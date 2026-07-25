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vírusos fertőzés

Amikor a buli benyújtja a számlát − ezek a leggyakoribb fesztiválbetegségek

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
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Javában benne vagyunk a nyári buliszezonban, amely tele van felejthetetlen koncertekkel és hajnalig tartó programokkal, mindez azonban komoly próbatétel elé állítja a szervezetet. Te is könnyen lehetsz a különféle fesztiválbetegségek áldozata, dr. Szlávik János infektológus szerint azonban egy kis odafigyeléssel megelőzheted a bajt. Ha pedig már elkapott valamilyen nyavalya, akkor sem kell kétségbe esned, van megoldás!
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  • Miért veszélyesek az egészségre a fesztiválok?
  • Mi áll a fesztiválbetegségek hátterében?
  • Összegyűjtöttük a legfontosabb megelőzési tippeket.
  • Praktikus lista segít felkészülni a többnapos fesztiválozásra.

A nyári rendezvényekben elsősorban az a jó, hogy kiszakadhatsz egy időre a hétköznapokból és levezetheted a felesleges energiáidat. Bulizás előtt azonban érdemes feltenned magadnak a kérdést, hogy biztosan felkészültél-e mindenre, kiváltképp a fesztiválbetegségekre. Szakértővel utánajártunk, honnan ismerheted fel, ha lappang benned valamilyen fertőzés, és még egy egészségügyi túlélőcsomag-listát is összeállítottunk neked. 

Önmagukat fesztiválbetegségeknek kitevő bulizó fesztiválozók
Minden évben több százan fertőződnek meg fesztiválbetegségekkel Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Mi az a fesztiválbetegség?

A fesztiválbetegség egy olyan tünetegyüttes, amelyet több tényező együttes hatása idéz elő. A kialakulásában szerepet játszhat az alváshiány, a fizikai kimerültség, a kiszáradás, a poros környezet, valamint az, hogy több ezer ember tartózkodik hosszabb időn keresztül ugyanazon a helyen. A leggyakoribb tünetek közé tartoznak:

  • fejfájás;
  • levertség;
  • fáradtság;
  • hányinger;
  • hasmenés;
  • koncentrációs nehézségek;
  • köhögés és náthaszerű panaszok.

Miért könnyű megbetegedni egy tömegrendezvényen?

Azért, mert ahogy a nevében is benne van, nagy tömeg gyűlik össze egy helyen, ahol több olyan körülmény is egyszerre van jelen, amely kedvez a fertőzések terjedésének. 

A közösen használt poharak, kulacsok vagy e-cigaretták közvetlenül is átadhatják a kórokozókat, a mobil mosdók és a korlátozott kézmosási lehetőségek miatt nehezebb fenntartani a megfelelő higiéniát, a kevés alvás, az alkoholfogyasztás és a kiszáradás pedig átmenetileg gyengítheti az immunrendszert.

Férfi egy mobil wc előtt fesztiválbetegségekből adódó rosszullét miatt
Amikor a fesztivál varázsa és a valóság kellemetlen tünetei hirtelen találkoznak Fotó: KirillViktorovich / Shutterstock

Ezek a leggyakoribb fesztiválbetegségek

A leggyakoribb fesztiválbetegségek listavezetője egyértelműen a felső légúti megbetegedés. 

A folyamatos kiabálás és éneklés megterheli a hangszálakat és mikroszkopikus sérüléseket okoz azokon, valamint a torkon, így a vírusok könnyebben megtapadnak. Ráadásul az alkohol, a kávé és a kevés víz ivása kiszárítja a torok és az orr nyálkahártyáját, így az nem tudja védeni a testet a kórokozóktól. Emellett a föld felszálló pora és a füst belélegzése irritálja és sebezhetővé teszi a légutakat. Mindehhez még hozzájöhet az is, hogy a nappali forróság után a hajnalok kifejezetten hűvösek  − az izzadás utáni megfázás szintén megviseli a szervezetet és hajlamosíthat a felső légúti megbetegedésekre is

− kezdte lapunknak dr. Szlávik János infektológus szakorvos, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa.  

Gyomor- és bélrendszeri panaszok

A nyári hőségben az élelmiszerek gyorsabban romlanak, ezért nem ajánlott elfogyasztani az órákon át a sátorban tárolt szendvicset vagy készételt. 

Ha érzékeny a gyomrunk, jól jöhetnek a probiotikumok, szükség esetén pedig az orvosi szén is enyhítheti az emésztőrendszeri panaszokat. A legfontosabb azonban továbbra is az, hogy csak friss ételeket fogyasszunk. Nagy esőzés után előfordulhat, hogy valamilyen fertőzés kapcsán hasmenés, has- és gyomorfájdalom jelentkezik, de járványok nem jellemzők, sem E. coli, calicivírus-fertőzés, sem pedig norovírus. Erre a szervezők kifejezetten ügyelnek

− avatott be az infektológus, majd felhívta a figyelmet, hogy 

léteznek olyan orvosi vényre kapható, fel nem szívódó fertőtlenítő tabletták, amelyek ilyenkor nagyon hasznosak lehetnek.

Ezek a készítmények bakteriális és vírusos fertőzésekre alkalmazhatók, és alapvetően azoknak ajánlják, akik távoli országokba, például Afrikába utaznak. Hasznos lehet, ha fesztiválszezonban is van nálunk belőlük, főleg akkor, ha valaki hajlamos a gyomorbetegségekre. 

Nemi betegségek

A felszabadult hangulat miatt gyakori jelenség az alkalmi szexuális kapcsolatok létesítése: néhány nemi betegség, például a szifilisz és gonorrhoea azok, amelyektől tartani kell. A legfontosabb, amit ezek kivédése érdekében tehetünk, a helyes és folyamatos óvszerhasználat. 

Fesztiválozó pár
A fesztiválok a nemi betegségek melegágyai
Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Másnaposság

Kevés fesztiválozó ússza meg teljesen a másnaposságot. Az alkohol fokozza a folyadékvesztést, ezért a fejfájás, a gyengeség és a rossz közérzet már másnap jelentkezik. 

A legjobb védekezés, ha minden alkoholos ital mellé vizet is iszol, és a nap folyamán folyamatosan pótolod az elvesztett folyadékot.

Ha mégis utolér a másnap, sokat segíthet a pihenés, a megfelelő hidratálás, a gyümölcsök fogyasztása és – szükség esetén – egy számodra megfelelő fájdalomcsillapító.

Fesztiválozó férfi egy pohár sörrel és a telefonjával
Alkoholt mértékkel, és víz mellett érdemes fogyasztani a másnaposság megelőzése érdekében. Figyelj a tested jelzéseire!
Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A higiéniai lehetőségek korlátozottabbak, de így is kihozhatod belőlük a maximumot

Egy fesztiválon nem mindig egyszerű tisztán tartani a kezed, pedig úgy rengeteg fertőzés megelőzhető lenne. Használj rendszeresen kézfertőtlenítőt, különösen étkezés előtt és a mobil vécék használata után, így minimalizálhatod annak az esélyét, hogy elkapj valamilyen fertőzést.

Kézmosás egy fesztiválon
Amikor csak tudsz, moss kezet, a zsebben pedig hordj magadnál kézfertőtlenítő spray-t vagy zselét
Fotó: KirillViktorovich / Shutterstock

Ilyen egészségügyi túlélőcsomagot vigyél magaddal fesztiválra

Az infektológus szerint egy jól összeválogatott fesztiválcsomag biztonságosabbá teszi a többnapos bulizást. Érdemes becsomagolnod:

  • napégés elleni spray-t, kalapot és napszemüveget;
  • kézfertőtlenítőt és nedves törlőkendőt;
  • kulacsot;
  • esőkabátot és melegebb pulóvert az esti lehűlésre;
  • füldugót;
  • a rendszeresen szedett gyógyszereidet;
  • antihisztamint;
  • szúnyogriasztót;
  • fájdalom- és lázcsillapítót, valamint szőlőcukrot;
  • vízálló tokot az értékeidnek és a gyógyszereidnek.

Ne csak bulizz, pihenj is!

A folyamatos koncertek és az éjszakába nyúló programok alváshiányhoz vezetnek. Ha teheted, napközben iktass be némi pihenést, és ne csak alkohollal oltsd a szomjad. A nyári melegben a víz a legjobb választás, míg a túl sok energiaital, cukros üdítő és koffein-, valamint alkoholtartalmú ital fokozhatja a kiszáradást. A hallásodra is érdemes vigyáznod: lehetőség szerint ne állj közvetlenül a hangfalak elé, és hosszabb koncerteken használj füldugót.

Ha odafigyelsz ezekre az apróságokra, sokkal nagyobb eséllyel maradnak meg a fesztivál emlékei kellemes élményként, mint több napos katasztrófaturizmusként. 

Még többet megtudhatsz a fesztiválbetegségről az alábbi videóból:

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