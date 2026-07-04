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városlátogatás

Így érdemes bejárni Firenzét: a legszebb látnivalók és rejtett kedvencek

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Egy csodálatos esküvő miatt volt szerencsém először Firenzébe utazni, amelynél tökéletesebb és romantikusabb díszletet elképzelni sem lehetne egy ilyen felejthetetlen eseményhez. Firenze látnivalói garantáltan magukkal ragadják az utazót, így ha egy hasonlóan varázslatos kikapcsolódást tervez, vegye az irányt Toszkána lenyűgöző városa felé.
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városlátogatáskülföldi utazásToszkánafirenze

Toszkána ékköve, Firenze látnivalói egyszerűen lenyűgözőek, különösen akkor, ha egy esküvő alkalmából érkezik az ember a reneszánsz bölcsőjébe. A város ódon, meleg terrakotta és krém színű épületei mesés hátteret nyújtottak az eseménynek, amely megkoronázta egész ott tartózkodásomat. A folyó két partján elterülő történelmi központ gyalogosan is remekül bejárható, így két program között kényelmesen fel tudtam fedezni a környéket.

Firenze látnivalói közül a dóm a leghíresebb.
Firenze látnivalói legjobban a Piazza Michelangelo panorámateraszáról tárulnak az ember szeme elé.
Fotó: Shutterstock

Melyek Firenze látnivalói, amiket érdemes felkeresni egy városlátogatás során?

Az Arno folyótól északra találhatók a város leghíresebb látványosságai, míg délen, az Oltrarno negyedben a csendesebb, kézműves hangulat dominál. Az alábbiakban összegyűjtöttem a legfontosabb tapasztalataimat, amelyek segíthetnek a saját út megtervezésében.

Az északi oldalon magasodó firenzei dóm fehér, zöld és rózsaszín márvány homlokzatával egészen elképesztő látvány. Brunelleschi híres kupolájába 463 lépcső vezet fel, ahonnan pazar kilátás nyílik a tetőkre, de a jegyeket érdemes jó előre lefoglalni. A Piazza della Signoria téren Michelangelo Dávid-szobrának másolata és a ma városházaként működő Palazzo Vecchio erődje várja a látogatókat.

A Palazzo Vecchio Firenzében sötétedés idején.
A híres Palazzo Vecchio, ahonnan a Mediciek a Signorián keresztül a várost kormányozták.
Fotó: alexandre17/Shutterstock /  

Ha igazi művészeti élményre vágyik, az Uffizi Galéria kötelező program: a Leonardo da Vinci, Michelangelo és Botticelli remekműveit rejtő múzeumba, valamint a Pitti-palotába és a Boboli-kertekbe szóló kombinált belépő 40 euróba, azaz körülbelül 16 000 forintba kerül. Az Accademia Galériában az eredeti Dávid-szobor tekinthető meg, míg az Arno folyón átívelő, ékszerüzletekkel teli Ponte Vecchio helyett a szomszédos Ponte Santa Trinita hidat javaslom: innen sokkal nyugodtabban, tömeg nélkül lehet fotózni az ikonikus építményt.

A firenzei dóm homlokzata naplemente idején.
A firenzei dóm lenyűgöző homlokzata, amely a XIII. század óta tanúja a történelemnek. 
Fotó: Shutterstock  

Gasztronómia és rejtett kincsek az Arno folyón túl

A folyó déli része, az Oltrarno negyed sokkal autentikusabb és csendesebb élményt nyújt. Kedvenc helyem a Piazza Santo Spirito lett: a hangulatos kávézók és a vasárnap délelőtti régiségpiac tökéletes helyszínt biztosítanak a pihenésre.

Az Arno folyó a történelmi Ponte Vecchio híddal Firenzében.
A várost kettészelő Arno folyó a történelmi Ponte Vecchio híddal. 
Fotó: Shutterstock /  

A dombtetőn fekvő Piazzale Michelangelo pedig a legideálisabb pont a város feletti naplemente megcsodálásához. Itt található az 1865-ben épült híres La Loggia étterem, amelyet eredetileg egy Michelangelo múzeumnak szántak, végül étterem és kávézó lett belőle. A második világháború idején a La Loggiában tervezték megtartani Hitler és Mussolini találkozóját, végül azonban ez az esemény elmaradt. Hitler egyébként rajongott a város építészetéért. 

A helyi ízek felfedezéséhez a XIX. századi Mercato Centrale a legjobb választás: az alsó szinten friss szarvasgombaolajat vásárolhat, míg az emeleti ételudvarban friss tészták és toszkán borok várják az embert.

A Boboli kert Firenzében.
A Pitti-palota mögött elterülő híres reneszánsz kert, a Boboli kert.
Fotó: Shutterstock

Ha különleges dizájnra vágyik, a La Ménagère kávézó és virágbolt rusztikus, téglás belső tere igazán magával ragadó, míg az 1886-ban megnyitott Buca Mario étteremben a híres florentin steaket lehet megkóstolni. Különleges élményt jelentenek a falakba épített apró borablakok (buchette del vino): ezek a XVII. századi pestisjárvány idejéből maradtak ránk, és ma ismét közvetlenül az utcáról lehet rajtuk keresztül vásárolni egy pohár bort.

Firenze és a toszkán vidék hangulata örökre emlékezetes marad, különösen ha az ember egy ilyen romantikus alkalomra érkezik, és ennek hangulatában fedezheti fel a Mediciek még ma is dicsőséges reneszánsz központját. 

Nézze meg a videót a gyönyörű Firenzéről:

 

 

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