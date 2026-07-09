Pajzsmirigy-alulműködés és inzulinrezisztencia – így hatnak a szervezetre Görög Zita betegségei

Görög Zita nemrég a közösségi oldalán számolt be arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül. Betegségei miatt az egykori modell a mindennapi teendőket is emberfeletti kihívásnak érezte.

Görög Zita pajzsmirigy-alulműködéssel, inzulinrezisztenciával és vérszegénységgel küzd. Fotó: MW Bulvár / MW Bulvár

Görög Zita betegségéről vallott a közösségi oldalán

Görög Zita egy, a közösségi médiában közzétett posztban vallott arról, hogy állandó, szinte bénító fáradtság gyötörte, emellett egy év alatt nyolc kilogrammot hízott úgy, hogy hiába próbálkozott sporttal és tudatos életmóddal, a plusz kilók nem mozdultak. A fizikai kimerültség mellett szellemi nehézségeket is tapasztalt.

Lassan egy éve csak vonszolom a testem. Azt hittem, túlvállaltam magam, elkezdtem leadni a feladatokat és ledőlni délután is, ha volt rá időm

– írta, kifejtve mindazt, milyen jelentős változásokat tapasztalt a szervezetében.

Olyan iszonyú fáradtság mardosott belülről, hogy a mindennapi teendők elvégzése is emberfeletti kihívásnak tűnt. Az idegrendszerem is kimerült. Az agyam kihagyott. Ok nélkül lettem hülye, mérges és ideges. Nem értettem, mi történik velem.

Nem volt könnyű hozzászoknia az új életmódhoz

Zitánál végül pajzsmirigy-alulműködést, súlyos vérszegénységet és inzulinrezisztenciát állapítottak meg, amelyek együttesen megmagyarázták a tapasztalt panaszokat. A diagnózis után az egykori modellnek új kihívásokkal kellett szembenéznie: meg kellett tanulnia, hogyan alakítson ki olyan életmódot és étrendet, amellyel támogathatja a szervezetét. Elmondása szerint különösen nehéz volt összehangolnia a gyógyszerek pontos szedését, a tudatos táplálkozást és a mindennapi teendőket.

Mit mond a szakorvos?

Dr. Csoma András nőgyógyász-endokrinológus szerint nem ritka, hogy a pajzsmirigy-alulműködés, az inzulinrezisztencia és bizonyos nőgyógyászati problémák egyszerre jelentkeznek. A hormonrendszer összetett működése miatt egy eltérés más folyamatokra is hatással lehet, ezért a kivizsgálás során mindig a teljes képet érdemes nézni, nem csupán az egyes tüneteket külön-külön. A pajzsmirigy-alulműködés leggyakoribb tünetei egyébként a

fáradékonyság,

testsúlygyarapodás vagy fogyási nehezítettség,

száraz bőr,

hajhullás,

a bélműködés lelassulása, székrekedés.

Nem mindenkinek van meg minden tünete, és önállóan nézve azokat számos ok meghúzódhat a háttérben, dr. Csoma szerint éppen ezért fontos az összetettebb vizsgálat.