Ide ne utazzon: ezekben az európai országokban pusztítanak most leginkább az erdőtüzek

Az elmúlt évek tapasztalata szerint egyre nagyobb kihívást jelentenek az erdőtüzek Európában, hiszen az Európai Unió területén 2026 eleje óta már csaknem 119 ezer hektárnyi terület égett le, és bár ez elmarad a korábbi csúcsértékektől, messze meghaladja a hosszú távú átlagokat. A hagyományosan júniustól szeptemberig tartó kritikus időszak kitolódott, így a pusztító lángok már tavasszal megjelenhetnek, és akár az őszbe is belenyúlhatnak.

Erdőtüzek Európában: egyre nagyobb terülteket fenyegetnek a lángok a déli régiókban.

Fotó: FLORENCE DEMEUSY / Hans Lucas

Mely országokban pusztítanak leginkább az erdőtüzek Európában?

A mediterrán térség mellett immár Közép-Európa, sőt az északi területek is érintettek. Jelenleg Dél-Franciaországban, különösen Aude és Hérault megyékben, valamint Perpignan és Marseille környékén a legsúlyosabb a helyzet, ahol lakossági kimenekítésekre és infrastrukturális lezárásokra is sor került a szárazság és az erős szél miatt.

A statisztikák alapján a dél-európai államok és a Balkán-félsziget jelentik a legfőbb kockázati zónát. Az elmúlt évek adatai szerint Spanyolországban és Portugáliában a legdrámaibb a helyzet: 2025-ben az unióban felperzselt egymillió hektár jelentős része ebben a két országban koncentrationálódott.

Görögországban szintén hatalmas területek váltak a lángok martalékává, az Alexandrúpoli és Evrosz régióban korábban tomboló, 81 ezer hektáros tűz az EU eddigi legnagyobb egybefüggő katasztrófája volt. Mellettük Olaszország, Horvátország, Albánia és meglepő módon Románia is a leginkább kitett országok közé tartozik, ahol az elmúlt időszakban több százezer hektárnyi erdő és mezőgazdasági terület semmisült meg.

Hazai helyzet és uniós védelmi intézkedések

Magyarországon a dél-európaihoz hasonló több ezer hektáros összefüggő katasztrófák nem jellemzőek, de a tartós kánikula és a csapadékhiány nálunk is drasztikusan növeli a kockázatot. 2026. június 25-től az ország egész területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mivel az Alföld homokos erdőiben és a nagyobb füves pusztákon – mint például a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol nemrégiben mintegy száz hektáron égett a vegetáció – rendkívül gyorsan terjednek a lángok, többnyire emberi gondatlanság miatt.

A krízishelyzet kezelésére az Európai Bizottság megerősítette a polgári védelmi mechanizmust. A rescEU program keretében 2026 nyarán rekordszámú, 22 repülőgépből és 5 helikopterből álló nemzetközi flotta áll készenlétben a tagállamok támogatására. Ezenfelül 14 ország mintegy 777 tűzoltója települt előre a legkritikusabb zónákba – például Ciprusra, ahol új regionális tűzoltóállomás is nyílik –, miközben a Copernicus műholdas rendszer valós idejű adatokkal segíti a helyszíni védekezést.

Nézze meg a videót is a pusztító európai erdőtüzekről: