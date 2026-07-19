Ezeket tegyük a cipőbe a szagok ellen

1. Szórjuk és rázzuk bátran!

Tegyünk egy-két evőkanál szódabikarbónát a cipő belsejébe, hagyjuk benne egy éjszakára, majd reggel rázzuk ki. Ha nincs otthon, használhatunk hintőport is helyette, ugyanazt a hatást érjük el.

Büdös cipők? - Itt a megoldás!

Fotó: Unsplash

2. Nem csak ízesítésre jó!

A só hatékonyan felszívja a nedvességet, így a szagok ellen is bevethetjük. Szórjunk belőle egy-két evőkanállal a cipőbe, dörzsöljük bele alaposan, majd hagyjuk benne egész éjszakára.

3. Szellőztessük alaposan!

Az ecet természetes fertőtlenítőszer, így nagy hasznát vehetjük a szagok elleni harcban. Keverjünk össze 4 evőkanálnyi ecetet 1 liter vízben, mártsunk bele egy törülközőt vagy fogkefét, dörzsöljük át vele a cipő belsejét. Ezután hagyjuk jól kiszellőzni, hogy a szag teljesen eltűnjön.

4. Van a kamrában keményítő?

H a szagokat az izzadás okozhatja, akkor szórjunk kevés kukoricakeményítőt a lábbeli belsejébe, hagyjuk hatni egy éjszakán át, majd porszívózzuk ki.

5. Frissen őrölve tökéletes

Az őrölt kávénak nemcsak az illata kellemes, de a szagok semlegesítésében is kiváló. Érdemes egy kis textilzsákba, zokniba tenni, és egy éjszakára a lábbeliben hagyni. Arra figyeljünk, hogy teljesen száraz legyen, mert a nedves kávé penészedést okozhat.

6. Felszívja a nedvességet

A rizs akkor lehet hasznos, ha a cipő átizzadt, nyirkos lett, például sportolás, vagy meleg idő után. Tegyünk egy marékkal egy vékony zokniba, keverjünk hozzá szárított levendulát, kössük össze, majd helyezzük a cipőbe néhány órára vagy egy éjszakára.

7. Jó hír a cicagazdiknak!

A macskaalom kiválóan felszívja a nedvességet és a szagokat. Töltsünk meg vele egy régi zoknit, kössünk rá egy csomót, és hagyjuk a cipőben egy éjszakán át. Csodákat művel a kellemetlen szagokat árasztó műbőr- és bőrcipőkkel is.

8. A fekete mágia erejével

Az aktív szén egyik legnagyobb előnye, hogy hatékonyan szívja magába a szagokat. Tegyünk egy ezzel töltött zsákot a cipő belsejébe, és jó pár hétre elfelejthetjük az izzadtságszagot!

9. Párnázzuk ki vele!

Néhány teafilter is segíthet a kellemetlen szagok ellen. Tegyük őket a lábbelibe néhány órára, hogy magukba szívják a nedvességet és a szagokat.