Ezeket tegyük a cipőbe a szagok ellen

1. Szórjuk és rázzuk bátran!
Tegyünk egy-két evőkanál szódabikarbónát a cipő belsejébe, hagyjuk benne egy éjszakára, majd reggel rázzuk ki. Ha nincs otthon, használhatunk hintőport is helyette, ugyanazt a hatást érjük el.
2. Nem csak ízesítésre jó!
A só hatékonyan felszívja a nedvességet, így a szagok ellen is bevethetjük. Szórjunk belőle egy-két evőkanállal a cipőbe, dörzsöljük bele alaposan, majd hagyjuk benne egész éjszakára.
3. Szellőztessük alaposan!
Az ecet természetes fertőtlenítőszer, így nagy hasznát vehetjük a szagok elleni harcban. Keverjünk össze 4 evőkanálnyi ecetet 1 liter vízben, mártsunk bele egy törülközőt vagy fogkefét, dörzsöljük át vele a cipő belsejét. Ezután hagyjuk jól kiszellőzni, hogy a szag teljesen eltűnjön.
4. Van a kamrában keményítő?
H a szagokat az izzadás okozhatja, akkor szórjunk kevés kukoricakeményítőt a lábbeli belsejébe, hagyjuk hatni egy éjszakán át, majd porszívózzuk ki.
5. Frissen őrölve tökéletes
Az őrölt kávénak nemcsak az illata kellemes, de a szagok semlegesítésében is kiváló. Érdemes egy kis textilzsákba, zokniba tenni, és egy éjszakára a lábbeliben hagyni. Arra figyeljünk, hogy teljesen száraz legyen, mert a nedves kávé penészedést okozhat.
6. Felszívja a nedvességet
A rizs akkor lehet hasznos, ha a cipő átizzadt, nyirkos lett, például sportolás, vagy meleg idő után. Tegyünk egy marékkal egy vékony zokniba, keverjünk hozzá szárított levendulát, kössük össze, majd helyezzük a cipőbe néhány órára vagy egy éjszakára.
7. Jó hír a cicagazdiknak!
A macskaalom kiválóan felszívja a nedvességet és a szagokat. Töltsünk meg vele egy régi zoknit, kössünk rá egy csomót, és hagyjuk a cipőben egy éjszakán át. Csodákat művel a kellemetlen szagokat árasztó műbőr- és bőrcipőkkel is.
8. A fekete mágia erejével
Az aktív szén egyik legnagyobb előnye, hogy hatékonyan szívja magába a szagokat. Tegyünk egy ezzel töltött zsákot a cipő belsejébe, és jó pár hétre elfelejthetjük az izzadtságszagot!
9. Párnázzuk ki vele!
Néhány teafilter is segíthet a kellemetlen szagok ellen. Tegyük őket a lábbelibe néhány órára, hogy magukba szívják a nedvességet és a szagokat.
10. Elég belőle néhány csepp
Rendszeresen fertőtlenítsük a cipőnket! A teafaolaj természetes fertőtlenítő, amely gyorsan semlegesíti a cipőből áradó szagokat. Itassunk át egy vattapamacsot teafaolajjal, törölgessük át a belsejét vele, és hagyjuk kifejteni a hatását - írja a Fanny magazin.