Ezért tegyünk érmét a fagyasztóba nyaralás előtt: az egyszerű trükk életet menthet

Bátran kijelenthetjük, hogy mindennapi életünk elengedhetetlen részévé vált a fagyasztó, hiszen szuper praktikus az ételek tárolására. Az viszont nagyon fontos, hogy ez a konyhai készülék folyamatosan tökéletesen működjön, hiszen a legkisebb hiba is katasztrófába torkollhat. Ugyanis, ha az étel megromlik, fennáll az ételmérgezés kockázata, azaz valós egészségügyi veszélyt rejt magában például már egy áramkimaradás is.
Ezért tegyünk érmét a fagyasztóba nyaralás előtt, hogy ne kapjunk ételmérgezést
Annak érdekében, hogy az említett kockázati tényezőt kiküszöbölhessük mielőtt útra kelnénk, helyezzünk néhány órára egy vízzel teli tálat vagy műanyag poharat a fagyasztóba (az üvegedény megrepedhet) és várjuk meg, amíg teljesen megfagy. Ezt követően fektessünk egy érmét a jég felszínére és rögtön tegyük vissza a mélyhűtőbe.
Érme a jég tetején: amennyiben a vakációból hazatérve az érmét ugyanúgy találjuk, ahogy hagytuk, bátran fogyasszuk a hűtött ételeket.
Érme néhány milliméter mélyen a befagyott jégben: ez azt jelenti, hogy egy rövid időre elment az áram, ezért a jég lassan olvadni kezdett. Ebben az esetben jobb, ha kidobjuk a romlandó élelmiszereket, azaz a halat, a húsokat, a tejtermékeket vagy a tojást.
Érme a tartály alján: úgy tűnik, hogy az áramellátás legalább több órán keresztül nem működött, ezért a víz teljesen elolvadt, és csak jóval később fagyott vissza. Ilyenkor érdemes minden hidegen tartandó élelmiszert inkább kidobni, mint elfogyasztani.
Miért kaphatunk ételmérgezést?
Ha az élelmiszer a 4,5 és 60 Celsius-fok közötti veszélyes zónába kerül, azt jelenti, hogy a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodhatnak és megnő az ételmérgezés kockázata. Természetesen az étel nem válik azonnal veszélyessé, amikor az említett tartományba kerül, de 2 óra elteltével már fennáll a baktériumok elszaporodásának kockázata.
Amennyiben azonban ezt az egyszerű házi praktikát alkalmazod, bármikor meggyőződhetsz róla, hogy elment-e az áram. A trükk rengeteg aggodalomtól, bizonytalanságtól és egészségügyi problémától menthet meg és nem csak akkor, amikor nyaralni indulsz.
Emellett az sem árt, ha a szállodai szobádban vagy apartmanodban is alkalmazod az említett praktikát, hiszen egyes országokban a szállodák és nyaralók áramellátása instabil lehet.