Így védekezhet a közelgő melegfronti hatás ellen – 5+1 tipp, hogyan őrizze meg a hideget a lakásában

Szerdán egy gyors mozgású hidegfront érkezik hazánkba, amelyet egy meleg fronthatású felmelegedés előz meg. A melegfront jellegű hatás már kedd este velünk lesz, és ez kiegészül egy trópusi típusú éjszakával. Emellett továbbra is nagyon erős lesz a szél, mindennek pedig hosszabb távú jelentősége lehet humánmeteorológiai szempontból. Az időjárás-érzékenyek számára ez egy kifejezetten kedvezőtlen helyzet, amelyet tovább tetéz, hogy a jövő héten hőkupolás hőhullám fog kialakulni Európa felett. Az ugyan még bizonytalan, hogy Magyarországot hogyan fogja érinteni, de ha megint telibe kapjuk, akkor 40 fok közeli tartós kánikula várható. Amennyiben csak a „szélére esünk”, akkor erősen változékony időjárásra számíthatunk. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint egy dolog biztos: a kellemes és ideális nyári időjárástól messze leszünk a következő napokban.
Mi az a meleg fronthatású felmelegedés, és miképp hathat az időjárás-érzékenyekre?
Dr. Pintér Ferenc meteogyógyásszal annak jártunk utána, hogy milyen időjárás várható a következő napokban, valamint hogy a várható frontok és a változékony időjárás milyen módon befolyásolja az emberek mindennapjait és egészségét. A szakértő szerint jelenleg melegfronti hatású felmelegedésről lehet beszélni, amely hasonlóképp megterhelheti az emberek szervezetét, mint a meleg- és hidegfront.
„A melegfronti hatások azért problémásak, mert azokra érkezik holnap a hidegfront. Azután egy hőhullám várható, ám az nem front jellegű lesz, hanem egy felmelegedés, amelyet nem szabad összekevernünk a melegfronttal" – kezdte a meteogyógyász.
Milyen tüneteket okozhatnak a melegfronti hatások?
Pintér doktor szerint a melegfront jellegű hatások leginkább a fejfájósok számára okozhatnak problémát, de a frissen műtött emberek és az időjárás-érzékenyek széles csoportja is nehéz helyzetbe kerülhet.
„A fejfájós, migrénnel küzdő emberek ezt nagyon rosszul viselik, mert felerősödhetnek a tüneteik. Emellett a gyulladásos folyamatok is fokozódhatnak a szervezetben, aminek hatására a frissen műtöttek állapota is romolhat. Ezenkívül a tartós szélfújás megterheli az emberek idegrendszerét. Ez már napok óta tart, és érvényes lesz a szerdai napra is. Emiatt szokatlanul ingerültek és feszültek lehetünk. A vérnyomásunk nagy mértékű ingadozása is megfigyelhető lehet, aminek következtében a stroke és az infarktus kialakulásának veszélye is megnövekszik. Ilyenkor gyakoribb a koraszülések előfordulása is" – fejtette ki dr. Pintér Ferenc. A meteogyógyász emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy szerda virradóra sokat romolhat az alvásunk minősége, a jelenlegi ugyanis egy olyan humánmeteorológiai helyzet, amely általában a frontokat előzi meg. A trópusi típusú éjszakán 20 fok fölött marad a hőmérséklet, de lesz olyan hely, ahol akár 25 Celsius-fok is lehet.
Mit tehetünk a fronthatások ellen?
Dr. Pintér Ferenc szerint megkerülhetetlen tény, hogy az időjárás-érzékenység egy nagyon komoly és sok embert érintő probléma, ami sokféleképpen veszélyeztetheti az egészségünket. A szakember szerint nemcsak az életminőségünket rontja, hanem súlyos egészségügyi következményei is lehetnek. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezek a tünetek kezelhetők.
A következő években egyre rosszabbak és szélsőségesebbek lehetnek az időjárás-változások, egyre több mindent kell eltűrnie a szervezetünknek. Ez azt jelenti, hogy egyre súlyosabb tünetek is lehetnek. A konkrét megoldáshoz mindig kérjék szakértő tanácsát
– emelte ki a szakember. Vannak azonban általános tippek, amelyek segíthetnek a hőhullámok és a melegfronti hatások leküzdésében, ezek közül többet is megosztott lapunkkal a szakértő.
- Hőhullámok idején a hőegyensúly megtartása a legfontosabb.
- Ne tegyük ki a szervezetünket tartós hőterhelésnek: menjünk hűvösebb vagy klimatizált helyre.
- Fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás.
- Nincs egy univerzális szabály minden fronthatás idejére, de dr. Pintér Ferenc szerint sokat tehetünk, ha lecsökkentjük a szervezetünket érintő terhelések mennyiségét.
- Kerüljük a fizikai megterhelést és a stresszt.
- Hőhullámok idején ne fogyasszunk nehéz ételeket.
Ki kell vizsgálni, hogy mi okozza a problémát, és azt kell kezelni. Minél hamarabb rájövünk az időjárás-érzékenység okára, annál hamarabb kezelhetjük. Szerencsére ma már eredményesen kezelhetők a fronthatások, de ehhez szakember, meteogyógyász segítsége kell
– zárta sorait dr. Pintér Ferenc.
Hogyan tartsuk meg a hideget a lakásban?
A jövő heti hőhullám várhatóan ismét nehéz helyzetet teremt azok számára, akik nem rendelkeznek klímával. Néhány praktikus tipp megfogadásával ugyanakkor sokat tehetünk azért, hogy a jelenlegi hűvös éjszakák hidegét bent tartsuk a lakásban.
- Megfelelő időben szellőztessünk és csináljunk kereszthuzatot.
- A nap legforróbb óráiban tartsuk zárva a nyílászárókat.
- Húzzuk be a redőnyöket, főleg ott, ahol közvetlen napfény éri a lakást.
- Ha van ventilátorunk, azt helyezzük nyitott ablak elé éjszaka, így gyorsabban felfrissülhet a levegő.
- A hőt termelő háztartási gépeket lehetőleg este használjuk.
- Fogyasszunk hűsítő élelmiszereket napközben.
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