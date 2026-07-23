Így dolgozható fel, ha nem sikerült az egyetemi felvételi – gyakorlati tippek az újratervezéshez

Július 23-án kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat.

Az Oktatási Hivatal besorolási döntése az E-felvételiben legkésőbb július 31-ig jelenik meg, és erről e-mailt is küldenek.

Az egyetem a saját felvételi határozatát és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót a besorolási döntést követő 5 munkanapon belül küldi ki, jellemzően e-mailben, egyes intézmények postai úton is. Ennek várható ideje legkésőbb augusztus első hete.

A kedvezőtlen felvételi eredmények szorongást, akár depressziót is okozhatnak.

Az újratervezéshez tudatosság, kitartás, illetve más lehetséges opció fejben tartása is szükséges.

Több ezer fiatal várja izgatottan, hogy kiderüljön: felvették-e abba a felsőoktatási intézménybe, amelyet az első helyen jelölt meg a jelentkezések során. Ez alapjaiban meghatározhatja a jövőjüket, a későbbi karrierjüket. Mi történik azonban akkor, ha nem sikerül az egyetemi felvételi? A legtöbben ilyenkor csalódottsággal, bizonytalansággal küzdenek, illetve identitásválságba kerülnek. Számukra mankóként szolgálhatnak dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus tanácsai arról, hogyan dolgozhatja fel egy fiatal a kudarc élményét, és hogyan építheti újra fel önmagát.

Felsőoktatás: július 23-án, este 8 órakor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Fotó: Ladóczki Balázs

Hogyan dolgozzuk fel a kudarcot, ha nem vettek fel abba a felsőoktatási intézménybe, amelyet megjelöltünk?

Július 23-án, csütörtökön este 20 órakor tartják Budapesten a Pont Ott Partit, amelynek az ELTE Lágymányosi Campusa ad otthont. Itt hirdetik ki először a hivatalos felvételi ponthatárokat és azt, hogy ki milyen szakra jutott be. Az eredményekről SMS-ben is értesítést kapnak a jelentkezők, később pedig a Felvi.hu weboldalon is elérhetők lesznek a ponthatárok. Ez az este sok ember számára hoz megnyugvást és felszabadulást, azonban lesznek, akiknek dühöt és csalódást fog okozni.

„Jelenleg nagyon feszült állapotban van minden diák, aki beadta a jelentkezését valahova. Ez a várakozás bizonyos értelemben felőrli az embert. Okoz egy olyan belső feszültséget, amely hosszú távon nem előreviszi, hanem inkább lebénítja az érintetteket, beszűkíti a gondolkodásukat. Bizonyos szempontból ezért jó, hogy hamarosan kiderülnek az eredmények. Ha felvették, ha nem, legalább mindenki tudni fogja, hogyan tovább” – kezdte lapunknak dr. Makai Gábor. A szakértő szerint a szülők és a diákok is érzik a dolog tétjét, és ezt nehezen élik meg – főleg, ha nem a várakozásaiknak megfelelő lett az eredmény.