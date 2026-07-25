Amikor a buli benyújtja a számlát − ezek a leggyakoribb fesztiválbetegségek

Miért veszélyesek az egészségre a fesztiválok?

Mi áll a fesztiválbetegségek hátterében?

Összegyűjtöttük a legfontosabb megelőzési tippeket.

Praktikus lista segít felkészülni a többnapos fesztiválozásra.

A nyári rendezvényekben elsősorban az a jó, hogy kiszakadhatsz egy időre a hétköznapokból és levezetheted a felesleges energiáidat. Bulizás előtt azonban érdemes feltenned magadnak a kérdést, hogy biztosan felkészültél-e mindenre, kiváltképp a fesztiválbetegségekre. Szakértővel utánajártunk, honnan ismerheted fel, ha lappang benned valamilyen fertőzés, és még egy egészségügyi túlélőcsomag-listát is összeállítottunk neked.

Minden évben több százan fertőződnek meg fesztiválbetegségekkel Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Mi az a fesztiválbetegség?

A fesztiválbetegség egy olyan tünetegyüttes, amelyet több tényező együttes hatása idéz elő. A kialakulásában szerepet játszhat az alváshiány, a fizikai kimerültség, a kiszáradás, a poros környezet, valamint az, hogy több ezer ember tartózkodik hosszabb időn keresztül ugyanazon a helyen. A leggyakoribb tünetek közé tartoznak:

fejfájás;

levertség;

fáradtság;

hányinger;

hasmenés;

koncentrációs nehézségek;

köhögés és náthaszerű panaszok.

Miért könnyű megbetegedni egy tömegrendezvényen?

Azért, mert ahogy a nevében is benne van, nagy tömeg gyűlik össze egy helyen, ahol több olyan körülmény is egyszerre van jelen, amely kedvez a fertőzések terjedésének.

A közösen használt poharak, kulacsok vagy e-cigaretták közvetlenül is átadhatják a kórokozókat, a mobil mosdók és a korlátozott kézmosási lehetőségek miatt nehezebb fenntartani a megfelelő higiéniát, a kevés alvás, az alkoholfogyasztás és a kiszáradás pedig átmenetileg gyengítheti az immunrendszert.

Amikor a fesztivál varázsa és a valóság kellemetlen tünetei hirtelen találkoznak Fotó: KirillViktorovich / Shutterstock

Ezek a leggyakoribb fesztiválbetegségek

A leggyakoribb fesztiválbetegségek listavezetője egyértelműen a felső légúti megbetegedés.

A folyamatos kiabálás és éneklés megterheli a hangszálakat és mikroszkopikus sérüléseket okoz azokon, valamint a torkon, így a vírusok könnyebben megtapadnak. Ráadásul az alkohol, a kávé és a kevés víz ivása kiszárítja a torok és az orr nyálkahártyáját, így az nem tudja védeni a testet a kórokozóktól. Emellett a föld felszálló pora és a füst belélegzése irritálja és sebezhetővé teszi a légutakat. Mindehhez még hozzájöhet az is, hogy a nappali forróság után a hajnalok kifejezetten hűvösek − az izzadás utáni megfázás szintén megviseli a szervezetet és hajlamosíthat a felső légúti megbetegedésekre is

− kezdte lapunknak dr. Szlávik János infektológus szakorvos, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa.