Az élet szentsége vagy a szabad választás? Minden, amit tudni kell az eutanáziáról

- Tragikus aktualitás: egy 24 éves gyógyíthatatlan fiatal asszisztált halála ismét rávilágított az élet végi döntések súlyára.
- Jogi különbségek: az aktív eutanázia során az orvos közvetlenül közreműködik, míg a passzív forma a kezelések visszautasítását jelenti.
- Magyar szabályozás: hazánkban az aktív eutanázia szigorúan tilos, kizárólag a passzív forma engedélyezett rendkívül szigorú feltételek mellett.
Az énekes krónikus fáradtság szindrómával (ME/CFS) élt, és állapota az évek során annyira leromlott, hogy mindennapjait görcsök, bénulások és elviselhetetlen fájdalmak kísérték. Mivel az elhúzódó kezelések sem hoztak javulást, a fiatalember úgy határozott, hogy olasz állampolgárságát kihasználva Olaszországban vet véget a szenvedéseinek az asszisztált halál segítségével. Az eset ismét rávilágít arra, milyen végtelenül nehéz és megrendítő helyzetbe kerülnek azok a betegek, akiknek a mindennapi létezés fizikai és mentális gyötrelemmé válik, s ezáltal ismét előtérbe kerül a humánus távozás lehetősége, a modern orvostudomány etikai korlátai, valamint az eutanázia, a kegyes halál jogi helyzete.
Mi a különbség az aktív és a passzív eutanázia között?
Az orvosi és jogi terminológia alapvetően két nagy csoportra osztja ezt a folyamatot a végrehajtás módja alapján.
- Aktív eutanázia: ebben az esetben egy másik személy – jellemzően a kezelőorvos – közvetlen, tevékeny beavatkozással idézi elő a páciens halálát, például egy mélyaltatást követően beadott, a keringést vagy a légzést leállító készítménnyel.
- Passzív eutanázia: ez a forma az életfenntartó vagy életmentő orvosi beavatkozások szándékos elhagyását, illetve azok leállítását jelenti. Ilyenkor az orvosok kikapcsolják a lélegeztetőgépet, vagy nem végzik el a beteg életét meghosszabbító beavatkozásokat, hagyva, hogy a kór természetes lefolyása vezessen a halálhoz.
Ezek mellett megkülönböztetjük az orvosilag támogatott öngyilkosságot is. Ennél a módszernél a szakember felírja a halálos dózisú gyógyszert, de azt a döntésképes beteg saját maga veszi be.
Miért kísérik komoly morális dilemmák az életvégi döntéseket?
A kérdéskör az emberiség történelme során mindig is éles viták forrása volt. Az ellenzők legfőbb érve az élet szentsége, amely vallási és erkölcsi alapokon nyugszik, valamint az orvosok gyógyításra tett esküje. Már a klasszikus hippokratészi eskü is kimondta, hogy az orvos senkinek sem szolgáltathat ki halálos szert. Sokan tartanak attól is, hogy az engedélyezés visszaélésekhez vezethet, nyomást gyakorolhat a kiszolgáltatott helyzetben lévő, idős vagy anyagi nehézségekkel küzdő betegekre.
A támogatók ezzel szemben az egyén önrendelkezési jogát és a személyi autonómiát hangsúlyozzák. Érvelésük szerint a méltó halál az emberi méltósághoz való jog elidegeníthetetlen része. Amikor a fizikai fájdalmak és a leépülés már teljesen megfosztják a beteget az elfogadható életminőségtől, a távozás megválasztása a humanitárius segítségnyújtás egy formájává válik számukra.
Az egyházi álláspont szerint az emberi élet Isten ajándéka, így az egyház erkölcsteológiailag mereven elutasítja az eutanázia minden aktív formáját, azt az emberöléssel vagy az öngyilkossággal egyenrangú cselekedetnek tartva.
Hol engedélyezett az eljárás, és mi a helyzet Magyarországon?
A jogi szabályozás országonként rendkívül eltérő. Az önkéntes aktív eutanázia és az asszisztált öngyilkosság olyan államokban legális szigorú ellenőrzés mellett, mint Hollandia, Belgium, Svájc, Kanada, Spanyolország, Ausztria, valamint az Egyesült Államok és Ausztrália több területe. Olaszországban az aktív eutanázia büntetendő, de egy alkotmánybírósági döntés nyomán az orvosilag támogatott öngyilkosság bizonyos feltételek (például visszafordíthatatlan betegség és elviselhetetlen szenvedés) teljesülése esetén dekriminalizált.
Magyarországon az aktív eutanázia és az asszisztált öngyilkosság minden formája szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár. A magyar jogrendszer kizárólag a passzív eutanáziát engedélyezi, amelyet az egészségügyi törvény az ellátás visszautasításának jogaként szabályoz. A hatályos jogszabályok szerint egy cselekvőképes beteg csak akkor utasíthatja vissza az életmentő beavatkozásokat, ha olyan súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, amely rövid időn belül halálhoz vezet.
A visszautasítás folyamata rendkívül szigorú: egy háromtagú orvosi bizottságnak kötelező igazolnia, hogy a beteg döntése befolyásmentes és tiszta tudatú, majd a döntést három nap elteltével, tanúk előtt ismét meg kell erősíteni. Szintén fontos alternatíva a palliatív vagy életvégi ellátás, amely nem a halál siettetésére, hanem a haldokló beteg fájdalmának és szenvedésének minél hatékonyabb enyhítésére törekszik, támogatva a családot is ebben a nehéz időszakban.
De mi az a krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS)?
A fiatal énekes szenvedését okozó krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) egy súlyos, pihenésre sem javuló, önálló kórkép, amely messze túlmutat a hétköznapi kimerültségen. Gyakran vírusfertőzések vagy traumák után alakul ki, és legfőbb jellemzője a legkisebb fizikai vagy szellemi erőfeszítést követő drasztikus állapotromlás. Ezt olyan kísérőpanaszok súlyosbítják, mint az állandó izomfájdalom, a koncentrációs zavarok, az alvásképtelenség, valamint a fény- és zajérzékenység. A betegség a legsúlyosabb stádiumában teljes ágyhoz kötöttséget, fájdalmas görcsöket és elviselhetetlen testi szenvedést okoz, miközben az orvostudomány jelenleg csak korlátozott tüneti kezelést tud nyújtani.