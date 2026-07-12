Nyári gyomorrontás és ételmérgezés: mit tehetünk a bajban?

Az ételmérgezés kánikulában a leggyakrabban előforduló megbetegedések egyike, mert a magas hőmérséklet rendkívüli módon kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának. A nyaralások és táborozások idején szinte egyetlen év sem telik el tömeges megbetegedések nélkül, így a nem megfelelő ételkezelés miatt bárki könnyen pórul járhat.

Az ételmérgezés kánikulában sokkal gyakrabban fordul elő, mint hűvösebb időben, mivel a magas hőmérséklet kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának.

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Miért jelent veszélyt az ételmérgezés kánikulában?

A kánikulai melegben az élelmiszerekben jelen lévő vagy a környezetből oda kerülő kórokozók – baktériumok, vírusok, gombák és paraziták – robbanásszerűen képesek elszaporodni.

Fontos különbséget tennünk az ételfertőzés és az ételmérgezés között: ételfertőzésről akkor beszélünk, ha élő baktériumokat (például Salmonellát vagy Campylobacter fajokat) tartalmazó ételt fogyasztunk. Ételmérgezés során viszont nem maguk az élő mikroorganizmusok, hanem az általuk termelt mérgező anyagcsere-termékek, az úgynevezett toxinok okozzák a panaszokat, mint például a Staphylococcus aureus hőtűrő enterotoxinja.

A baktériumok számára az olyan élelmiszerek biztosítják a legoptimálisabb táptalajt, mint a nyers tojást tartalmazó édességek (tiramisu, madártej), a tejszínes krémek, a darált húsok, a belsőségekből készült ételek, a halak és a gombás fogások. Különösen figyelni kell a fagylaltokra is: ha a vaníliafagyi egyszer már megolvadt, a visszafagyasztása szigorúan tilos. A kórokozók nemcsak a nem megfelelő hűtés miatt kerülhetnek az asztalra, hanem a tálalásban részt vevő, esetleg légúti huruttal vagy sebbel bajlódó személyek közvetítésével, a piszkos kéz vagy a szennyezett konyhai eszközök révén is.

Ezeket az élelmiszereket egye, ha már megtörtént a baj:

A fertőzés felismerése és a tipikus tünetek

A panaszok megjelenése a lappangási időtől függ, ami a Staphylococcus-toxinok esetében csupán 1-5 óra, míg a szalmonellózisnál általában 8-12 óra, de akár 1-2 nap is lehet.

A megbetegedések súlyossága és jellege alapján több típust különböztetünk meg:

Gyomortáji típus: mérsékelt gyomortáji nyomó vagy görcsös fájdalom, émelygés és hányinger jellemzi, hasmenés nélkül.

mérsékelt gyomortáji nyomó vagy görcsös fájdalom, émelygés és hányinger jellemzi, hasmenés nélkül. Gyulladásos típus: a gyomorgörcsök mellett heves hányás is jelentkezik.

a gyomorgörcsök mellett heves hányás is jelentkezik. Klasszikus fertőzéses típus: leggyakrabban a Salmonella okozza, és magas, akár 40 fokos lázzal, hidegrázással, vizes hasmenéssel és köldök körüli fájdalommal jár. A heves tünetek miatt fejfájás, vérnyomásesés, ájulás, sőt a kalciumszint csökkenése miatt kézzsibbadás és lábikragörcs is előfordulhat.

A folyamatos hányás és a napokig tartó hasmenés miatt a szervezet rengeteg folyadékot veszít. A kiszáradás jeleire – mint a beesett szemek, a rugalmatlan bőr, a szájszárazság és a ritka vizeletürítés – különösen a kisgyermekeknél és az időseknél kell fokozottan figyelnünk.