Idegrendszeri károkat okozhat, ha így használod a vezeték nélküli fülhallgatót a hőségben

Vajon teljesen biztonságos a vezeték nélküli fülhallgató használata?

A nyári hőségben a legtöbben nem tekintenek veszélyforrásként a fülhallgatóra, pedig lehetne rá okuk.

Néhány egyszerű szokás megváltoztatásával sok kellemetlenség és egészségügyi kockázat megelőzhető.

A vezeték nélküli eszközök a hétköznapjaink részét képezik. A bluetooth fülhallgató elkísér az edzésre, a munkába, az utazásra, sőt sokan még lefekvés előtt is ezt használják zenehallgatásra vagy podcastekhez. Éppen ezért időről időre felmerül a kérdés: valóban biztonságos a vezeték nélküli fülhallgató használata?

A vezeték nélküli fülhallgató hőségben történő használata veszélyes lehet. Fotó: South Canadian / Shutterstock

Veszélyes lehet a hőségben a vezeték nélküli fülhallgató

Nemrég ismét nagy figyelmet kapott a téma, miután egy longevity szemléletet képviselő orvos, Patricio Ochoa egy videóban úgy fogalmazott, hogy a bluetooth fülhallgató viselése pont úgy hat, mintha egy mikrohullámú sütőt tennénk a fejünkre. Ez a feltevés, miszerint

a fülhallgató-használat felmelegítheti az agyszövetet és és idegrendszeri károsodást okozhat, kifejezetten ijesztő.

A bluetooth-eszközök rendkívül alacsony teljesítménnyel működnek, ezért az eddigi vizsgálatok még nem mutattak ki olyan hatást, amely idegsejtek károsodására vagy agyi problémákra utalna normál használat mellett.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden körülmények között figyelmen kívül hagyhatjuk a lehetséges kockázatokat. A nyári hőség ugyanis egészen más problémákat vethet fel.

Habár maga a fülhallgató nem bocsát ki olyan sugárzást, amely közvetlenül idegrendszeri károsodást okozna, a helytelen használatból eredő idegi károsodások a következő formákban jelentenek fenyegetést:

fülzúgás;

halláskárosodás;

szédülés és egyensúlyzavar.

A másik fontos tényező az akkumulátor túlmelegedése

A vezeték nélküli fülhallgatók lítiumionos akkumulátorral működnek, amelyek közvetlen napsütésben vagy intenzív fizikai terhelés során könnyebben felhevülhetnek. Szélsőséges esetben ez az akkumulátor meghibásodásához, sőt helyi égési sérülésekhez is vezethet a hallójárat környékén.

Szintén nagy a fülfertőzések kialakulásának esélye. A meleg időjárás miatt fokozódik az izzadás, a hallójáratban pedig a fülhallgató bent tartja a nedvességet és a hőt. Ez kedvező környezetet teremthet a baktériumok és gombák számára.

Ha egy hallójárat-gyulladást nem kezelnek időben, ritka esetekben komolyabb szövődmények is kialakulhatnak.

Így előzhetjük meg a bajt

A fülbe dugaszolható modellek helyett válasszunk nyitott kialakítású fülhallgatót vagy fejhallgatót, és tartsunk 15-60 perces szüneteket.

Töröljük át az eszközt enyhén nedves, fertőtlenítő törlőkendővel, mert a gombák és baktériumok a melegben gyorsabban szaporodnak.

A legjobb hangminőséget a fület teljesen befedő, zárt fejhallgatók nyújtják, mert a füldugós eszközökkel szemben csökkentik a külső zajt, így a hang nem közvetlenül a dobhártyába jut.

A megelőzés érdekében gyerekkortól kezdve járjunk rendszeresen fül-orr-gégészeti szűrővizsgálatokra.

Az elektromágneses hullámok, amelyeket a vezeték nélküli fülhallgatók kibocsátanak, ugyanabba a frekvencia-tartományba esnek, mint a mikrohullámú sütő. Hallgasd meg a szakértő, dr. Sharan Srinivasan vélekedését: