Így érdemes bejárni Firenzét: a legszebb látnivalók és rejtett kedvencek

Toszkána ékköve, Firenze látnivalói egyszerűen lenyűgözőek, különösen akkor, ha egy esküvő alkalmából érkezik az ember a reneszánsz bölcsőjébe. A város ódon, meleg terrakotta és krém színű épületei mesés hátteret nyújtottak az eseménynek, amely megkoronázta egész ott tartózkodásomat. A folyó két partján elterülő történelmi központ gyalogosan is remekül bejárható, így két program között kényelmesen fel tudtam fedezni a környéket.
Melyek Firenze látnivalói, amiket érdemes felkeresni egy városlátogatás során?
Az Arno folyótól északra találhatók a város leghíresebb látványosságai, míg délen, az Oltrarno negyedben a csendesebb, kézműves hangulat dominál. Az alábbiakban összegyűjtöttem a legfontosabb tapasztalataimat, amelyek segíthetnek a saját út megtervezésében.
Az északi oldalon magasodó firenzei dóm fehér, zöld és rózsaszín márvány homlokzatával egészen elképesztő látvány. Brunelleschi híres kupolájába 463 lépcső vezet fel, ahonnan pazar kilátás nyílik a tetőkre, de a jegyeket érdemes jó előre lefoglalni. A Piazza della Signoria téren Michelangelo Dávid-szobrának másolata és a ma városházaként működő Palazzo Vecchio erődje várja a látogatókat.
Ha igazi művészeti élményre vágyik, az Uffizi Galéria kötelező program: a Leonardo da Vinci, Michelangelo és Botticelli remekműveit rejtő múzeumba, valamint a Pitti-palotába és a Boboli-kertekbe szóló kombinált belépő 40 euróba, azaz körülbelül 16 000 forintba kerül. Az Accademia Galériában az eredeti Dávid-szobor tekinthető meg, míg az Arno folyón átívelő, ékszerüzletekkel teli Ponte Vecchio helyett a szomszédos Ponte Santa Trinita hidat javaslom: innen sokkal nyugodtabban, tömeg nélkül lehet fotózni az ikonikus építményt.
Gasztronómia és rejtett kincsek az Arno folyón túl
A folyó déli része, az Oltrarno negyed sokkal autentikusabb és csendesebb élményt nyújt. Kedvenc helyem a Piazza Santo Spirito lett: a hangulatos kávézók és a vasárnap délelőtti régiségpiac tökéletes helyszínt biztosítanak a pihenésre.
A dombtetőn fekvő Piazzale Michelangelo pedig a legideálisabb pont a város feletti naplemente megcsodálásához. Itt található az 1865-ben épült híres La Loggia étterem, amelyet eredetileg egy Michelangelo múzeumnak szántak, végül étterem és kávézó lett belőle. A második világháború idején a La Loggiában tervezték megtartani Hitler és Mussolini találkozóját, végül azonban ez az esemény elmaradt. Hitler egyébként rajongott a város építészetéért.
A helyi ízek felfedezéséhez a XIX. századi Mercato Centrale a legjobb választás: az alsó szinten friss szarvasgombaolajat vásárolhat, míg az emeleti ételudvarban friss tészták és toszkán borok várják az embert.
Ha különleges dizájnra vágyik, a La Ménagère kávézó és virágbolt rusztikus, téglás belső tere igazán magával ragadó, míg az 1886-ban megnyitott Buca Mario étteremben a híres florentin steaket lehet megkóstolni. Különleges élményt jelentenek a falakba épített apró borablakok (buchette del vino): ezek a XVII. századi pestisjárvány idejéből maradtak ránk, és ma ismét közvetlenül az utcáról lehet rajtuk keresztül vásárolni egy pohár bort.
Firenze és a toszkán vidék hangulata örökre emlékezetes marad, különösen ha az ember egy ilyen romantikus alkalomra érkezik, és ennek hangulatában fedezheti fel a Mediciek még ma is dicsőséges reneszánsz központját.
Nézze meg a videót a gyönyörű Firenzéről: