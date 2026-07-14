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konyhai praktika

Ez a tökéletes főtt kukorica titka

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A nyár egyik kihagyhatatlan finomsága a főtt kukorica, amelyért még azok is rajonganak, akik egyébként édesszájúak. Akárcsak a lángos, a főtt kukorica is hozzátartozik a strandoláshoz, elképzelhetetlen nélküle a balatoni nyaralás és az összeülős beszélgetések. Természetesen akkor sem kell nélkülöznöd, ha éppen nem nyaralsz vagy nincs a közeledben egy büfé, hiszen otthon is könnyedén elkészítheted. Mutatjuk a trükkjét!
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konyhai praktikanyári ételfőtt kukoricarecept

Azok a gondtalan forró napok, amikor mezítláb szaladtunk haza, és amikor édesanyánk ezzel a finomsággal lepett meg bennünket! Bizony, a főtt kukorica felidézi gyerekkorunk nyarait, ráadásul „függőséget” okoz. Itt az ideje, hogy te is elkészítsd. Néhány apróságon azonban könnyen elcsúszhat a végeredmény, ezért érdemes néhány szabályt betartani. Mutatjuk, hogyan készíts tökéletes főtt kukoricát!

Kézben tartott főtt kukorica
Főtt kukorica, vízpart, gondtalanság
Fotó: lovelypeace / Shutterstock

Főtt kukorica

  • Mutatjuk, mire figyelj vásárláskor, hogy igazán friss és ízletes kukoricát készíthess otthon.
  • A megfelelő előkészítéssel és főzési idővel elkerülheted, hogy a kukorica száraz vagy ízetlen legyen.
  • Néhány apró trükkel a házi főtt kukorica is éppolyan finom lehet, mint a strandokon kapható darabok.

A mennyei főtt kukorica alapja a megfelelő alapanyag kiválasztása

Mindenképpen friss, ne előre csomagolt kukoricát válassz, és vásárláskor nézd meg, hogy a csövet körülvevő levelek, és a kilógó bajuszszálak is élénk zöldek-e. Ha igen, az a frissesség jele. Nyugodtan ellenőrizd a szemek állapotát is: a telt, fényes, aranysárga szemekből édes és ízletes főtt kukorica készül, míg a kisebb, ráncos vagy összeesett szemek inkább kerülendők.

Fontos a főzési idő

A csövek méretétől függően a kukorica főzési ideje körülbelül 10-15 perc, ezalatt puhára főzheted, de vigyázz: ha nem eszed meg rögtön az elkészült kukoricát, ne vedd ki a főzővízből. 

A meleg vízben állva a szemek tovább magukba szívják a nedvességet, így később is szaftosabbak és ízletesebbek maradnak. Nem véletlen, hogy a strandokon is gyakran így tárolják a frissen főtt kukoricát.

Tuti tippek − így készíts tökéletes főtt kukoricát

  • Helyezz egy réteg kukoricalevelet az edény aljára, tedd rájuk a kukoricacsöveket, majd borítsd be az egészet a megmaradt levelekkel és a kukoricabajusszal. Ettől lesz a végeredmény igazán ízletes.
  • Hideg vízben rakd fel főni, mert így a szemek egyenletesen puhulnak meg, és az ízek maximálisan kiteljesednek.
  • Habár azt mondják, só mindenbe kell, ezúttal felejtsd el! Szigorúan tilos sót tenni a főzővízbe, különben a kukorica rágós és kemény lesz. Csak közvetlenül fogyasztás előtt, a tányéron sózd meg.
  • A forrást követően a zsenge csöveknek mindössze 10-15 perc szükséges, hogy elérjék az ideális főtt állapotot. A túlfőzéssel kockáztatod, hogy a szemek elveszítik természetes édességüket.
  • Ha szeretnéd még jobban kiemelni a zöldség természetes zamatát, keverj a vízhez egy kevés cukrot vagy egy löttyintésnyi tejet.
Készülő főtt kukorica
Készülő főtt kukorica
Fotó: zinchenki / Shutterstock

Főtt kukorica mikróban

Ha nagyon ennél már, a főtt kukoricát gyorsan elkészítheted mikrohullámú sütőben is. Helyezd a leveleivel együtt egy mikrózható tányérra − 800-900 Wattos teljesítményen 1 cső kukoricának általában 3-4 perc kell, 2-4 darab esetén pedig 5-6 perc szükséges.

Legyen szó könnyed nyári vacsoráról vagy csak egy kis hétvégi nassolásról, a frissen főtt kukorica mindig jó választás. Nem kell hozzá különleges felszerelés vagy bonyolult recept, csak jó minőségű alapanyag és egy kis odafigyelés. Élvezd a saját készítésű, zamatos főtt finomságot, és ne számolgasd a kalóriákat, hiszen évente csak egyszer van nyár!

Mikróban készült csemege 4 perc alatt:

@2mommyskitchen Hallottam, hogy a kukoricát mikróban is el lehet készíteni, nem akartam elhinni, muszáj voltam kipróbálni... 😄 működött 😄😄😄 #2mommyskitchen #főttkukorica #mikrósrecept #gyorsanfinomat #mikróskaja #recept #konyhatrükk #meglepő #foryou #nekedbe ♬ Austin (Boots Stop Workin') - Dasha

 

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