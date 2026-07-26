Így spórolhatsz százezreket a menyegződön az esküvőszervező szerint

- Hogyan álljunk neki az esküvőszervezésnek?
- Milyen rejtett költségek merülhetnek fel?
- Mire figyeljünk, hogy a lehető legköltséghatékonyabban hozzuk ki az esküvőnket?
Napjainkban egy átlagos esküvő költsége sok milliós tétel lehet, ezért nem mindegy, hol lehet kurtítani a kiadásokon. Ha nem a vendégek létszámán vagy a ceremónia minőségén akarsz spórolni, akkor jó helyen jársz! Cikkünkben bemutatjuk egy esküvőszervező tanácsait, aki szerint az előkészületek során lehet megszabadulni a legtöbb rejtett költségtől anélkül, hogy bármiről le kellene mondanod.
Nagyon megdobhatják az esküvői kiadásokat a váratlan költségek
Nick Harris Anglia egyik legismertebb és legkeresettebb esküvőszervezője, aki szabadidejében a közösségi médiában látja el jó tanácsokkal népes követőbázisát. A szakértő nemrég olyan tippeket osztott meg, amelyek segíthetnek az árcsökkentésben. Nick 5 olyan trükköt szedett össze, amely minden jegyespár számára nagy segítséget nyújthat.
1. A nagyobb ár nem egyenlő a jobb minőséggel
Nick szerint nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy ha 2-3 ajánlat közül kell dönteniük, akkor végül azért választják a magasabb költségűt, mert úgy hiszik, hogy a nagy napra a lehető legjobb körülményeket szeretnék megteremteni.
„Az esküvői szakmában ez a legnagyobb tévhit. Egy kevesebbe kerülő szolgáltatás is lehet ugyanolyan, vagy akár jobb minőségű. Én azt ajánlom, hogy olyan beszállítókat és szolgáltatókat keressenek a házasulandók, akik nem az egójuktól vezérelve adnak árakat, hanem valódi minőséget képviselnek és tisztában vannak vele, hogy az mennyi pénzből oldható meg” – kezdte beszámolóját a szakértő a Mirrornak.
2. Esküvői terv
Nick szerint ez a legfontosabb pont mind közül. A legtöbb pénzt ugyanis úgy spórolhatjuk meg, ha kész terv van a fejünkben a határainkkal és a lehetőségeinkkel kapcsolatban. Ha pontosan leírjuk, hogy az esküvő melyik részére mennyit vagyunk hajlandók áldozni, és mi a lélektani határunk, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy átverjenek vagy túlköltekezzünk.
„A szervezés elején döntsük el, hogy mennyi a maximum, amiből szeretnénk gazdálkodni, és akkor váratlanul mindenre találunk megfelelő minőségű és árú ajánlatot. Fontos, hogy az esküvői terv tartalmazza, hogy a különböző szolgáltatásokra és beszállítókra mennyit vagyunk hajlandók áldozni, és a végén megmaradó összegből látni fogjuk, hogy a konkrét helyszínre mennyi marad, és eszerint fogunk válogatni. Így azokra a dolgokra fogunk koncentrálni, amelyek tényleg fontosak számunkra, és nem költekezünk túl már a helyszínválasztáskor” – mutatott rá.
3. Az apróbetűs részek
Miután megtaláltuk az ideális helyszínt, olvassuk el figyelmesen a szerződést az apróbetűs részekkel együtt. Tételesen szedjünk össze minden költséget a szertartási díjtól a szolgáltatási díjakig, valamint a szobabérléshez kapcsolódó, illetve a vendégek létszámához viszonyított árakat.
„Kérdezzük meg, hogy számíthatunk-e plusz költségekre, valamint hogy mennyi az áfa. Ha nem szerepel az ajánlaton, akkor kérdezzük meg, miért nincs. Ha valami nincs leírva, akkor feltételezzük, hogy később felszámíthatják. Ezt mind világosan kérjük számon a tulajdonoson, és akkor írjuk csak alá a szerződést, ha tisztában vagyunk minden egyes forint helyével."
4. A beszállítói csapda
Nick szerint rengeteg beszállító homályosan fogalmaz néhány tétellel kapcsolatban, ezek pedig rendkívül megdobhatják a végösszeget. Van, aki a költségek mellé odaírja, hogy „plusz utazási és készenléti díj”, az ilyen homályos kifejezések pedig valódi csapdákká válhatnak. A szakértő arra is rámutatott, hogy sok beszállító előre megkérdezi a házasulandókat a büdzséjükről, de ezt sosem szabad nyilvánosságra hozni előttük, ugyanis ehhez mérten adnak utána ajánlatot. A mocskos pénzügyekről elég azután beszélgetni, ha már kész ajánlatot adtak fix árlistával.
5. Gondolkodj a dobozon kívül
Utolsó tippjeként Nick elárulta, hogy szerinte nagyon sok pár képtelen nagyobb távlatokban gondolkodni, és csak a jól ismert helyekkel, emberekkel és lehetőségekkel tervez. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy vármegyehatárral távolabbi esküvői helyszín ugyanolyan csodálatos, mint amit kinéztek maguknak, ellenben 40 százalékkal olcsóbb. A nagynéni esküvőjén bevált cateringesnél is könnyen lehet, hogy jelentősen olcsóbb, új szolgáltatót tudnak felbérelni.
Zárásként azt mondanám, hogy szélesítsük ki a látókörünket! Távolabbról is nyugodtan kérjünk be ajánlatokat, bármilyen szolgáltatásról vagy helyszínről van szó. A legjobb ár-érték arányt akkor találhatjuk meg, ha több tucat ajánlatot látunk egymás mellett. Így lehet a legtöbb pénzt megtakarítani
– zárta sorait Nick Harris esküvőszervező.