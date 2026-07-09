Önnek is cseng a füle? Ekkor jelez komoly bajt a fülzúgás

A fülzúgás nem önálló betegség, hanem egy összetett tünetegyüttes (tinnitus), amely mögött nincs valós, külső hangforrás. Az érintettek sokféleképpen írják le ezt a jelenséget: valaki magas sípolást, csengést vagy zümmögést hall, mások búgó, morajló, ciripelő, kattogó vagy éppen a szívveréssel párhuzamosan lüktető hangról számolnak be. A panasz jelentkezhet csupán az egyik fülben, mindkettőben, vagy akár a fej közepén is, mintha belülről szólna. Bár a jelenség bármikor észlelhető, az esti csendben általában felerősödik, mivel ilyenkor a környezeti zajok már nem képesek elfedni a belső zörejeket.

A fülzúgás kezelése sikeres lehet, amennyiben a panaszok megjelenése után - amennyiben néhány napon belül magától nem múlik el - szakorvoshoz fordulunk.

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Miért alakul ki a fülzúgás, és hogyan szüntethető meg a tinnitus?

A háttérben meghúzódó okok feltárása komplex feladat, hiszen a tünetet fizikai, idegrendszeri és pszichés tényezők egyaránt kiválthatják. Alapvetően két formáját különböztetjük meg: az orvos által is hallható objektív, valamint a jóval gyakoribb szubjektív változatot, amelyet kizárólag a beteg érzékel. Ez utóbbi leggyakrabban a belső fülben található szőrsejtek sérüléséből fakad: a keletkező „fantom” idegi aktivitást az agy valós hangként interpretálja.

A kiváltó tényezők között szerepelhet a hirtelen vagy tartós zajártalom, a fülzsírdugó miatti elzáródás, a középfülgyulladás, az agyi vérellátási zavarok, a vérnyomásproblémák, a nyaki csigolyák elváltozásai, valamint a stressz és bizonyos gyógyszerek (például nagy dózisú aszpirin) mellékhatása.

A kezelés sikeressége szempontjából az idő a legkritikusabb tényező: ha a panasz néhány napon belül nem múlik el spontán, azonnal szakorvoshoz kell fordulni. Az akut (pár hetes) esetekben ugyanis még nagy eséllyel érhető el maradéktalan gyógyulás – például korai stádiumban adott szteroidterápiával vagy infúziós kezelésekkel. A hónapok vagy évek óta fennálló, krónikus tinnitusnál már többnyire csak a panaszok enyhítésére, a tünet elviselésére van lehetőség.

A krónikus esetekben a modern terápiák – mint a mikrokeringést javító Bemer mágnesterápia, az idegrendszeri működést helyreállító akusztikus neuromoduláció, a habituációs tréningek (TRT), a hallókészülékek vagy a relaxációs technikák – hozhatnak enyhülést.