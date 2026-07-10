Tücskös-chilis, marhanyelves és aranyozott: ezek a világ legextrémebb pizzái

- A modern, ma ismert pizzát Nápolyból eredeztetik.
- A világ különböző pontjain különböző nemzetek ízlésvilága befolyásolta, hogy mi kerül a pizzára.
- Több olyan pizzakülönlegesség is létezik, amely az európaiak számára túl extrém.
- Hazánkban Gianni Annoni a hagyományos olasz pizza egyik képviselője, aki előszeretettel osztja meg tudását.
Szeressük sósan vagy édesen, együk feltét nélkül, szalámival vagy ananásszal, netán tegyünk rá banánt és nutellát, a pizzát sokan sokféleképpen fogyasztjuk. Habár a mogyorókrémes és egyéb cukros verziók ma már nem mennek ritkaságszámba, a világon ma is vannak olyan, más nemzetek számára szokványos pizzakülönlegességek, amelyek hallatán a sokat bíró magyar gyomrunk is kifordul a helyéről – hát még az olaszoké, akik számára minden, az eredeti nápolyi pizzától eltérő verzió felér egy szentségtöréssel. Alább, a július 10-ei pizza világnapja alkalmából bemutatjuk a legextrémebb kreálmányokat!
5 extrém pizza szerte a világból
Füstölt marhanyelves – a hazai
Az egyik legextrémebbnek mondható pizzáért nem kell messze mennünk, ugyanis a kisebb vidéki magyar településeken, falvakban, ahol telente máig családi hagyomány a disznóvágás, az állatok minden ehető és ízletesen elkészíthető részét felhasználják, akár egy-egy különleges pizzához is. Amivel nagy eséllyel találkozhatunk, az a füstölt marhanyelves pizza: a paradicsomos, fűszerezett alapra füstölt marhanyelvszeletek kerülnek, amelyek mellé remekül illik a pfefferóni paprika. Végül mozzarella kerül a pizza tetejére, úgy sütik össze.
Kenguru- és krokodilhúsos
Ausztrál vidéken, ahol számos kenguru és krokodil él, azok húsát is hasznosítják. Ennek megfelelően a helyi pizzákra többségében nem disznóból vagy marhából készült kolbászok, sonkák és szalámik kerülnek, hanem ott élő állatok húsa. Ennélfogva helyi kuriózumnak számít a krokodil- és kenguruhúsból készült különleges pizza feltétekkel megrakott tészta.
Tücskös, kukacos
Ázsiában és Dél-Amerikában több helyen is előszeretettel fogyasztanak a helyiek rovarokat és bogarakat. A trend némileg Európába, azon belül hazánkba is begyűrűzött magas fehérjetartalmú snackek formájában, Mexikóban és Thaiföldön azonban a pizzákra is rákerülnek az apró ízeltlábúak, valamint a különféle kukacok.
Skorpióhúsos
Kínában mindennapi éteknek számít a skorpió, pizzára azonban az Egyesült Államokban tették először amolyan kuriózumként. Az egyik étterem kifejezetten azzal nyert hírnevet, hogy időszakosan kínált pizzájára egy hatalmas, szárított skorpiót, aköré pedig hangyákat rakott. Az előkészítés során a skorpió fullánkját eltávolítják, a mérge pedig hőkezelés hatására nem jelent veszélyt, így biztonsággal fogyasztható. Az íze beszámolók szerint a sült garnéláéhoz hasonlít.
Wagyu marhás, aranyozott, kaviáros – a gazdagok kiváltsága
A világ legextrémebb pizzái közül kihagyhatatlanok azok a különlegességek, amelyeket a társadalom felső rétegeiben fogyasztanak szívesen. Az elit számára már túl unalmas az eredeti nápolyi pizza, nekik olyan feltétekre van szükségük, amelyeknek az illatáról is a pénz jut eszükbe. Nem véletlen, hogy Oroszországban és a világ fine dining éttermeiben elterjedtek a kaviárral kent luxuspizzák, miközben az Egyesült Államokban és Dubajban a 24 karátos aranylemezekkel díszített pizzák váltak népszerűvé. Ezeket többségében szintén kaviárral kenik meg, illetve kerül rájuk szarvasgomba, Stilton sajt, foie gras, néhol homár. Olaszország néhány fine dining éttermében is alkalmaznak ehető aranyleveleket, díszítésként ugyanis valódi luxust tükröznek, ám mivel íztelenek, így nem befolyásolják a pizzák zamatát. Szintén népszerű luxusfeltét a Wagyu marha, amely Japánban szokványosnak mondható, ám Európában igen borsos ára van.
Így készíti a pizzatésztát Gianni
Gianni Annoni több alkalommal is elárulta már, szerinte miben rejlik az igazi olasz pizza titka. Pizza receptjét a Dining Guide-dal is megosztotta korábban, ezúttal pedig alább olvasható.
Hozzávalók
- 1 kg 00-s liszt
- 1/2 liter víz
- 3 evőkanál extraszűz olívaolaj
- 10 g élesztő
- 20 g, vagyis 1 púpozott evőkanál tengeri só
Elkészítés
- A hozzávalókat alaposan dolgozzuk és gyúrjuk össze.
- A meggyúrt tésztát kenjük be olívaolajjal.
- Takarjuk le, és lehetőség szerint egy egész éjszakán át hagyjuk kelni. Ha nincs annyi időnk, legalább négy órát hagyjuk állni.
- Kelesztés után gyúrjuk át újra a tésztát, majd formázzunk annyi gombócot belőle, ahány pizzát ki szeretnénk sütni, és amilyen nagyságúak beleférnek a sütőnkbe. Ha nem használjuk fel az összes tésztát, a maradékot lefagyaszthatjuk, vagy letakarva a hűtőbe tehetjük, hogy másnap felhasználjuk.
- A kinyújtott, megkent, feltéttel ellátott pizzát süssük előmelegített sütőben a legmagasabb fokozaton egészen addig, amíg a rajta lévő sajt pirulni nem kezd.
Ínycsiklandó pizzaszósz az Origótól
Hozzávalók
- 1 ek. olívaolaj
- 1 gerezd fokhagyma
- 180 g passata
- 40 g sűrített paradicsom
- 2-3 levél friss bazsalikom
- 1 csipet szárított oregánó
- 1/2 tk. só
- 2 db aszalt paradicsom
Elkészítés
- Alacsony lángon, az olívaolajon futtassuk meg a reszelt vagy fokhagymanyomón átnyomott fokhagymát.
- Fél perc után öntsük fel a passatával és sűrített paradicsommal.
- Dobjuk bele a bazsalikomot, az oregánót és az aszalt paradicsomot, majd sózzuk.
- Forraljuk közepes lángon vagy fokozaton 15 percig.
- Forralás közben szükség szerint pótoljuk az elveszített folyadékot.
- Botmixerrel pürésítsük és hagyjuk kihűlni.
- Kenjük meg a pizzát, majd pakoljuk meg feltétekkel ízlésünk szerint.