jogok illetik meg vis maior helyzetben

Befizette a nyaralást, már a bőröndbe is bepakolt, de néhány nappal az indulás előtt kiderül, hogy a célállomást erdőtűz sújtja? Az elmúlt hetekben több népszerű európai üdülőhelyen is evakuálásokat rendeltek el − egyes repülőjáratok és közlekedési útvonalak az erdőtüzek okozta tűzveszély miatt leálltak vagy módosultak. Bár az ilyen rendkívüli helyzetek jelentősen megnehezíthetik az utazást, a jogszabályok egyértelműen meghatározzák, hogy milyen esetekben jár visszatérítés, milyen segítséget kell nyújtaniuk a szolgáltatóknak, és mikor hivatkozhatnak vis maiorra. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.
Erdőtűz mint vis maior − mit értünk elháríthatatlan körülmény alatt?
A vis maior olyan előre nem látható, elháríthatatlan eseményt jelent, amelyre sem az utazó, sem a szolgáltató nincs befolyással. Ide tartoznak
- a háborúk,
- a terrorveszély,
- a természeti katasztrófák – például az erdőtüzek, árvizek, földrengések vagy szélsőséges időjárási jelenségek –,
- valamint a járványok is.
Jogi szempontból azonban csak akkor beszélhetünk vis maiorról, ha az adott körülmény az utazási szerződés megkötésekor még nem volt ismert vagy előre látható.
A rendkívüli helyzetekben az utazók több olyan joggal is rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy ne maradjanak segítség nélkül. Az, hogy pontosan milyen lehetőségeik vannak, attól is függ, repülővel, vonattal vagy utazási csomag keretében utaznak.
Kell-e az utazási irodának kártérítést fizetnie a vis maiorból eredő károkért?
A vis maiornak minősülő események, így az erdőtűz miatt is, az utazási iroda vagy az utazásszervező általában nem köteles kártérítést fizetni, hiszen olyan körülményről van szó, amelyet nem tudott megelőzni vagy elhárítani.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az utazó elveszíti a befizetett pénzét, hiszen bizonyos esetekben továbbra is jogosult lehet a teljes összeg visszatérítésére vagy az utazás díjmentes átfoglalására.
Mi a teendő, ha repülővel utazna?
Az Európai Unió szabályai alapján természeti katasztrófa esetén a légitársaság mentesül a fix összegű kártérítés megfizetése alól, ugyanakkor több kötelezettsége továbbra is fennáll.
- Járattörlés esetén az utas dönthet úgy, hogy visszakéri a repülőjegy teljes árát, amelyet hét napon belül vissza kell téríteni, vagy választhatja az ingyenes átfoglalást egy későbbi időpontra.
- Jelentős késés esetén a légitársaságnak gondoskodnia kell az utasokról. Ennek része az étel és ital biztosítása, valamint szükség esetén a szállodai elhelyezés és a repülőtér, illetve a szállás közötti transzfer megszervezése.
Mi a helyzet a szállásokkal?
- Ha a célállomást közvetlenül érinti a veszélyhelyzet, az utazó bánatpénz fizetése nélkül elállhat az utazási szerződéstől. Ilyenkor a teljes befizetett összeg visszajár, vagy a szolgáltató felajánlhat egy díjmentes átfoglalást is.
- Azoknak, akik saját maguk foglaltak szállást valamely online platformon, érdemes mielőbb felvenniük a kapcsolatot a szállásadóval. Vis maior esetén számos szolgáltató rugalmasabban kezeli a módosításokat és a lemondásokat, még akkor is, ha a foglalás eredetileg nem volt visszatéríthető.
Mire érdemes kiemelten figyelnie az utazás előtt?
Utazás előtt mindig ajánlott alaposan áttanulmányozni az utasbiztosítás feltételeit,
mert a hagyományos biztosítások nem minden esetben fedezik a természeti katasztrófákból eredő károkat. Szükség lehet olyan kiegészítő biztosításra, amely ezekre az esetekre is kiterjed.
Fontos az is, hogy minden, az eseménnyel kapcsolatos dokumentumot megőrizzen. A járattörlésről szóló értesítések, a hatósági közlemények vagy a helyszínen készült fényképek később megkönnyíthetik a visszatérítési vagy a kártérítési igény érvényesítését.
Vonatos utazás és vasúti jogok erdőtűz esetén
A vasúti közlekedésben az erdőtűz szintén rendkívüli körülménynek számít,
de az emiatt bekövetkező késések után nem jár automatikus pénzbeli kompenzáció.
A vasúttársaság ugyanakkor köteles lehetőségeihez mérten segítséget nyújtani az utasoknak, például ételt, italt, pótlóbuszt vagy szükség esetén szállást biztosítani. Ha a hatóságok egy szálloda vagy kemping kiürítését rendelik el, az utasoknak haladéktalanul eleget kell tenniük az evakuálási utasításnak.
Hasznos applikációk erdőtűz esetén
Utazás során nagy segítséget jelenthet az EFFIS (Európai Erdőtűz-információs Rendszer), amely valós időben mutatja az aktív erdőtüzeket és a veszélyeztetett térségeket. Ha az utazó visszatérítést vagy egyéb igényt szeretne érvényesíteni, elsőként érdemes közvetlenül a légitársasághoz vagy az érintett szolgáltatóhoz fordulni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az Európai Fogyasztói Központ is segítséget nyújthat a jogérvényesítésben.
Nézze meg videón a spanyolországi erdőtűz pusztítását: