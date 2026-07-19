A betegség, amely fakéreggé változtatja az ember bőrét – ezért alakul ki a faember-szindróma

Genetikai háttér: a faember-szindróma egy rendkívül ritka, örökletes immunhiány, amely miatt a szervezet képtelen védekezni a HPV bizonyos típusai ellen.

a faember-szindróma egy rendkívül ritka, örökletes immunhiány, amely miatt a szervezet képtelen védekezni a HPV bizonyos típusai ellen. Súlyos tünetek: a betegek bőrén vastag, fakéregszerű, akár több kilogrammos kinövések alakulnak ki, amelyek ellehetetlenítik a mozgást és növelik a bőrrák kockázatát.

a betegek bőrén vastag, fakéregszerű, akár több kilogrammos kinövések alakulnak ki, amelyek ellehetetlenítik a mozgást és növelik a bőrrák kockázatát. Nincs végleges gyógymód: a tüneteket sebészeti úton és gyógyszerekkel kezelik, de a kinövések a műtétek után is gyakran visszatérnek.

A faember-szindróma egy rendkívül ritka, látványos és drasztikus bőrbetegség, amely világszerte mindössze alig egy tucatnyi embert érint. Ez az örökletes rendellenesség lassan, fokozatosan alakul ki, és olyan vastag, kemény, fakéregre emlékeztető kinövéseket produkál a bőrön, amelyek teljesen ellehetetlenítik a betegek mindennapjait. A tünetek leggyakrabban már fiatal korban, egy és húsz éves kor között jelentkeznek, és elsősorban a végtagokat, valamint az arcot érintik.

A faember-szindróma betegségben szenvedő bangladesi kislány, Szahana Khatun arcáról még időben sikerült eltávolítani a bőrkinövéseket.

Fotó: Northfoto / NORTHFOTO

Mi az a faember-szindróma, és miért alakul ki?

Az orvostudomány által epidermodysplasia verruciformis, vagy más néven Lewandowsky-Lutz-diszplázia néven emlegetett állapot hátterében egy veleszületett, genetikai érzékenység áll. Nem egy hagyományos értelemben vett, elkapható fertőzésről van szó, így a betegek egyáltalán nem fertőznek. A probléma lényege, hogy az érintettek immunrendszere egy genetikai hiba miatt képtelen felvenni a harcot a humán papillomavírus (HPV) bizonyos típusaival szemben.

A HPV rendkívül gyakori víruscsalád, amely az egészséges embereknél legfeljebb egyszerű, ártalmatlan szemölcsöket okoz. A faember-szindrómában szenvedőknél azonban a szervezet természetes védelme csődöt mond, így a vírusok kontrollálatlanul elszaporodnak a bőrsejtekben. Ez a rendellenes reakció vezet a hatalmas, kéregszerű, fás kinövések burjánzásához, amelyek súlya akár a több kilogrammot is elérheti. A fizikai akadályozottság mellett a betegség komoly veszélye, hogy az elváltozások gyakran rosszindulatú bőrrákká alakulhatnak, így az állandó napfény elleni védelem és a szoros orvosi felügyelet létfontosságú.