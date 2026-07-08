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időjárás

Megterhelők lehetnek a hidegfront hatásai − ha ezt veszi észre magán, rögtön hívja az orvost

28 perce
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A légnyomásváltozás és a hőmérséklet hirtelen esése nem játék. A radikális időjárás-változás, így a kánikula után bekövetkező hidegfront hatása komoly egészségügyi veszélyeket idézhet elő. Egy orvosszakértő elárulta, milyen kritikus tünetek észlelése esetén kell azonnal, haladéktalanul orvoshoz fordulni vagy mentőt hívni.
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időjárásfrontérzékenységmeteogyógyászhidegfronti hatáserős hidegfrontfronthatás

Lehűlés és viharos szél kíséretében vonul át felettünk az a hidegfront, amely az egészséges szervezetet is alaposan megviseli, a krónikus betegekre pedig közvetlen veszélyt jelenthet. A napokban országszerte megnövekedett felhőzetre, valamint a nyugati, északnyugati szél megerősödésére lehet számítani, utóbbit helyenként viharos, 55-70 km/órás sebességű lökések is kísérhetik. A szeles idő mellett kisebb esőzésekre és záporokra, illetve a délnyugati és északkeleti tájakon egy-egy zivatarra is kilátás van. Cikkünkben eláruljuk, hogy milyen fronthatásokkal kell számolniuk a hidegfrontra érzékenyeknek.

Emberek egy párakapunál a hidegfront fronthatásai előtt
Markáns hidegfront vonult át az országon, a fronthatások pedig minden arra érzékeny személyt érinteni fognak / Fotó: Mediaworks 

Nem csak a melegfront lehet életveszélyes hatással a szervezetünkre – ezekre a hidegfront hatásokra érdemes figyelni

Habár a hőség jelenti sokak számára a legnagyobb veszélyt, a lehűlést hozó hidegfront sem jelent automatikusan megkönnyebbülést. A hirtelen időjárás-változás és a magas páratartalom ugyanis jelentősen megterhelheti a szervezetet.

A 35-42 fokhoz képest jelentős a visszaesés. A nagyobb problémát az jelenti, hogy ahol csapadék is van, ott rendkívül fülledtté, trópusi jellegűvé válhat az idő. Hiába csökken tehát a hőmérséklet, a szervezetünket ugyanúgy terhelés éri majd. Ez lényegében hasonlóan megterhelő az időjárás-érzékeny emberek számára, mint a 40 fok körüli, de száraz idő

 – árulta el lapunknak korábban dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. 

Hideg fronthatásokkal küzdő idős nő a kanapén ülve
A hidegfront miatt több lehet a rosszullét. Fotó: PerfectWave / Shutterstock

Hogyan hat a hidegfront a szervezetre?

A hidegfront összeszűkíti a perifériás ereket, ami hirtelen vérnyomás-emelkedéshez vezet, és drasztikusan megnöveli a szív- és érrendszeri katasztrófák kockázatát. Ne bagatellizáljuk el a panaszokat: ha az alábbi, életet veszélyeztető tünetek bármelyikét észleli önmagán vagy a környezetében, azonnal hívjon orvost vagy mentőt, mert minden perc számít!

  • Erős, szorító mellkasi fájdalom, amely kisugározhat a bal karba, a nyakba, az állkapocsba vagy a hátba. Gyakran kíséri hideg verejtékezés.
  • A beszéd hirtelen elmosódottá válik, a száj sarka lefittyed, a végtagok zsibbadnak.
  • Hirtelen jelentkező erős légszomj vagy fulladásérzés, amely minimális fizikai megterhelésre vagy akár nyugalmi állapotban is fellép.
  • Hirtelen kialakuló látásvesztés, kettőslátás, súlyos egyensúlyzavar, illetve megmagyarázhatatlan ájulás vagy eszméletvesztés.

A frontok idején különösen fontos, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire. A krónikus szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegséggel élők lehetőség szerint kerüljék a megterhelő fizikai aktivitást, ügyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, és szedjék az előírt gyógyszereiket.

Ha a fenti tünetek közül akár csak egyet is tapasztal, ne várjon arra, hogy a panaszok maguktól elmúlnak, mert a késlekedés visszafordíthatatlan egészségkárosodást vagy életveszélyt okozhat.

 

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