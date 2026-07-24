Ezen a földrajzi kvízen a többség elbukik – Neked sikerül hibátlanul kitölteni?

A földrajzi ismeretek elengedhetetlen alappillérei az általános műveltségnek. Földünk országai, városai, legnagyobb hegyei, legmélyebb pontjai, aktív vulkánjai mind formálják az emberiség történelmét és kultúráját. Földrajzi kvízünkben számot adhatsz a tudásodról. Emlékszel rá, hogy mi Európa földrajzi értelemben véve legmagasabb pontja? A rendszeresen kitörő Etna vulkán? Esetleg a hegymászók kedvence, a Mont Blanc? Tudod, hogy hol ered a Budapestet is kettészelő, a nyári hőség miatt ismét alacsony vízszintű Duna? Vagy melyik a legkisebb európai városállam? A kereszténység szíve, a pápák lakhelye, a Vatikán, vagy a gazdag királyság, Monaco?

Földrajzi kvízünkben tesztelheted a tudásod.

Fotó: NicoElNino / Shutterstock

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