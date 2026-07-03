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szocializmus

Aputestet adó fecskék és pult alóli bikinik: így strandoltunk a szocializmusban – Galéria

20 perce
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A balatoni nyarak felejthetetlen hangulatához a korszak ikonikus ruhadarabjai is hozzátartoztak. Fedezzük fel együtt, hogyan alakult át a szocialista fürdőruhadivat a hiánygazdaság és a nyitás éveiben! Nosztalgiára fel!
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szocializmusstrandolásfürdőruhadivat

A hazai fürdőruhadivat fejlődése követte a XX. század második felének változásait. Míg a negyvenes évek végén a hölgyek otthon, virágos kartonból varrtak, az ötvenes évekre megjelent a konfekciógyártás. A zártabb egyrészeseket fokozatosan váltották fel a merészebb fazonok az áruházak polcain. A hatvanas évektől a nők már bátrabban öltözködtek a strandokon.

Ilyen volt a fürdőruhadivat a szocializmus idején (fiatal pár strandol).
Így alakult a fürdőruhadivat a szocializmusban: fecskéktől a pult alól kapható nyugati bikinikig.
Fotó: Fortepan

Milyen darabokat rejtett a szocialista fürdőruhadivat?

A textilipar fejlődése új anyagokat hozott: a lasztexet felváltotta a rugalmas jersey és a lycra. A hetvenes években a divatlapok már egyedi tanácsokat adtak: a vékonyaknak szivacsos, a magasaknak kétrészes darabokat javasoltak. Ekkor vált kötelezővé a napszemüveg és a strandkalap a Balaton partján is. A kiváltságosak a Luxus Áruház pultja alól nyugati importmodelleket is beszerezhettek, a neves manökenek pedig reklámplakátokon népszerűsítették a kollekciókat.

A pamutfecske és a kölcsönzés világa

A férfiak viseletét a fecske uralta. Az ötvenes években elterjedt úszónadrágnak nem a stílushoz, hanem az anyaghiányhoz volt köze: gumi híján szalag tartotta, így a vízben megereszkedett. Mivel az otthon varrt darabokat tiltották, nem maradt más választás. Érdekesség, hogy a strandokon teljesen elfogadott volt a fürdőruha-bérlés: a látogatók a helyszínen kölcsönöztek maguknak bikinit vagy egyrészest.

Galériánkban visszerepülünk a XX. század második felébe, és körülnézünk a szocializmus fürdőruhafrontján:

Divatos fiatal nő egyberészes fürdőruhában 1943-ból. Fortepan/Cserey Zoltán
Az 1952-es év divatos fürdőruhaviselete. Fortepan/Szalai Zoltán
Fiatal férfiak a korszak jellegzetes fecskéjében a Csillaghegyi strandon 1957-ben. Fortepan/Ungváry Rudolf
Divatos fiatal nő a Kisfaludy gőzüzemű csavaros személyhajó fedélzetén egyberészes fürdőruhában 1955-ben. Fortepan/Fortepan
Strandoló lányok 1955-ben a balatonföldvári strandon, a Kvassay-sétánynál. Fortepan/Tóth Tibor
Fiatalok csoportképe 1965-ből: a magas derekú bikinialsók és a fecske még mindig divatban volt. Fortepan/Pohl Pálma
1967: manöken divatfotózása - a sikkes egyrészes fürdőruha és a szalmakalap elmaradhatatlan kelléke volt a divatos nőknek. Fortepan/FŐFOTÓ
A Gellért fürdő hullámmedencéje egy divatos fürdőruhát, fülbevalót és frizurát viselő nővel 1969-ből. Fortepan/MHSZ
Manökenek fürdőruhákat felvonultató divatbemutatón 1978-ban. Fortepan/Bauer Sándor
Szépségverseny 1985-ből - a fürdőruhák szabása ekkorra már sokkal merészebb lett, mint akár csak két évtizeddel korábban. Fortepan/Kanyó Béla
Galéria: Fürdőruhadivat a szocializmusban
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Divatos fiatal nő egyberészes fürdőruhában 1943-ból. Fortepan/Cserey Zoltán

Nézze meg, hogy strandoltunk a 80-as években a Balatonnál:

 

 

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