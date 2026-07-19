Középkori időutazás: a legszebb és legizgalmasabb várak a Fevidéken – Galéria

Történelmi időutazás: a közeli, látványos erődök tökéletes hétvégi úti célt jelentenek.

a közeli, látványos erődök tökéletes hétvégi úti célt jelentenek. Változatos látnivalók: titokzatos romok és pompás, épségben maradt kastélyok várják a utazókat.

titokzatos romok és pompás, épségben maradt kastélyok várják a utazókat. Élő múlt: izgalmas várjátékok, éjszakai túrák és kiállítások repítenek vissza az időben.

A felvidéki várak az egykori Magyar Királyság északi hegyvidékeinek leglátványosabb emlékei, amelyek évszázadokon át vigyázták a fontos kereskedelmi és hadi útvonalakat. Ezek a monumentális építmények elsősorban katonai célból, stratégiai pontokon emelt erődítmények voltak, amelyek egy helyen koncentrálták a jól védhető falakat és bástyákat. Bár a köznyelvben a fallal körülvett városokat vagy a nagyobb védműveket is ezen a néven emlegetjük, ezek a hegytetőre épült fészkek kifejezetten védelmi feladatokat láttak el. Napjainkban a mai Szlovákia területén magasodó várromok és kastélyok tökéletes úti célt jelentenek a természetjárás és a múltidézés kedvelőinek.

A felvidéki várak izgalmas természeti és kultúrális töltetű úti célok, ahová egy hétvégén is érdemes ellátogatni.

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Melyek a legszebb felvidéki várak, amelyeket akár egy hétvégi kirándulás során is érdemes felkeresni?

A középkori erődök jelentős része az idők során sajnos elveszítette egykori fényét. A megmaradt romok ma a természet lágy ölébe simulva, titokzatos és romantikus kulisszaként vonzzák a kirándulókat. Szerencsére akadnak olyan építmények is, amelyek sikeresen dacoltak az évszázadok viharaival: egykori birtokosaik kényelmes, pompás nemesi fészkekké formálták őket, így elkerülték a pusztulást.

Manapság ezek a megóvott épületek kulturális és társadalmi rendezvényeknek adnak otthont. A falak között berendezett állandó tárlatok hitelesen mutatják be a múlt eseményeit, emellett a látogatókat izgalmas programok is várják: az éjszakai tárlatvezetések, a látványos várjátékok, valamint a színházi és meseelőadások mind hozzájárulnak a történelmi hangulat megidézéséhez. Bizonyos helyszíneken korabeli lakomákat is rendeznek, sőt a történelmi falak házasságkötések különleges hátteréül is szolgálhatnak. Az olyan ikonikus helyszínek, mint Krasznahorka, Bajmóc, Árva, Szepes, Csejte, Fülek, Somoskő vagy éppen Dévény, mindegyike egyedi legendákkal és páratlan panorámával várja a magyar utazókat.