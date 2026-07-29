Íme, ezek voltak minden idők legdurvább erdőtüzei − másodpercek alatt perzseltek fel mindent

A történelem legsúlyosabb tűzkatasztrófái több millió hektárnyi területet pusztítottak már el.

A klímaváltozás miatt a forróbb és szárazabb időszakok kedveznek a nagy kiterjedésű tüzek kialakulásának.

Szakértők szerint az erdők átalakítása nélkül a helyzet tovább romolhat.

Az Európai Unióban 2026. július 22-ig több mint 254 ezer hektár égett le. Az erdőtüzek száma már több mint kétszerese a sokéves átlagnak; Franciaországban, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában és Olaszországban is hatalmas területeket emésztettek fel a lángok, az embereket evakuálni kellett. A nagy kiterjedésű tüzek ördögi kört indítanak el: minél több erdő pusztul el, annál több szén-dioxid kerül a légkörbe, ami tovább gyorsíthatja a felmelegedést. Összeszedtük − a teljesség igénye nélkül −, hogy melyek voltak eddig a világ legpusztítóbb erdőtüzei.

Drasztikus erdőtüzek 2025 óta sújtják a lakosságot és a természeti környezetet Spanyolországban Fotó: Ruth Terleiro / Shutterstock

Erdőtüzek, amelyek a történelem legnagyobb pusztítását végezték

A szélsőséges, 40 Celsius-fok feletti hőség, a csapadékhiány és az erős szél együtt különösen veszélyes állapotokat teremt. A kiszáradt növényzet könnyen lángra kap, a gyorsan terjedő tűzzel pedig gyakran nem tudnak lépést tartani a tűzoltók. Szakemberek szerint a jövőben még nagyobb figyelmet kellene fordítani a megelőzésre és az erdők szerkezetének átalakítására.

1. Az Egyesült Államok történetének egyik legborzasztóbb tűzkatasztrófája

A valaha feljegyzett egyik legnagyobb erdőtűz 1910-ben pusztított az Egyesült Államok északi Sziklás-hegységében. A hatalmas lángok mintegy hárommillió hektárnyi területet perzseltek fel, több települést is elértek, és 87 ember életét követelték. Az áldozatok többsége a tüzek megfékezésén dolgozó tűzoltó volt.

Az 1910-es brutális pusztítás a Sziklás-hegységben, a NASA felvételén

Fotó: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

2. Szibériai tajga tüzek: több millió hektáros kár

Oroszország szibériai térségében az elmúlt években rendszeresen alakultak ki hatalmas tajga tüzek. A 2022 óta pusztító lángok több millió hektárnyi erdős területet érintettek, miközben jelentős mennyiségű szén-dioxid került a légkörbe. A kibocsátás nagysága jól mutatja, hogy a nagy erdőterületeket érintő tüzek nemcsak helyi, hanem globális problémát is jelentenek.