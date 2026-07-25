Fesztivál szettek 2026-ban: mutatjuk a legmenőbb ruhaösszeállításokat és stílusokat

A látványosan csillogó ruhadarabok és minták uralják a 2026-os fesztivál divatot.

A legnépszerűbb trendek stílusosan és praktikusan kombinálhatók.

Többféle fesztivál szettet mutatunk, amelyekből inspirációt meríthetsz a személyiségedhez legjobban illő variációhoz.

Ha nyár, akkor lángos, fagyi, és persze fesztivál minden mennyiségben! Ha bizonytalan vagy, milyen fesztivál szetteket válassz, segítünk eligazodni az idei trendek között, hogy könnyedén megtalálhasd a hozzád legjobban illő ruhadarabokat, akár az adott fesztivál minden napjára.

Idén a látványosan csillogó fesztivál szettek hódítanak a kültéri eseményeken

Fotó: Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A

Íme a legmenőbb fesztiválszettek 2026-ban

Akár a romantikus, akár a vagány vagy feltűnő stílus áll hozzád közel, az idei trendek között biztosan találsz kedvedre valót.

1. Bohém stílus: természetes, laza és időtálló

A bohém, azaz a boho chic irányzat sosem megy ki a divatból. Titka a lezserségben, a nőies részletekben és kiegészítőkben, na meg a természetes hatású anyagok kombinációjában rejlik.

A rojtos kiegészítők, a horgolt darabok, a földszínek és a légies maxiruhák mind hozzájárulnak ahhoz a szabadságérzethez, amelyet egy nyári tömegrendezvény nyújtani képes.

A kényelmes lábbeli kulcsfontosságú: egy strapabíró bőr bokacsizma vagy egy vastagabb talpú sportcipő nemcsak stílusos, hanem kényelmes választás is.

2. Csipkés elegancia, a legújabb fesztiválkedvenc

Egyértelműen a csipke uralja 2026 nyarát. Egy karakteres csipkés szoknya önmagában is figyelemfelkeltő, ezért érdemes egyszerűbb alapdarabokkal párosítani. Egy egyszínű top, egy pántos felső vagy egy minimalista body tökéletes hozzá. Ha egy kicsit vagányabb összhatást szeretnél, színes-mintás inggel, mellénnyel vagy hangsúlyos fülbevalóval és övvel is kombinálhatod.

3. Állatmintás darabok – légy a bulik vadmacskája!

Az állatminták idén újra reflektorfénybe kerülnek. A klasszikus leopárdminta mellett a zebra-, tigris- és bocimintás darabok is népszerűek, ráadásul kiválóan illenek a szabadtéri bulik energikus hangulatához.

Ez a trend azoknak kedvez, akik szeretnek kicsit merészebb ruhákat viselni.

Egy állatmintás nadrág, szoknya vagy felső már önmagában karakteres – csakis visszafogott kiegészítőkkel kombináld, hogy az eredmény nehogy közönséges legyen.