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tűzvész

Íme, ezek voltak minden idők legdurvább erdőtüzei − másodpercek alatt perzseltek fel mindent

1 órája
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A szélsőséges időjárási jelenségek világszerte egyre nagyobb kihívást jelentenek. A hosszan tartó aszályok, a rekordhőmérsékletek és az erős szél miatt az erdőtüzek az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribbá és pusztítóbbá váltak. Összegyűjtöttük, melyek voltak eddig a világ legpusztítóbb tűzvészei.
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tűzvészklímaváltozás hatásaierdőtűzpusztító tűzvészerdőtűzveszélykánikula
  • A történelem legsúlyosabb tűzkatasztrófái több millió hektárnyi területet pusztítottak már el.
  • A klímaváltozás miatt a forróbb és szárazabb időszakok kedveznek a nagy kiterjedésű tüzek kialakulásának.
  • Szakértők szerint az erdők átalakítása nélkül a helyzet tovább romolhat.

Az Európai Unióban 2026. július 22-ig több mint 254 ezer hektár égett le. Az erdőtüzek száma már több mint kétszerese a sokéves átlagnak; Franciaországban, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában és Olaszországban is hatalmas területeket emésztettek fel a lángok, az embereket evakuálni kellett. A nagy kiterjedésű tüzek ördögi kört indítanak el: minél több erdő pusztul el, annál több szén-dioxid kerül a légkörbe, ami tovább gyorsíthatja a felmelegedést. Összeszedtük − a teljesség igénye nélkül −, hogy melyek voltak eddig a világ legpusztítóbb erdőtüzei.

Erdőtüzek Spanyolországban 2025-ben
Drasztikus erdőtüzek 2025 óta sújtják a lakosságot és a természeti környezetet Spanyolországban Fotó: Ruth Terleiro / Shutterstock

Erdőtüzek, amelyek a történelem legnagyobb pusztítását végezték

A szélsőséges, 40 Celsius-fok feletti hőség, a csapadékhiány és az erős szél együtt különösen veszélyes állapotokat teremt. A kiszáradt növényzet könnyen lángra kap, a gyorsan terjedő tűzzel pedig gyakran nem tudnak lépést tartani a tűzoltók. Szakemberek szerint a jövőben még nagyobb figyelmet kellene fordítani a megelőzésre és az erdők szerkezetének átalakítására.

1. Az Egyesült Államok történetének egyik legborzasztóbb tűzkatasztrófája

A valaha feljegyzett egyik legnagyobb erdőtűz 1910-ben pusztított az Egyesült Államok északi Sziklás-hegységében. A hatalmas lángok mintegy hárommillió hektárnyi területet perzseltek fel, több települést is elértek, és 87 ember életét követelték. Az áldozatok többsége a tüzek megfékezésén dolgozó tűzoltó volt.

Az 1910-es brutális pusztítás a Sziklás-hegységben, a NASA felvételén
Az 1910-es brutális pusztítás a Sziklás-hegységben, a NASA felvételén
Fotó: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

2. Szibériai tajga tüzek: több millió hektáros kár

Oroszország szibériai térségében az elmúlt években rendszeresen alakultak ki hatalmas tajga tüzek. A 2022 óta pusztító lángok több millió hektárnyi erdős területet érintettek, miközben jelentős mennyiségű szén-dioxid került a légkörbe. A kibocsátás nagysága jól mutatja, hogy a nagy erdőterületeket érintő tüzek nemcsak helyi, hanem globális problémát is jelentenek.

Pusztító lángok a szibériai tajgán
Pusztító lángok a szibériai tajgán
Fotó: ressormat / Shutterstock

3. Ausztrália fekete nyara

A 2019-2020-as ausztrál bozóttüzek a kontinens történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófájává váltak. A lángok több száz otthont pusztítottak el, és mintegy 2,5 millió hektárnyi területet érintettek. A pusztítás az élővilágot is súlyosan érintette, számos állatfaj élőhelye megsemmisült.

Kenguru sziluettje az ausztráliai erdőtüzekben
Az állatok is végignézték a pusztulást Fotó: Benny Marty / Shutterstock

4. Kalifornia visszatérő tűzvészei

Kaliforniában az utóbbi években egyre gyakrabban kell megküzdeni a szárazság miatt kialakuló nagy tüzekkel. A 2017-es Thomas-tűz csaknem 282 ezer hektáron pusztított, és akkor az állam történetének legnagyobb kiterjedésű tűzesetének számított. A térségben a melegedő éghajlat, a hosszan tartó száraz időszakok és az erős szelek tovább növelik a veszélyt.

Thomas-tűz Kaliforniában
Thomas-tűz Kaliforniában
Fotó: Al Ungar / Shutterstock

5. Európa egyik legsúlyosabb katasztrófája Görögországban

Európában sem ismeretlenek a pusztító tűzesetek. A 2007-es görögországi lángok az ország modern kori történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját okozták. A nyári hónapokban több mint 670 ezer hektárnyi terület égett le, több ezer épület sérült vagy semmisült meg, és rengeteg ember vesztette életét.

Kutatók szerint az erdők szerkezetének átalakítása fontos része lehet a védekezésnek. A könnyen gyulladó ültetvények helyett nagyobb szerepet kaphatnak az őshonos, ellenállóbb lombhullató fajok. Hosszú távon azonban a legfontosabb lépés továbbra is az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős visszaszorítása.

Jelenleg is döbbenetes a pusztítás Spanyolországban:

 

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