Tücskös-chilis, marhanyelves és aranyozott: ezek a világ legextrémebb pizzái

A modern, ma ismert pizzát Nápolyból eredeztetik.

A világ különböző pontjain különböző nemzetek ízlésvilága befolyásolta, hogy mi kerül a pizzára.

Több olyan pizzakülönlegesség is létezik, amely az európaiak számára túl extrém.

Hazánkban Gianni Annoni a hagyományos olasz pizza egyik képviselője, aki előszeretettel osztja meg tudását.

Szeressük sósan vagy édesen, együk feltét nélkül, szalámival vagy ananásszal, netán tegyünk rá banánt és nutellát, a pizzát sokan sokféleképpen fogyasztjuk. Habár a mogyorókrémes és egyéb cukros verziók ma már nem mennek ritkaságszámba, a világon ma is vannak olyan, más nemzetek számára szokványos pizzakülönlegességek, amelyek hallatán a sokat bíró magyar gyomrunk is kifordul a helyéről – hát még az olaszoké, akik számára minden, az eredeti nápolyi pizzától eltérő verzió felér egy szentségtöréssel. Alább, a július 10-ei pizza világnapja alkalmából bemutatjuk a legextrémebb kreálmányokat!

A modern, ma ismert pizzát Nápolyból eredeztetik, míg a különböző nemzetek számos extrém pizza születését hozták el.

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5 extrém pizza szerte a világból

Füstölt marhanyelves – a hazai

Az egyik legextrémebbnek mondható pizzáért nem kell messze mennünk, ugyanis a kisebb vidéki magyar településeken, falvakban, ahol telente máig családi hagyomány a disznóvágás, az állatok minden ehető és ízletesen elkészíthető részét felhasználják, akár egy-egy különleges pizzához is. Amivel nagy eséllyel találkozhatunk, az a füstölt marhanyelves pizza: a paradicsomos, fűszerezett alapra füstölt marhanyelvszeletek kerülnek, amelyek mellé remekül illik a pfefferóni paprika. Végül mozzarella kerül a pizza tetejére, úgy sütik össze.

Kenguru- és krokodilhúsos

Ausztrál vidéken, ahol számos kenguru és krokodil él, azok húsát is hasznosítják. Ennek megfelelően a helyi pizzákra többségében nem disznóból vagy marhából készült kolbászok, sonkák és szalámik kerülnek, hanem ott élő állatok húsa. Ennélfogva helyi kuriózumnak számít a krokodil- és kenguruhúsból készült különleges pizza feltétekkel megrakott tészta.

Tücskös, kukacos

Ázsiában és Dél-Amerikában több helyen is előszeretettel fogyasztanak a helyiek rovarokat és bogarakat. A trend némileg Európába, azon belül hazánkba is begyűrűzött magas fehérjetartalmú snackek formájában, Mexikóban és Thaiföldön azonban a pizzákra is rákerülnek az apró ízeltlábúak, valamint a különféle kukacok.