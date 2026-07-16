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városlátogatás

Európa legszebb folyóparti városai, amelyeket legalább egyszer az életben látnod kell

29 perce
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Európa egyes városai éppen a víz közelségének köszönhetik különleges hangulatukat és utánozhatatlan látképüket. Egy hajókirándulás vagy egy folyóparti séta egészen új nézőpontból mutatja meg ezeket a településeket. Bemutatjuk Európa legszebb folyóparti városait, amelyeket érdemes felkeresned.
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városlátogatásArnofolyóparteurópai városlátogatásfolyó
  • Miért érdemes a folyók mentén felfedezni a történelmi belvárosokat?
  • Mutatjuk, mely európai városok kínálják a legszebb folyóparti panorámákat
  • Inspirációt adunk a következő városlátogatásodhoz Európa legszebb vízparti úti céljaiból

Ha olyan úti célt keresel, ahol a természet és a kulturális örökség tökéletes harmóniában fonódik össze, ez a cikk neked szól. A folyópartok mentén csodálatos kis települések és városok bújnak meg, ideje felvenni őket a bakancslistára!

Firenze látképe, Olaszország az Arno folyó mentén - folyópart
Az egyik legszebb folyópart és városa: Firenze látképe az Arno folyó mentén.
Fotó: Steven Noroian / Shutterstock

Miért szerethetők a folyók mentén elterülő európai városok?

A folyók kereskedelmi útvonalként, természetes védelmi vonalként és közlekedési csatornaként évszázadokon át formálták a városok életét. Napjainkban elsősorban a hangulatuk miatt vonzzák az utazókat: a vízparti sétányok, a történelmi hidak, a hajókirándulások és a páratlan panorámák olyan élményt nyújtanak, amelyet nehéz máshol megtapasztalni. Akár egy romantikus hétvégét, akár egy kulturális városlátogatást tervezel, Európa folyóparti városai biztosan maradandó emléket hagynak benned.

Íme Európa legszebb 5 folyóparti városa

Használd bátran ezt a listát inspirációként a következő városlátogatásodhoz.

Párizs – a Szajna romantikus ölelésében

A folyó kettészeli a francia fővárost, miközben partjain a világ legismertebb látnivalói sorakoznak. Az Eiffel-torony, a Notre-Dame és a rakpart együtt alkotják azt az ikonikus városképet, amelyet évente turisták milliói keresnek fel. Érdemes végigsétálnod valamelyik hídon – például a Pont Neufön –, vagy hajóra szállnod, hiszen a vízről egészen misztikus arcát mutatja a francia főváros.

Szajna Párizs, folyópart
A Szajna folyó szélessége Párizsban 30 és 200 méter között váltakozik. 
Fotó: AlexAnton / Shutterstock

Firenze – reneszánsz hangulat az Arno partján

Firenze történelmi belvárosa szorosan összefonódik az Arnóval, amely évszázadok óta meghatározza a város arculatát. A folyó fölött átívelő Ponte Vecchio nem csupán Firenze legismertebb hídja, hanem a világ egyik legkülönlegesebb történelmi átkelője is. Az Arno partjáról nézve a reneszánsz paloták és templomok még látványosabbak, különösen naplemente idején, amikor a homlokzatok aranyló fényben ragyognak.

Firenze és az Arno foyó - folyópart
Az Arno foyó felett ível át a Ponte Vecchio, amely évszázadok óta az aranyműves boltjairól híres. 
Fotó: angelicassa21 / Shutterstock

Porto – színes házak a Douro partján

Porto báját nagyrészt a Douro folyó adja, amelynek partján egymás fölé épülő, színes homlokzatú házak sorakoznak. A Ribeira negyed macskaköves utcái, a folyó fölött magasodó Dom Luís I. híd és a túlparti borospincék együtt teszik különlegessé a várost. A vízparti éttermek teraszairól csodás kilátás nyílik a folyóra, miközben a környék híres portói borait is megkóstolhatod.

Portói óvárosi épületek hajóval a Douro folyón, Portugáliában - folyópart
Porto hangulatos kikötője megér egy sétát. 
Fotó: 123RF

Strasbourg – két kultúra találkozása az Ill partján

A francia–német határ közelében fekvő Strasbourg az Ill folyó mentén épült, amely több ágra osztva öleli körbe a történelmi belvárost. A Petite France negyed favázas házai, virágokkal díszített hídjai és csatornái miatt a város mesebelinek tűnik. A folyóparton sétálva könnyen felfedezheted Strasbourg egyedülálló hangulatát, amelyben a francia elegancia és a német hagyományok keverednek.

Ill folyó csatornája - folyópart
Ill folyó csatornája mentén megelevenedik a történelem.
Fotó: Aliaksandr Antanovich / Shutterstock

Budapest – ahol a Duna összeköti a történelmet

A Duna Budapest és Magyarország egyik legmeghatározóbb jelképe. A Budai Vár, a Gellért-hegy, az Országház és a hidak együtt olyan panorámát kínálnak, amelyek láttán a külföldieknek is leesik az álluk. Egy esti dunaparti séta vagy egy hajókirándulás az egyik legjobb opció a kimozdulásra.

Tekintsd meg a legjobb folyami hajóút ajánlót a portugáliai Douro-völgyéről:

 

 

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