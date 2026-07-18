Tökéletes lesz, mint a nagyié – így készül a legjobb feketeszeder-lekvár

A fekete szeder számos egészségügyi előnnyel bír.

A nagyi néhány trükkjével igazán selymes állagú és intenzív ízű lesz a feketeszeder-lekvár.

Elkészíthető hagyományos cukros vagy édesítőszeres változatban is.

Édeskés, gyümölcsös illat lengte be a konyhát, amikor a nagyi fakanállal kavargatta a sűrűsödő lekvárt. Mielőtt a gőzölgő, fekete szederből készült csemege az üvegekbe került, egy kis kóstolót is kaptunk. Akkoriban a vajas-lekváros kalács többet ért nekünk bármilyen menő gyorséttermi ételnél. Főleg, hogy utóbbit még nem is ismerhettük.

Feketeszeder szüret után

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Miért szeretjük, és melyek a fekete szeder áldásos hatásai?

A fekete szeder apró szemeiben igazi szupererő lakozik: kiemelkedő mennyiségű élelmi rostot, C-vitamint, K-vitamint, valamint mangánt tartalmaznak. Sötét színüket antociánok adják, vagyis az egyik legerősebb természetes antioxidáns forrásnak számítanak.

Növényi vegyületei lassítják az öregedési folyamatokat és csökkentik a gyulladásos megbetegedések kialakulásának kockázatát.

A fekete szederben található lutein fontos szerepet játszik a látás védelmében, valamint az UV-sugarak és a makuladegeneráció elleni küzdelemben.

Segít a normál vérnyomás fenntartásában.

Támogatja a memóriát és a koncentrációt.

Segítség lehet szájüregi panaszok vagy emésztési zavarok esetén.

Zamatos, selymes feketeszeder-lekvár házilag

Fotó: Olivka888 / Shutterstock

Íme, a legfinomabb feketeszeder-lekvár receptje hagyományos és édesítőszeres változatban

A hagyományos, mégis modernizált feketeszeder-lekvár a nagymama ízeit idézi, de a mai elvárásoknak megfelelően sokkal kevesebb cukorral és tartósítószer nélkül készül. A titok a gyümölcs természetes pektintartalmában, valamint az aprólékos, lassú főzésben rejlik.

Hozzávalók

1 kg érett fekete szeder

15-25 dkg kristálycukor (ízlés szerint), vagy eritrit-sztívia keveréke (4-6 dkg)

1 citrom frissen facsart leve

1 csomag 3:1 vagy 2:1 arányú dzsemfix (elhagyható)

Elkészítés lépésről lépésre

A szedreket óvatosan válogassuk át, csipkedjük le a szárakat, majd hideg vízben alaposan öblítsük le. Tegyük a gyümölcsöt egy szélesebb lábosba. Ha zavarnak a magok, botmixerrel való turmixolás után passzírozzuk át sűrű szitán. Ha szeretjük a rusztikus, magos állagot, csak zúzzuk össze a szemeket egy krumplitörővel. Adjuk a gyümölcshöz a citromlevet és a cukrot, illetve a dzsemfixet. Forraljuk fel közepes lángon, majd vegyük azt takarékra. Kevergessük gyakran, nehogy leégjen. Főzzük körülbelül 30-40 percig, amíg a lekvár szép sűrűvé és fényessé nem válik. Még forrón töltsük sterilizált üvegekbe, zárjuk le légmentesen a csavaros tetőkkel, és fordítsuk fejjel lefelé 5 percre. Ezután helyezzük az üvegeket száraz dunsztba (pokrócok közé) legalább 24 órára, amíg teljesen ki nem hűlnek.

Akár a klasszikus, akár az édesítőszeres változatot választjuk, a feketeszeder-lekvár biztosan megörvendezteti az ízlelőbimbókat és felidézi a nyár ízeit. Néhány befőttesüveggel érdemes hagyni belőle a palacsintához is!

Inspiráció a lekvárkészítéshez: