Karcsúsító elixír vagy túlértékelt trend? Ez a nem túl étvágygerjesztő növény a diétázók új kedvence

Az elmúlt évtizedekben rengeteg szélsőséges étrend látott napvilágot, és sok olyan kutatás is született, amely egyes ételek zsírpárnákra gyakorolt hatását vizsgálta. Ezzel kapcsolatban pedig egy nem túl étvágygerjesztő növény is felkerült a listára, amire míg egyesek esküsznek, mások megkérdőjelezik a hatékonyságát. Ezért vegyük górcső alá, hogy a nem mindennapi étel fogyasztása valóban a jó fogyókúrás módszerek közé sorolható-e!
Megdöbbentő fogyókúrás módszer: erre a furcsa növényre esküsznek a diétázók
A tengeri hínárokat, más néven algákat vagy moszatokat Kelet-Ázsiában és Dél-Amerikában már évszázadok óta termesztik és fogyasztják, azonban csak az utóbbi évtizedekben váltak népszerűvé az egész világon mind élelmiszer, mind pedig táplálékkiegészítő formájában. Ezek a növények ugyanis nagyon jó rostforrások, hiszen sok oldható rostot tartalmaznak. Emellett B-, C-, E-, A- és K-vitaminban, vasban és magnéziumban is gazdagok, hiszen vízi élőlényként nagy mennyiségű ásványi anyagot képesek felvenni a tengerből. Sőt, antioxidánsokatis tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a szabad gyökök negatív hatásait. Ezért úgy tartják, hogy fogyasztásukkal hatalmas egészségügyi előnyre tehetünk szert, amelyet többek között a pajzsmirigy normál működésével és a fogyással is összefüggésbe hoztak. De vajon tényleg segítenek a fogyásban?
A tengeri hínárok legismertebb fajtája a zöld alga, de népszerűek még a vörös- és barnamoszatból előállított élelmiszerek is, többek között különböző saláták, turmixok és ragus ételek.
Segítenek a fogyásban a tengeri moszatok? Íme a válasz
Bár, ahogyan korábban említettük, a tengeri hínár rendkívül tápláló, a fogyásra gyakorolt hatása azonban még mindig vitatott. A moszat ugyanis természetes alginát rostot tartalmaz, amely akár zsírblokkolóként is működhet, ami annyit jelent, hogy megakadályozza a bélben a zsír felszívódását.
Egy 2021-es tanulmány pedig arra jutott, hogy míg a hínárport szedő férfiaknál csökkent a testzsírszázalék, a nőknél ez nem mutatott szignifikáns különbséget. Emellett kevés olyan kutatás áll a rendelkezésünkre, amely hasonló eredménnyel kecsegtet.
Tehát egyelőre csak korlátozott számú tanulmány támasztja alá, hogy a tengeri moszat támogatja a fogyást, ezért további vizsgálatokra van szükség ezzel kapcsolatban.
A tengeri moszat jó hatással van a pajzsmirigyre?
A tengeri moszat jódot tartalmaz, amely nagyban hozzájárul a pajzsmirigyhormonok termeléséhez és az anyagcsere szabályozásához. Azonban ennek az esszenciális nyomelemnek az elsődleges étrendi forrása az asztali só, ezért nincs konkrét bizonyíték arra, hogy az alga fogyasztása segít csökkenteni a jódhiány esélyét.
Azonban egyes kutatások azt sugallják, hogy a tengeri moszat fogyasztása összefüggésbe hozható a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és az emésztőrendszeri problémák alacsonyabb kockázatával.
Ebben a videóban a tengeri moszat további előnyeit ismerheti meg: