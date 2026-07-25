Elérkezett a felszabadult szórakozás időszaka, íme a nagy fesztiválnaptár

Július végétől szeptemberig országszerte egymást váltják a nagy zenei rendezvények, gasztroprogramok és kulturális kavalkádok, ahol mindenki megtalálhatja a saját nyári ritmusát. A részleteket megtalálod az alábbi fesztiválnaptárban!
Fesztiválnaptár: merre érdemes indulni nyáron?
Művészetek Völgye
Július végén a Balaton-felvidék apró falvai megtelnek zenével, történetekkel, alkotással és azzal a semmihez sem fogható völgyhangulattal, amely miatt sokan évről évre visszatérnek ide. Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend ilyenkor egymásba nyíló programhelyszínekké válik, ahol a koncert, a színház, az irodalom, a kézművesség és a falusi nyár hangulata természetesen keveredik. A Völgy varázsa éppen abban rejlik, hogy itt nemcsak nézők vagyunk, hanem néhány napra eggyé válhatunk a falvak lüktető, szabad és alkotó hangulatával.
- Mikor? 07. 24.–08. 02.
- Hol? Kapolcs és környéke
- Napijegy ára: 9900 forinttól
Információk: muveszetekvolgye.hu
O.Z.O.R.A.
Nem mindennapi koncertélményre, hanem teljes érzékszervi utazásra számíthatunk a fesztiválszezonban, ha ellátogatunk a nyár derekán Dádpusztára, ahol a pszichedelikus hangzás, a színes látványvilág, a művészeti programok és a természetközeli közeg egymásba olvad. Az O.Z.O.R.A.-ra a világ minden tájáról jönnek látogatók, de a vonzereje nemcsak a koncertélményekben rejlik, hanem abban a szabad, intenzív és különleges közösségi hangulatban is, amely néhány napra mindenkit is magával sodorhat.
- Mikor? 07. 24.–08. 04.
- Hol? Dádpuszta
- Napijegy ára: csak bérlet érhető el
Információk: 2026.ozorafestival.eu
Paloznaki Jazzpiknik
A Balaton-felvidék dombjai között egészen más ritmust kap a nyár: itt a koncertek mellé egy pohár bor, naplemente, piknikhangulat és elegáns lazaság is jár. A jazz, a funk, a soul és a gasztronómia úgy találkozik a paloznaki utcákon és kertekben, hogy az egész inkább tűnik egy nagy, baráti nyárestének, mint hagyományos fesztiválnak. Ez az a program, ahol a zene tökéletes aláfestést nyújt a balatoni életérzéshez.
- Mikor? 08. 06.–08.
- Hol? Paloznak
- Napijegy ára: 29 990 forinttól
Információk: jazzpiknik.hu
Kaposfest
Ha a dübörgő nyári programok helyett valami meghittebbre vágyunk, ahol a július egy dallamban csendül fel, akkor irány Kaposvár. A Kaposfest a kamarazene, az elegancia és az intimitás különleges találkozása. A koncerteken világszínvonalú művészek adják egymásnak a stafétát, miközben minden előadásból személyes, közeli és emlékezetes élmény lesz. Ez a rendezvény azoknak szól, akik a nyárban nemcsak a nagy bulikat, hanem a finomabb pillanatokat is keresik.
- Mikor? 08. 09.–14.
- Hol? Kaposvár
- Napijegy ára: nincs egységes napijegy
Információk: kaposfest.com
Sziget
Egy hétre a főváros szívében felépül egy színes, hangos és szabadságillatú világ. A Sziget egyszerre világsztárokkal teli koncertmaraton, kulturális kavalkád és közösségi élmény, ahol a nagyszínpados pillanatok mellett a legváratlanabb felfedezések is emlékezetes élményé válhatnak. Ide nemcsak a fellépők miatt érkeznek a világ minden tájáról, hanem azért az utánozhatatlan érzésért is, hogy néhány napra tényleg bármi megtörténhet.
- Mikor? 08. 10.–15.
- Hol? Budapest
- Napijegy ára: 39 900 Ft
Információk: szigetfestival.com
Zempléni Fesztivál
Van egy táj, ahol a zene nemcsak megszólal, hanem egyenesen beburkolja a dombokat, kastélyokat, borospincéket és a történelmi városkát. A Zempléni Fesztivál klasszikus koncertekkel, jazzestekkel, kiállításokkal és különleges helyszínekkel hív barangolásra mindenkit, miközben a változatos programokhoz valami megfoghatatlan pluszt ad a vidék csendes eleganciája. Ez az a nyári élmény, ahol a kultúra, a bor, a természet és a történelmi hangulat egyszerre simogatja meg a lelkünket.
- Mikor? 08. 14.–23.
- Hol? Zemplén térsége
- Napijegy ára: nincs egységes napijegy
Információk: zemplenifesztival.hu
STRAND Fesztivál
Ahogy közeledünk az augusztus végéhez, elérkezik az a pillanat, amikor egy naplementének már különleges jelentősége lesz, a tóparti esték pedig még egyszer utoljára villódzó fénybe borítják a szezont. A STRAND Fesztivál Zamárdiban ezt a megfoghatatlan életérzést és a hamisítatlan balatoni hangulatot sűríti néhány napba nagy koncertekkel, a vízpart adta szabadságérzéssel és a hajnalig tartó közös élményekkel. Ez az a hely, ahol a nyár nem csendben búcsúzik, hanem zenével, fénnyel és felszabadult örömmel köszön el.
- Mikor? 08. 19.–22.
- Hol? Zamárdi
- Napijegy ára: 24 990 forinttól
Információk: strandfesztival.com
SZIN
A nyár utolsó nagy dobása Szegeden nem a leköszönő fülledt hónapok szomorkás hangulatát idézi meg, hanem vízparti pezsgést, koncerteket és felszabadult közös élményeket. A Szegedi Ifjúsági Napok egyszerre hozza a strandos nappalokat, a pezsgő koncerteket és a Napfény Városának könnyed, barátságos hangulatát. Ez az a rendezvény, ahol a szezon még egyszer teljes erővel felpörög, mielőtt lassan átadná a helyét a vörösbe forduló őszi hónapoknak.
- Mikor? 08. 26.–29.
- Hol? Szeged
- Napijegy ára: 23 990 forinttól
Információk: szin.org
INOTA Festival
Rozsdás acél, betonkolosszusok és lüktető fények adják ennek a programnak a különleges erejét. Az INOTA Festival az egykori erőmű tereit tölti meg elektronikus zenével, kortárs vizuális művészettel és olyan fényinstallációkkal, amelyek teljesen új megjelenést adnak a monumentális ipari
környezetnek. Ez nem klasszikus nyári andalgás, hanem erős, modern és érzéki élmény azoknak, akik szeretik, ha egy rendezvénynek karaktere van.
- Mikor? 08. 27.–30.
- Hol? Várpalota
- Napijegy ára: dinamikus árazás
Információk: inotafestival.hu
Budapest Borfesztivál
A Budavári Palota teraszain a borkóstolás egészen különleges jelentőséget nyer, hiszen a pohárban a hazai borvidékek legváltozatosabb ízei, körülöttünk pedig a főváros pazar panorámája terül el. A 35 éves Budapest Borfesztivál nem rohanós program, inkább ízekből, beszélgetésekből, zenéből és esti fényekből összeálló elegáns szeptemberi élmény, ahol a nyár utolsó kortyai már az ősz mélyebb, lassabb ritmusát ígérik - írja a Fanny magazin.
- Mikor? 09. 09.–12.
- Hol? Budapest
- Napijegy ára: még nem elérhető
Információk: aborfesztival.hu
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