Így spórolhatsz százezreket a menyegződön az esküvőszervező szerint

Hogyan álljunk neki az esküvőszervezésnek?

Milyen rejtett költségek merülhetnek fel?

Mire figyeljünk, hogy a lehető legköltséghatékonyabban hozzuk ki az esküvőnket?

Napjainkban egy átlagos esküvő költsége sok milliós tétel lehet, ezért nem mindegy, hol lehet kurtítani a kiadásokon. Ha nem a vendégek létszámán vagy a ceremónia minőségén akarsz spórolni, akkor jó helyen jársz! Cikkünkben bemutatjuk egy esküvőszervező tanácsait, aki szerint az előkészületek során lehet megszabadulni a legtöbb rejtett költségtől anélkül, hogy bármiről le kellene mondanod.

Szakértő árulja el, hogyan lehet kurtítani az esküvői költségeken. Fotó: Unsplash

Nagyon megdobhatják az esküvői kiadásokat a váratlan költségek

Nick Harris Anglia egyik legismertebb és legkeresettebb esküvőszervezője, aki szabadidejében a közösségi médiában látja el jó tanácsokkal népes követőbázisát. A szakértő nemrég olyan tippeket osztott meg, amelyek segíthetnek az árcsökkentésben. Nick 5 olyan trükköt szedett össze, amely minden jegyespár számára nagy segítséget nyújthat.

1. A nagyobb ár nem egyenlő a jobb minőséggel

Nick szerint nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy ha 2-3 ajánlat közül kell dönteniük, akkor végül azért választják a magasabb költségűt, mert úgy hiszik, hogy a nagy napra a lehető legjobb körülményeket szeretnék megteremteni.

„Az esküvői szakmában ez a legnagyobb tévhit. Egy kevesebbe kerülő szolgáltatás is lehet ugyanolyan, vagy akár jobb minőségű. Én azt ajánlom, hogy olyan beszállítókat és szolgáltatókat keressenek a házasulandók, akik nem az egójuktól vezérelve adnak árakat, hanem valódi minőséget képviselnek és tisztában vannak vele, hogy az mennyi pénzből oldható meg” – kezdte beszámolóját a szakértő a Mirrornak.

2. Esküvői terv

Nick szerint ez a legfontosabb pont mind közül. A legtöbb pénzt ugyanis úgy spórolhatjuk meg, ha kész terv van a fejünkben a határainkkal és a lehetőségeinkkel kapcsolatban. Ha pontosan leírjuk, hogy az esküvő melyik részére mennyit vagyunk hajlandók áldozni, és mi a lélektani határunk, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy átverjenek vagy túlköltekezzünk.