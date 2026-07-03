Ezért tegyünk érmét a fagyasztóba nyaralás előtt: az egyszerű trükk életet menthet

Bátran kijelenthetjük, hogy mindennapi életünk elengedhetetlen részévé vált a fagyasztó, hiszen szuper praktikus az ételek tárolására. Az viszont nagyon fontos, hogy ez a konyhai készülék folyamatosan tökéletesen működjön, hiszen a legkisebb hiba is katasztrófába torkollhat. Ugyanis, ha az étel megromlik, fennáll az ételmérgezés kockázata, azaz valós egészségügyi veszélyt rejt magában például már egy áramkimaradás is.

Gondolta volna, hogy megelőzheti az ételmérgezést, ha érmét tesz a fagyasztóba?

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Ezért tegyünk érmét a fagyasztóba nyaralás előtt, hogy ne kapjunk ételmérgezést

Annak érdekében, hogy az említett kockázati tényezőt kiküszöbölhessük mielőtt útra kelnénk, helyezzünk néhány órára egy vízzel teli tálat vagy műanyag poharat a fagyasztóba (az üvegedény megrepedhet) és várjuk meg, amíg teljesen megfagy. Ezt követően fektessünk egy érmét a jég felszínére és rögtön tegyük vissza a mélyhűtőbe.

Érme a jég tetején: amennyiben a vakációból hazatérve az érmét ugyanúgy találjuk, ahogy hagytuk, bátran fogyasszuk a hűtött ételeket. Érme néhány milliméter mélyen a befagyott jégben: ez azt jelenti, hogy egy rövid időre elment az áram, ezért a jég lassan olvadni kezdett. Ebben az esetben jobb, ha kidobjuk a romlandó élelmiszereket, azaz a halat, a húsokat, a tejtermékeket vagy a tojást. Érme a tartály alján: úgy tűnik, hogy az áramellátás legalább több órán keresztül nem működött, ezért a víz teljesen elolvadt, és csak jóval később fagyott vissza. Ilyenkor érdemes minden hidegen tartandó élelmiszert inkább kidobni, mint elfogyasztani.

Miért kaphatunk ételmérgezést?

Ha az élelmiszer a 4,5 és 60 Celsius-fok közötti veszélyes zónába kerül, azt jelenti, hogy a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodhatnak és megnő az ételmérgezés kockázata. Természetesen az étel nem válik azonnal veszélyessé, amikor az említett tartományba kerül, de 2 óra elteltével már fennáll a baktériumok elszaporodásának kockázata.

Amennyiben azonban ezt az egyszerű házi praktikát alkalmazod, bármikor meggyőződhetsz róla, hogy elment-e az áram. A trükk rengeteg aggodalomtól, bizonytalanságtól és egészségügyi problémától menthet meg és nem csak akkor, amikor nyaralni indulsz.