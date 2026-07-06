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festészet

Galéria: A testi pokolból a világhírig – Miért imádja a mai napig a világ Frida Kahlót?

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Július 6-án ünnepeljük a XX század legmeghatározóbb mexikói festőnőjének születésnapját. Ebből az alkalomból érdemes felidézni, milyen rendkívüli életművet hagyott hátra Frida Kahlo az utókor számára. Lapozgassa végig izgalmas galériánkat!
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festészetfrida kahlomodern művészet

Frida Kahlo 1907. július 6-án született Coyoacánban, egy olyan kisvárosban, amely ma már Mexikóváros részét képezi. Életpályáját alapjaiban határozta meg egy fiatalkori, súlyos autóbusz-baleset, amely hosszas lábadozásra és testi szenvedésre kárhoztatta. A kényszerű ágyhoz kötöttség idején fordult a festészet felé, az önarcképek készítése vált a legfontosabb önkifejezési eszközévé. Alkotásaiban a mexikói népviselet tradíciói, a vibráló színek és a személyes tragédiák motívumai fonódnak össze. Az egyedi kompozíciók révén a fizikai fájdalom és a lelki vívódások egyaránt kézzelfogható vizuális nyelvet kaptak.

Frida Kahlo arcképe 1932-ből.
Frida Kahlo a XX. századi modern festészet egyik kimagasló alakja, akinek művészetét egy balesetnek "köszönhetjük".
Fotó: Bridgeman Images via AFP /  

Hogyan vált Frida Kahlo a modern művészet egyik legmeghatározóbb alakjává?

Bár az európai szürrealisták, élükön André Bretonnal, saját mozgalmuk tagjaként tekintettek rá, az alkotó mindvégig fenntartotta, hogy ő pusztán a saját valóságát vászonra vivő, független művész. Diego Riverával kötött viharos házassága révén korán bekerült a nemzetközi kulturális elitbe, így az 1930-as évek végén már New Yorkban és Párizsban is önálló tárlatokon mutatkozott be.

Különleges elismerésnek számított, hogy egy alkotását a tekintélyes Louvre múzeum vásárolta meg, ami az első ilyen jellegű elismerés volt egy XX. századi mexikói festő esetében. Politikai elkötelezettsége és az aktív baloldali szerepvállalása szintén komoly hatást gyakorolt a mindennapjaira, miközben művészete a női tapasztalatok bátor, tabuk nélküli ábrázolása miatt vált utólag a feminizmus egyik legfontosabb hivatkozási pontjává.

Frida Kahlo Diego Riverával és Anison Goodyear-el.
Frida Kahlo férjével, Diego Riverával, és Anson Goodyear-el, a New York-i Modern Művészetek Múzeumának egyik alapítójával. 
Fotó: Getty Images/Bettmann /  

A Kék Ház öröksége és a halhatatlanság

A Coyoacánban található szülőháza, a híres Kék Ház ma múzeumként működik, így az érdeklődők közvetlenül is megismerhetik egykori életterét. Az ott őrzött személyes tárgyak és festmények hűen tükrözik azt a kompromisszumok nélküli alkotói energiát, amellyel a nehézségek ellenére is alkotott. Végső műveinek egyike, a híres dinnyés csendélet az élet igenlését hirdeti: a felirat – Viva la Vida, azaz Éljen az élet – közvetíti a végső üzenetet. Születésének évfordulója alkalmából érdemes felidézni ezt a páratlan szellemi örökséget, amely generációk számára nyújt folyamatos inspirációt.

Frida Kahlo "Önarckép tövisnyaklánccal és kolibrivel" című, 1940-ben elkészült festménye.
Frida Kahlo 11 éves korában, 1919. június 15-én. A képet német származású fotós apja, Guillermo Kahlo készítette.
Toni Frissell 1937-es fényképe, amelyet egy Vogue divatfotózáson készített a festőről.
Frida Kahlo első festménye, a Charola de amapolas, vagyis Pipacsos tál 1924-ből.
A festőnő politikai beállítottságát tükrözte a sarlóval és kalapáccsal díszített fűzője is, amelyet 18 éves korában elszenvedett balesete miatt kellett viselnie.
A sarlóval és kalapáccsal díszített fűző.
A Frida Kahlo Múzeum, a Casa Azul udvarán található prekolumbián piramis formájú sír, amelyben a művész hamvait helyezték el.
A La Casa Azul, vagyis a Frida Kahlo Múzeum Mexikóvárosban. Az épület a művész otthona volt, majd 1958-ban nyílt meg múzeumként.
Galéria: Frida Kahlo
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Frida Kahlo "Önarckép tövisnyaklánccal és kolibrivel" című, 1940-ben elkészült festménye.

 

Nézze meg a videót Frida Kahlo életéről:

 

 

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