Nem a cukor az egyetlen bűnös: ettől lyukadnak ki valójában a fogaink

A fogmosás önmagában nem oldja meg a fogszuvasodás problémáját. Dr. Staci Whitman amerikai gyerekfogorvos szerint ha elmegyünk a Természettudományi Múzeumba, és megnézzük őseink koponyáit, tökéletes fogsorokat látunk tömések nélkül, pedig ők biztosan nem dörzsölték a fogaikat mentolos kemikáliákkal naponta háromszor. Mi azonban áttértünk a feldolgozott szénhidrátokra, és „elfelejtettünk” rágni.

A fogkefe és a fogkrém nem elegendő a fogszuvasodás megelőzéséhez

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Mi okozza a fogszuvasodást?

A szakértő arra figyelmeztet, hogy a szájüregünk valójában az emésztőrendszerünk legelső szakasza, amelyet az állandó nassolással folyamatos savfürdőben tartunk. Elméletileg a nyálunk természetes módon képes lenne visszaépíteni a szükséges ásványi anyagokat, de ehhez minimum 30 perc vagy akár két óra pihenésre lenne szüksége a szánknak két étkezés között. Ehelyett mit teszünk? Folyamatosan rágunk vagy iszunk valamit.

A nassolás és a sós kekszek káros hatásai

Hajlamosak vagyunk a cukros üdítőket kikiáltani főgonosznak, miközben a gyerekeinkkel tömény, sós rágcsálnivalókat majszoltatunk egész nap. Dr. Whitman azt tanácsolja, hogy inkább kerüljük el az egészségesnek reklámozott száraz, sós kekszeket, pereceket és chipseket. Csak beleragadnak a fog barázdált felszínébe, és savas kémhatást okozva táplálják a káros, patogén baktériumokat.

Az egészségesnek kikiáltott diétáknál nincs rosszabb a fogaink számára

Sokszor éppen az egészségesnek kikiáltott, modern diétákkal verjük be az utolsó szöget a fogaink koporsójába. Az egész napos „clean eating” turmixok, zöldség- és gyümölcslevek, valamint az ötszöri étkezés savas sokkot okozhat a szánkban. A folyékony étrendek miatt ráadásul rágni is „elfelejtünk”, ami csökkenti a jótékony nyáltermelést, miközben a gyümölcssavak és a sűrűbb textúrájú, biogyümölcsökből készült smoothie-k savas lepedéket képeznek a fogzománcon, ami ugyanúgy táplálja a káros baktériumokat, mint a nassolnivalók.

A képen látható összes élelmiszer károsíthatja a fogzománcot

Fotó: 123RF

Már nem elég a fluoridos fogkrémmel való fogmosás a fogszuvasodás ellen

A gyerekfogorvos szerint szakítani kellene azzal a nézettel, hogy rá lehet húzni mindannyiunkra egyetlen sablont, hiszen minden ember más és más. „A Cochrane Collaboration legfrissebb, 2024-es globális jelentése alapján, mióta a '70-es években megjelentek a polcokon a modern fogkrémek, sokkal több a lyukas fog.”