Az élet szentsége vagy a szabad választás? Minden, amit tudni kell az eutanáziáról

Miért kísérik komoly morális dilemmák az életvégi döntéseket?

A kérdéskör az emberiség történelme során mindig is éles viták forrása volt. Az ellenzők legfőbb érve az élet szentsége, amely vallási és erkölcsi alapokon nyugszik, valamint az orvosok gyógyításra tett esküje. Már a klasszikus hippokratészi eskü is kimondta, hogy az orvos senkinek sem szolgáltathat ki halálos szert. Sokan tartanak attól is, hogy az engedélyezés visszaélésekhez vezethet, nyomást gyakorolhat a kiszolgáltatott helyzetben lévő, idős vagy anyagi nehézségekkel küzdő betegekre.

A támogatók ezzel szemben az egyén önrendelkezési jogát és a személyi autonómiát hangsúlyozzák. Érvelésük szerint a méltó halál az emberi méltósághoz való jog elidegeníthetetlen része. Amikor a fizikai fájdalmak és a leépülés már teljesen megfosztják a beteget az elfogadható életminőségtől, a távozás megválasztása a humanitárius segítségnyújtás egy formájává válik számukra.

Az egyházi álláspont szerint az emberi élet Isten ajándéka, így az egyház erkölcsteológiailag mereven elutasítja az eutanázia minden aktív formáját, azt az emberöléssel vagy az öngyilkossággal egyenrangú cselekedetnek tartva.

Magyarországon ma az aktív eutanázia és az asszisztált öngyilkosság minden formája szigorúan tilos

Fotó: Shutterstock

Hol engedélyezett az eljárás, és mi a helyzet Magyarországon?

A jogi szabályozás országonként rendkívül eltérő. Az önkéntes aktív eutanázia és az asszisztált öngyilkosság olyan államokban legális szigorú ellenőrzés mellett, mint Hollandia, Belgium, Svájc, Kanada, Spanyolország, Ausztria, valamint az Egyesült Államok és Ausztrália több területe. Olaszországban az aktív eutanázia büntetendő, de egy alkotmánybírósági döntés nyomán az orvosilag támogatott öngyilkosság bizonyos feltételek (például visszafordíthatatlan betegség és elviselhetetlen szenvedés) teljesülése esetén dekriminalizált.

Magyarországon az aktív eutanázia és az asszisztált öngyilkosság minden formája szigorúan tilos, és büntetőjogi következményekkel jár. A magyar jogrendszer kizárólag a passzív eutanáziát engedélyezi, amelyet az egészségügyi törvény az ellátás visszautasításának jogaként szabályoz. A hatályos jogszabályok szerint egy cselekvőképes beteg csak akkor utasíthatja vissza az életmentő beavatkozásokat, ha olyan súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, amely rövid időn belül halálhoz vezet.