Így védekezhet a közelgő melegfronti hatás ellen – 5+1 tipp, hogyan őrizze meg a hideget a lakásában

Szerdán egy gyors mozgású hidegfront érkezik hazánkba, amelyet egy meleg fronthatású felmelegedés előz meg. A melegfront jellegű hatás már kedd este velünk lesz, és ez kiegészül egy trópusi típusú éjszakával. Emellett továbbra is nagyon erős lesz a szél, mindennek pedig hosszabb távú jelentősége lehet humánmeteorológiai szempontból. Az időjárás-érzékenyek számára ez egy kifejezetten kedvezőtlen helyzet, amelyet tovább tetéz, hogy a jövő héten hőkupolás hőhullám fog kialakulni Európa felett. Az ugyan még bizonytalan, hogy Magyarországot hogyan fogja érinteni, de ha megint telibe kapjuk, akkor 40 fok közeli tartós kánikula várható. Amennyiben csak a „szélére esünk”, akkor erősen változékony időjárásra számíthatunk. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint egy dolog biztos: a kellemes és ideális nyári időjárástól messze leszünk a következő napokban.

Hamarosan visszatér a kánikula, előtte azonban egy gyors lefolyású hidegfront és egy meleg fronthatású felmelegedés várható, ami különösen megterhelheti a szervezetet. Fotó: Mediaworks

Mi az a meleg fronthatású felmelegedés, és miképp hathat az időjárás-érzékenyekre?

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyásszal annak jártunk utána, hogy milyen időjárás várható a következő napokban, valamint hogy a várható frontok és a változékony időjárás milyen módon befolyásolja az emberek mindennapjait és egészségét. A szakértő szerint jelenleg melegfronti hatású felmelegedésről lehet beszélni, amely hasonlóképp megterhelheti az emberek szervezetét, mint a meleg- és hidegfront.

„A melegfronti hatások azért problémásak, mert azokra érkezik holnap a hidegfront. Azután egy hőhullám várható, ám az nem front jellegű lesz, hanem egy felmelegedés, amelyet nem szabad összekevernünk a melegfronttal" – kezdte a meteogyógyász.

Milyen tüneteket okozhatnak a melegfronti hatások?

Pintér doktor szerint a melegfront jellegű hatások leginkább a fejfájósok számára okozhatnak problémát, de a frissen műtött emberek és az időjárás-érzékenyek széles csoportja is nehéz helyzetbe kerülhet.

„A fejfájós, migrénnel küzdő emberek ezt nagyon rosszul viselik, mert felerősödhetnek a tüneteik. Emellett a gyulladásos folyamatok is fokozódhatnak a szervezetben, aminek hatására a frissen műtöttek állapota is romolhat. Ezenkívül a tartós szélfújás megterheli az emberek idegrendszerét. Ez már napok óta tart, és érvényes lesz a szerdai napra is. Emiatt szokatlanul ingerültek és feszültek lehetünk. A vérnyomásunk nagy mértékű ingadozása is megfigyelhető lehet, aminek következtében a stroke és az infarktus kialakulásának veszélye is megnövekszik. Ilyenkor gyakoribb a koraszülések előfordulása is" – fejtette ki dr. Pintér Ferenc. A meteogyógyász emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy szerda virradóra sokat romolhat az alvásunk minősége, a jelenlegi ugyanis egy olyan humánmeteorológiai helyzet, amely általában a frontokat előzi meg. A trópusi típusú éjszakán 20 fok fölött marad a hőmérséklet, de lesz olyan hely, ahol akár 25 Celsius-fok is lehet.