5+1 meglepő ok, amiért egy férfinak nem áll a zászló

A hálószobai kudarcok mögött sokszor komoly szervi bajok állnak.

Az éjszakai oxigénhiány és a felborult cukorháztartás is állhat a merevedési zavar hátterében.

A mentális fáradtság a testkémiánkra is hatással van.

A közhiedelemmel ellentétben a merevedési zavar az esetek jelentős részében független attól, hogy mennyire kívánjuk a partnerünket. Sokan nem beszélgetnek erről a barátaikkal, pedig lehet, hogy kellene, mert a probléma sokkal súlyosabb gondot is jelezhet. Nézzük azt a 6 meglepő okot, amely miatt gond lehet az erekcióval.

Egy férfi élete komoly krízisbe is kerülhet, ha problémái vannak az erekcióval Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

6 ok, ami miatt elmaradhat az erekció a szexuális vágy ellenére

1. Szív- és érrendszeri problémák

A merevedési zavar a szív- és érrendszeri betegségek egyik legkorábbi figyelmeztető jele lehet. A hálószobai problémák akár 10 évvel is megelőzhetnek egy infarktust vagy stroke-ot. A logika egyszerű: a péniszt ellátó artériák körülbelül háromszor kisebbek, mint a szívünket tápláló erek, így azok dugulnak el legelőször. Ami jó a szívünknek, az jó a szerszámnak is: már heti négyszeri kardio edzés is jótékony hatással lehet a merevedésre.

2. Peyronie-kór: a rejtett görbület

A Peyronie-kór egy olyan kötőszöveti elváltozás, amely minden tizedik férfit érint. Akkor alakul ki, ha egy korábbi mikrosérülés után hegszövet képződik a péniszben. Ez a heg merev marad, nem nyúlik, ami fájdalmassá teheti a szexet, az ebből fakadó szorongás pedig pszichésen is negatív hatással van a merevedésre.

3. A fogíny állapota

Szoros összefüggés van a súlyos fogínygyulladás (periodontitis) és a merevedési zavar között. A szájüregünkben elszaporodó baktériumok olyan toxinokat termelnek, amelyek a véráramunkba jutva testszerte krónikus gyulladást okoznak. Ez a belső gyulladás károsítja az érfalakat, és gátolja a nitrogén-oxid felszabadulását, ami a pénisz merev állapotáért felelős. Ez ellen három dologgal védekezhetünk: fogselyemmel, fogkefével, szájvízzel és rendszeres fogorvosi vizsgálattal.

4. Alvási apnoé

Az éjszakai légzéskimaradásban és súlyos horkolásban szenvedő férfiaknál drasztikusan magas a merevedési probléma kockázata. Ha nem tudunk éjszaka normálisan lélegezni, a vér oxigénszintje bezuhan. Ennek következtében felborul a hormonháztartás, ami tönkreteszi a perifériás keringést. A légzéskimaradást orvosló CPAP-készülékek (alvási maszkok) használata után a szexuális funkciók is látványos javulást mutatnak.