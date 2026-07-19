Ártalmatlan vagy veszélyes bőrkinövés? Minden, amit a fibrómáról tudni kell

Ártalmatlan növedék: a fibróma egy teljesen jóindulatú, nem fertőző kötőszöveti burjánzás, amely nem alakul át rosszindulatú daganattá.

a fibróma egy teljesen jóindulatú, nem fertőző kötőszöveti burjánzás, amely nem alakul át rosszindulatú daganattá. Irritáció és esztétika: főleg a dörzsölésnek kitett hajlatokban (nyak, hónalj) jelenik meg, és bár orvosi veszélyt nem jelent, ruhával érintkezve begyulladhat, nyáron pedig esztétikailag zavaró.

főleg a dörzsölésnek kitett hajlatokban (nyak, hónalj) jelenik meg, és bár orvosi veszélyt nem jelent, ruhával érintkezve begyulladhat, nyáron pedig esztétikailag zavaró. Gyors eltávolítás: bőrgyógyászati úton (ollóval, fagyasztással vagy lézerrel) pillanatok alatt, szinte nyom nélkül és fájdalommentesen megszabadulhatsz tőle.

A hideg téli hónapokban, amikor vastag pulóverekbe és sálakba burkolózunk, hajlamosak vagyunk elfeledkezni a testünkön megbújó apróbb szépséghibákról. Amint azonban beköszönt a kánikula, előkerülnek a kivágott felsők és a bikini-topból, a ruhából itt-ott kikandikáló esztétikai hibák, mint például a fibróma, amelyek hirtelen sokkal jobban zavarni kezdik az embert. Ez a teljesen ártalmatlan, de roppant bosszantó jelenség rengeteg ember mindennapjait keseríti meg, amikor a strandon vagy a tükör előtt állva szembesülnek a jelenlétével.

A fibróma egy ártalmatlan, jóindulatú kötőszöveti sejtburjánzás, amely orvosi keretek között egyszerűen elávolítható.

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Miért alakul ki a fibróma a bőrünkön?

A közhiedelemmel ellentétben ez az elváltozás nem fertőző, és semmi köze a vírusos szemölcsökhöz, így a köznyelvben elterjedt „futószemölcs” kifejezés szakmailag teljesen helytelen. Valójában egy puha tapintatú, jóindulatú kötőszöveti sejtburjánzásról van szó, amely leggyakrabban bőrszínű vagy halványbarna kis gömböcskeként jelenik meg.

Bár rákosan soha nem fajul el, a mérete az alig érezhető apróságtól a centis, vékony nyélen lógó vadhúsig terjedhet.

A pontos kiváltó okát még vizsgálja az orvostudomány, de az már biztos, hogy a genetikai hajlam és az alkati tényezők kulcsszerepet játszanak a megjelenésében. Emellett a hormonális változások – például a terhesség vagy a változókor – szintén látványosan felpörgethetik a növekedésüket.

Különösen kitettek a harmincas éveikben járó vagy annál idősebb felnőttek, a túlsúllyal küzdők, valamint az inzulinrezisztenciában vagy cukorbetegségben szenvedők. A mechanikai irritáció is komoly rizikófaktor: a bőrredők egymáshoz dörzsölődése, a szűk ruházat, a gallérok, vagy a folytonos nyaklánchasználat miatt a nyak, a hónalj, a szemhéj és a mellek alatti területek a leginkább veszélyeztetett zónák.