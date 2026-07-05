3 hozzávalóból, percek alatt elkészül ez a mennyei diétás házi fagyi

Ha ön is szomorúan konstatálta, hogy elkezdődött a fagylaltszezon, de még mindig tartja a diétát, akkor van egy jó hírünk! A cukrászdában aranyáron mért gombócok helyett, egy 3 hozzávalós, házi alternatívával élvezheti a nyár ízeit. Mutatunk egy pofonegyszerű, diétás fagyi receptet, amit pár perc alatt elkészíthet!
Diétás házi fagyi recept 3 hozzávalóból
A házi fagylalt recepthez nem lesz szüksége sem cukorra, sem tejszínre, de még fagyigépre sem! Egy egyszerű botmixer vagy turmixgép is elég ahhoz, hogy néhány perc alatt elkészítse ezt a hűsítő, diétabarát finomságot.
Ezt a diétás fagyi receptet ráadásul, személyre is szabhatja. Bármilyen gyümölcsöt használhat hozzá. Eper, málna, áfonya vagy barack – minden jöhet, ami csak szem-szájnak ingere, akár vegyítve is.
Tippek a krémes házi fagyihoz
A recept nemcsak a kalóriabarát eredmény végett nélkülözi a cukrot! A hagyományos cukor ugyanis, fagyasztás közben kikristályosodik, amitől a házi fagyi kemény, jeges állagot vehet fel.
Tehát, ha krémes fagylaltra vágyik, használjon valamilyen folyékony édesítőszert vagy egy kevés mézet. Ezekkel a finomság később is könnyen adagolható és selymes marad.
Szintén fontos a megfelelő állag eléréséhez, hogy fagyasztott gyümölcsöt használjon! Amennyiben saját gyümölcsökből készíteni el a diétás fagylalt receptet, fagyasztás előtt darabolja fel a szemeket, így a trumixgép könnyebben össze tudja majd dolgozni őket.
A házi fagyalalt hozzávalói
- 500 gramm fagyasztott gyümölcs
- 200 gramm görög joghurt vagy valamilyen sűrű növényi joghurt
- 2-3 ek. méz vagy más folyékony édesítő
- a plusz ízekért: vaníliakivonat, reszelt citromhéj vagy pár csepp citromlé
A házi fagyi elkészítésének lépései
- Tegye a fagyasztott gyümölcsöket, a görög joghurtot és a választott édesítőt a turmixgépbe.
- Trumixolja a keveréket, amíg egy sima, krémes állagot nem kap.
- Ezután adhat hozzá egy kevés vaníiliát vagy citromot. Illetve kostólás után, szükség szerint tovább édesítheti.
Amennyiben egy lágy állagú fagyira vágyik, azonnal fogyaszthatja. Ha viszont a klasszikus, gombócolható fagylaltélményre pályázik, tegye az elkészült masszát 2-3 órára egy zárható dobozban a fagyasztóba. Utóbbi esetben, tálalás előtt érdemes 5-10 percet szobahőmérsékleten pihentetni az édességet, hogy könnyebb legyen adagolni.
Ha kipróbálna egy hasonlóan egyszerű, de kevésbé diétabarát finomságot is, a következő videós receptet se hagyja ki: