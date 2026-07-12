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diéta

Karcsúsító elixír vagy túlértékelt trend? Ez a nem túl étvágygerjesztő növény a diétázók új kedvence

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Ön is álomalakról ábrándozik? Manapság rengetegen keresik azokat a fogyókúrás módszereket, amelyek hatékonyak a zsírpárnák ellen. Ezért nem véletlen, hogy néha egy-egy meghökkentő trükkel is találkozunk, ami hatalmas változással kecsegtet. Ezért most egy „karcsúsító elixírről” rántjuk le a leplet!
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Az elmúlt évtizedekben rengeteg szélsőséges étrend látott napvilágot, és sok olyan kutatás is született, amely egyes ételek zsírpárnákra gyakorolt hatását vizsgálta. Ezzel kapcsolatban pedig egy nem túl étvágygerjesztő növény is felkerült a listára, amire míg egyesek esküsznek, mások megkérdőjelezik a hatékonyságát. Ezért vegyük górcső alá, hogy a nem mindennapi étel fogyasztása valóban a jó fogyókúrás módszerek közé sorolható-e!

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Az új fogyókúrás módszer, a tengeri hínár fogyasztása. 
Fotó: Shutterstock /  

Megdöbbentő fogyókúrás módszer: erre a furcsa növényre esküsznek a diétázók

A tengeri hínárokat, más néven algákat vagy moszatokat Kelet-Ázsiában és Dél-Amerikában már évszázadok óta termesztik és fogyasztják, azonban csak az utóbbi évtizedekben váltak népszerűvé az egész világon mind élelmiszer, mind pedig táplálékkiegészítő formájában. Ezek a növények ugyanis nagyon jó rostforrások, hiszen sok oldható rostot tartalmaznak. Emellett B-, C-, E-, A- és K-vitaminban, vasban és magnéziumban is gazdagok, hiszen vízi élőlényként nagy mennyiségű ásványi anyagot képesek felvenni a tengerből. Sőt, antioxidánsokatis tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a szabad gyökök negatív hatásait. Ezért úgy tartják, hogy fogyasztásukkal hatalmas egészségügyi előnyre tehetünk szert, amelyet többek között a pajzsmirigy normál működésével és a fogyással is összefüggésbe hoztak. De vajon tényleg segítenek a fogyásban?

A tengeri hínárok legismertebb fajtája a zöld alga, de népszerűek még a vörös- és barnamoszatból előállított élelmiszerek is, többek között különböző saláták, turmixok és ragus ételek.

Segítenek a fogyásban a tengeri moszatok? Íme a válasz

Bár, ahogyan korábban említettük, a tengeri hínár rendkívül tápláló, a fogyásra gyakorolt hatása azonban még mindig vitatott. A moszat ugyanis természetes alginát rostot tartalmaz, amely akár zsírblokkolóként is működhet, ami annyit jelent, hogy megakadályozza a bélben a zsír felszívódását.

Egy 2021-es tanulmány pedig arra jutott, hogy míg a hínárport szedő férfiaknál csökkent a testzsírszázalék, a nőknél ez nem mutatott szignifikáns különbséget. Emellett kevés olyan kutatás áll a rendelkezésünkre, amely hasonló eredménnyel kecsegtet.

Tehát egyelőre csak korlátozott számú tanulmány támasztja alá, hogy a tengeri moszat támogatja a fogyást, ezért további vizsgálatokra van szükség ezzel kapcsolatban.

A tengeri moszat jó hatással van a pajzsmirigyre?

A tengeri moszat jódot tartalmaz, amely nagyban hozzájárul a pajzsmirigyhormonok termeléséhez és az anyagcsere szabályozásához. Azonban ennek az esszenciális nyomelemnek az elsődleges étrendi forrása az asztali só, ezért nincs konkrét bizonyíték arra, hogy az alga fogyasztása segít csökkenteni a jódhiány esélyét.

Azonban egyes kutatások azt sugallják, hogy a tengeri moszat fogyasztása összefüggésbe hozható a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség és az emésztőrendszeri problémák alacsonyabb kockázatával.

Ebben a videóban a tengeri moszat további előnyeit ismerheti meg:

 

 

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