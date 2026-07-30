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külföldi utazás

Felejtsd el a megszokott tengerpartot – Vészeld át a kánikulát a kontinens legizgalmasabb barlangjaiban

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A tikkasztó hőség helyett próbáld ki a hűvös földalatti világot, ahol garantáltan felejthetetlen élmények várnak! Csomagolj egy meleg pulóvert, és fedezd fel, melyek a leglenyűgözőbb és legizgalmasabb európai barlangok!
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külföldi utazásbarlangtúrasóbányakánikula
  • Menekülés a kánikula elől: a tengerparti forróság helyett a földalatti járatok hűvösében vészelheted át a nyári hőséget.
  • Különleges élmények: a kisvasutazástól és csónakázástól kezdve a sóból faragott kápolnákon át az örök jég birodalmáig várnak a kalandok.
  • Sokszínű úti célok: Szlovénia, Lengyelország, Ausztria, Görögország és Erdély legizgalmasabb látnivalói egyetlen gyűjtésben.

A nyári hőségriadók idején sokan automatikusan a tengerpartok felé veszik az irányt, ám a tűző napon való folyamatos tartózkodás és az elviselhetetlen meleg gyorsan elveheti a pihenés örömét. Ha elkerülnéd a hőséget, de a szobában sem szeretnél ülni egész nap, érdemes a föld alá szervezni a kirándulást. A mélyben uralkodó állandó, kellemesen hűvös hőmérséklet tökéletes menedéket nyújt a kánikula elől, miközben lenyűgöző természeti képződményeket járhatsz be. A legizgalmasabb európai barlangok gazdag kínálata a földalatti vasutaktól a kristálytiszta tavakon át a jégvilágig számtalan egyedi látnivalót tartogat.

A legszebb európai barlangok egyike a wieliczkai sóbánya Krakkó mellett.
Íme öt a legszebb európai barlangok közül: a listáról természetesen a wieliczkai sóbánya sem maradhat ki
Fotó: Shutterstock

Hová menjünk kirándulni a kánikula elől? Íme a legszebb európai barlangok, amelyeket ilyenkor érdemes felkeresni

Az alábbiakban öt olyan egyedülálló úti célt mutatunk be, amelyeket életében legalább egyszer mindenkinek érdemes felkeresnie. A természet és az emberi történelem e különleges találkozási pontjai garantáltan emlékezetessé teszik az utazást.

Postojnai barlang (Szlovénia)

A szlovén karsztvidék szívében húzódó járatrendszer, a postojnai barlang az egyik legnépszerűbb földalatti úti cél a kontinensen. A látogatókat egy nosztalgikus kisvasút viszi mélyen a hatalmas cseppkőcsarnokok belsejébe, ahol a természet több millió éves munkája tárul szemünk elé. A járatok hűvösében a különleges vak gőte, ismertebb nevén az emberhal is megfigyelhető természetes élőhelyén.

Wieliczkai sóbánya (Lengyelország)

A Krakkó közelében található műemlék, a wieliczkai sóbánya egyedülálló módon egyesíti a természet adta kincseket az emberi kéz szobrászati alkotásaival. A több száz méteres mélységben komplett termeket, sóból faragott szobrokat és lenyűgöző kápolnákat alakítottak ki az évszázadok során dolgozó bányászok. A Szent Kinga-kápolna hatalmas csillárjaival és sóból készült domborműveivel a földalatti építészet páratlan mesterműve.

Hallstatti sóbánya (Ausztria)

A mesés Salzkammergut régióban elterülő bányarendszer a világ legrégebbi sókitermelő helyeként ismert, amelynek története több mint 7000 évre nyúlik vissza. A hallstatti sóbánya látogatása során hosszú faborítású csúszdákon lehet lejutni a mélyebb szintekre, amelyeket egykor a bányászok használtak, és ami ma is különösen izgalmassá teszi a bejárást. A földalatti sóstó felett látható multimédiás vetítések szemléletesen mutatják be a bronzkori bányászok mindennapjait.

Melissani-barlang (Görögország)

Kefalónia szigetén található ez a különleges barlangi tó, a Melissani-barlang, amelynek beomlott mennyezetén keresztül éri a fény a vizet. A sziklák közötti csónakázás során a napfény törése miatt a víz szinte valószínűtlenül élénk azúr kék színben tündököl. A sziklafalak hűvöse és a kristálytiszta víz látványa tökéletes felüdülést nyújt a tengerparti forróság után.

Aranyosfői jégbarlang (Románia)

Az Erdélyi-középhegységben rejtőző barlang Románia egyik legértékesebb természeti kincse, amely egy több ezer éves földalatti gleccsert őriz. A bejárathoz vezető mély aknán leereszkedve a levegő hőmérséklete hirtelen fagypont közelébe esik. Odabent hatalmas jégoszlopok és állandó jégképződmények fogadják a látogatókat, így még a nyár közepén is igazi téli hangulat uralkodik.

 

 

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