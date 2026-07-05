3 hozzávalóból, percek alatt elkészül ez a mennyei diétás házi fagyi

Ha ön is szomorúan konstatálta, hogy elkezdődött a fagylaltszezon, de még mindig tartja a diétát, akkor van egy jó hírünk! A cukrászdában aranyáron mért gombócok helyett, egy 3 hozzávalós, házi alternatívával élvezheti a nyár ízeit. Mutatunk egy pofonegyszerű, diétás fagyi receptet, amit pár perc alatt elkészíthet!

Fagyi recept diétásan? Mutatjuk, hogyan készítse el otthon!

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Diétás házi fagyi recept 3 hozzávalóból

A házi fagylalt recepthez nem lesz szüksége sem cukorra, sem tejszínre, de még fagyigépre sem! Egy egyszerű botmixer vagy turmixgép is elég ahhoz, hogy néhány perc alatt elkészítse ezt a hűsítő, diétabarát finomságot.

Ezt a diétás fagyi receptet ráadásul, személyre is szabhatja. Bármilyen gyümölcsöt használhat hozzá. Eper, málna, áfonya vagy barack – minden jöhet, ami csak szem-szájnak ingere, akár vegyítve is.

Tippek a krémes házi fagyihoz

A recept nemcsak a kalóriabarát eredmény végett nélkülözi a cukrot! A hagyományos cukor ugyanis, fagyasztás közben kikristályosodik, amitől a házi fagyi kemény, jeges állagot vehet fel.

Tehát, ha krémes fagylaltra vágyik, használjon valamilyen folyékony édesítőszert vagy egy kevés mézet. Ezekkel a finomság később is könnyen adagolható és selymes marad.

Szintén fontos a megfelelő állag eléréséhez, hogy fagyasztott gyümölcsöt használjon! Amennyiben saját gyümölcsökből készíteni el a diétás fagylalt receptet, fagyasztás előtt darabolja fel a szemeket, így a trumixgép könnyebben össze tudja majd dolgozni őket.

A házi fagyalalt hozzávalói

500 gramm fagyasztott gyümölcs

200 gramm görög joghurt vagy valamilyen sűrű növényi joghurt

2-3 ek. méz vagy más folyékony édesítő

a plusz ízekért: vaníliakivonat, reszelt citromhéj vagy pár csepp citromlé

A házi fagyi elkészítésének lépései

Tegye a fagyasztott gyümölcsöket, a görög joghurtot és a választott édesítőt a turmixgépbe.

Trumixolja a keveréket, amíg egy sima, krémes állagot nem kap.

Ezután adhat hozzá egy kevés vaníiliát vagy citromot. Illetve kostólás után, szükség szerint tovább édesítheti.

Amennyiben egy lágy állagú fagyira vágyik, azonnal fogyaszthatja. Ha viszont a klasszikus, gombócolható fagylaltélményre pályázik, tegye az elkészült masszát 2-3 órára egy zárható dobozban a fagyasztóba. Utóbbi esetben, tálalás előtt érdemes 5-10 percet szobahőmérsékleten pihentetni az édességet, hogy könnyebb legyen adagolni.