Aputestet adó fecskék és pult alóli bikinik: így strandoltunk a szocializmusban – Galéria

A hazai fürdőruhadivat fejlődése követte a XX. század második felének változásait. Míg a negyvenes évek végén a hölgyek otthon, virágos kartonból varrtak, az ötvenes évekre megjelent a konfekciógyártás. A zártabb egyrészeseket fokozatosan váltották fel a merészebb fazonok az áruházak polcain. A hatvanas évektől a nők már bátrabban öltözködtek a strandokon.

Így alakult a fürdőruhadivat a szocializmusban: fecskéktől a pult alól kapható nyugati bikinikig.

Fotó: Fortepan

Milyen darabokat rejtett a szocialista fürdőruhadivat?

A textilipar fejlődése új anyagokat hozott: a lasztexet felváltotta a rugalmas jersey és a lycra. A hetvenes években a divatlapok már egyedi tanácsokat adtak: a vékonyaknak szivacsos, a magasaknak kétrészes darabokat javasoltak. Ekkor vált kötelezővé a napszemüveg és a strandkalap a Balaton partján is. A kiváltságosak a Luxus Áruház pultja alól nyugati importmodelleket is beszerezhettek, a neves manökenek pedig reklámplakátokon népszerűsítették a kollekciókat.

A pamutfecske és a kölcsönzés világa

A férfiak viseletét a fecske uralta. Az ötvenes években elterjedt úszónadrágnak nem a stílushoz, hanem az anyaghiányhoz volt köze: gumi híján szalag tartotta, így a vízben megereszkedett. Mivel az otthon varrt darabokat tiltották, nem maradt más választás. Érdekesség, hogy a strandokon teljesen elfogadott volt a fürdőruha-bérlés: a látogatók a helyszínen kölcsönöztek maguknak bikinit vagy egyrészest.

Galériánkban visszerepülünk a XX. század második felébe, és körülnézünk a szocializmus fürdőruhafrontján: