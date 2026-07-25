Elérkezett a felszabadult szórakozás időszaka, íme a nagy fesztiválnaptár

Július végétől szeptemberig országszerte egymást váltják a nagy zenei rendezvények, gasztroprogramok és kulturális kavalkádok, ahol mindenki megtalálhatja a saját nyári ritmusát. A részleteket megtalálod az alábbi fesztiválnaptárban!

Fesztiválnaptárunk segít eligazodni a rendezvények kavalkádjában

Fotó: Pexels / ALEXANDER NADRILYANSKI

Fesztiválnaptár: merre érdemes indulni nyáron?

Művészetek Völgye

Július végén a Balaton-felvidék apró falvai megtelnek zenével, történetekkel, alkotással és azzal a semmihez sem fogható völgyhangulattal, amely miatt sokan évről évre visszatérnek ide. Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend ilyenkor egymásba nyíló programhelyszínekké válik, ahol a koncert, a színház, az irodalom, a kézművesség és a falusi nyár hangulata természetesen keveredik. A Völgy varázsa éppen abban rejlik, hogy itt nemcsak nézők vagyunk, hanem néhány napra eggyé válhatunk a falvak lüktető, szabad és alkotó hangulatával.

Mikor? 07. 24.–08. 02.

Hol? Kapolcs és környéke

Napijegy ára: 9900 forinttól

Információk: muveszetekvolgye.hu

O.Z.O.R.A.

Nem mindennapi koncertélményre, hanem teljes érzékszervi utazásra számíthatunk a fesztiválszezonban, ha ellátogatunk a nyár derekán Dádpusztára, ahol a pszichedelikus hangzás, a színes látványvilág, a művészeti programok és a természetközeli közeg egymásba olvad. Az O.Z.O.R.A.-ra a világ minden tájáról jönnek látogatók, de a vonzereje nemcsak a koncertélményekben rejlik, hanem abban a szabad, intenzív és különleges közösségi hangulatban is, amely néhány napra mindenkit is magával sodorhat.

Mikor? 07. 24.–08. 04.

Hol? Dádpuszta

Napijegy ára: csak bérlet érhető el

Információk: 2026.ozorafestival.eu

Paloznaki Jazzpiknik

A Balaton-felvidék dombjai között egészen más ritmust kap a nyár: itt a koncertek mellé egy pohár bor, naplemente, piknikhangulat és elegáns lazaság is jár. A jazz, a funk, a soul és a gasztronómia úgy találkozik a paloznaki utcákon és kertekben, hogy az egész inkább tűnik egy nagy, baráti nyárestének, mint hagyományos fesztiválnak. Ez az a program, ahol a zene tökéletes aláfestést nyújt a balatoni életérzéshez.

Mikor? 08. 06.–08.

Hol? Paloznak

Napijegy ára: 29 990 forinttól

Információk: jazzpiknik.hu