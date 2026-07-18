Tökéletes lesz, mint a nagyié – így készül a legjobb feketeszeder-lekvár

- A fekete szeder számos egészségügyi előnnyel bír.
- A nagyi néhány trükkjével igazán selymes állagú és intenzív ízű lesz a feketeszeder-lekvár.
- Elkészíthető hagyományos cukros vagy édesítőszeres változatban is.
Édeskés, gyümölcsös illat lengte be a konyhát, amikor a nagyi fakanállal kavargatta a sűrűsödő lekvárt. Mielőtt a gőzölgő, fekete szederből készült csemege az üvegekbe került, egy kis kóstolót is kaptunk. Akkoriban a vajas-lekváros kalács többet ért nekünk bármilyen menő gyorséttermi ételnél. Főleg, hogy utóbbit még nem is ismerhettük.
Miért szeretjük, és melyek a fekete szeder áldásos hatásai?
A fekete szeder apró szemeiben igazi szupererő lakozik: kiemelkedő mennyiségű élelmi rostot, C-vitamint, K-vitamint, valamint mangánt tartalmaznak. Sötét színüket antociánok adják, vagyis az egyik legerősebb természetes antioxidáns forrásnak számítanak.
- Növényi vegyületei lassítják az öregedési folyamatokat és csökkentik a gyulladásos megbetegedések kialakulásának kockázatát.
- A fekete szederben található lutein fontos szerepet játszik a látás védelmében, valamint az UV-sugarak és a makuladegeneráció elleni küzdelemben.
- Segít a normál vérnyomás fenntartásában.
- Támogatja a memóriát és a koncentrációt.
- Segítség lehet szájüregi panaszok vagy emésztési zavarok esetén.
Íme, a legfinomabb feketeszeder-lekvár receptje hagyományos és édesítőszeres változatban
A hagyományos, mégis modernizált feketeszeder-lekvár a nagymama ízeit idézi, de a mai elvárásoknak megfelelően sokkal kevesebb cukorral és tartósítószer nélkül készül. A titok a gyümölcs természetes pektintartalmában, valamint az aprólékos, lassú főzésben rejlik.
Hozzávalók
- 1 kg érett fekete szeder
- 15-25 dkg kristálycukor (ízlés szerint), vagy eritrit-sztívia keveréke (4-6 dkg)
- 1 citrom frissen facsart leve
- 1 csomag 3:1 vagy 2:1 arányú dzsemfix (elhagyható)
Elkészítés lépésről lépésre
- A szedreket óvatosan válogassuk át, csipkedjük le a szárakat, majd hideg vízben alaposan öblítsük le.
- Tegyük a gyümölcsöt egy szélesebb lábosba. Ha zavarnak a magok, botmixerrel való turmixolás után passzírozzuk át sűrű szitán. Ha szeretjük a rusztikus, magos állagot, csak zúzzuk össze a szemeket egy krumplitörővel.
- Adjuk a gyümölcshöz a citromlevet és a cukrot, illetve a dzsemfixet.
- Forraljuk fel közepes lángon, majd vegyük azt takarékra. Kevergessük gyakran, nehogy leégjen. Főzzük körülbelül 30-40 percig, amíg a lekvár szép sűrűvé és fényessé nem válik.
- Még forrón töltsük sterilizált üvegekbe, zárjuk le légmentesen a csavaros tetőkkel, és fordítsuk fejjel lefelé 5 percre. Ezután helyezzük az üvegeket száraz dunsztba (pokrócok közé) legalább 24 órára, amíg teljesen ki nem hűlnek.
Akár a klasszikus, akár az édesítőszeres változatot választjuk, a feketeszeder-lekvár biztosan megörvendezteti az ízlelőbimbókat és felidézi a nyár ízeit. Néhány befőttesüveggel érdemes hagyni belőle a palacsintához is!
Inspiráció a lekvárkészítéshez: