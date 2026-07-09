Pajzsmirigy-alulműködés és inzulinrezisztencia – így hatnak a szervezetre Görög Zita betegségei

Görög Zita nemrég a közösségi oldalán számolt be arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül. Betegségei miatt az egykori modell a mindennapi teendőket is emberfeletti kihívásnak érezte.
Görög Zita betegségéről vallott a közösségi oldalán
Görög Zita egy, a közösségi médiában közzétett posztban vallott arról, hogy állandó, szinte bénító fáradtság gyötörte, emellett egy év alatt nyolc kilogrammot hízott úgy, hogy hiába próbálkozott sporttal és tudatos életmóddal, a plusz kilók nem mozdultak. A fizikai kimerültség mellett szellemi nehézségeket is tapasztalt.
Lassan egy éve csak vonszolom a testem. Azt hittem, túlvállaltam magam, elkezdtem leadni a feladatokat és ledőlni délután is, ha volt rá időm
– írta, kifejtve mindazt, milyen jelentős változásokat tapasztalt a szervezetében.
Olyan iszonyú fáradtság mardosott belülről, hogy a mindennapi teendők elvégzése is emberfeletti kihívásnak tűnt. Az idegrendszerem is kimerült. Az agyam kihagyott. Ok nélkül lettem hülye, mérges és ideges. Nem értettem, mi történik velem.
Nem volt könnyű hozzászoknia az új életmódhoz
Zitánál végül pajzsmirigy-alulműködést, súlyos vérszegénységet és inzulinrezisztenciát állapítottak meg, amelyek együttesen megmagyarázták a tapasztalt panaszokat. A diagnózis után az egykori modellnek új kihívásokkal kellett szembenéznie: meg kellett tanulnia, hogyan alakítson ki olyan életmódot és étrendet, amellyel támogathatja a szervezetét. Elmondása szerint különösen nehéz volt összehangolnia a gyógyszerek pontos szedését, a tudatos táplálkozást és a mindennapi teendőket.
Mit mond a szakorvos?
Dr. Csoma András nőgyógyász-endokrinológus szerint nem ritka, hogy a pajzsmirigy-alulműködés, az inzulinrezisztencia és bizonyos nőgyógyászati problémák egyszerre jelentkeznek. A hormonrendszer összetett működése miatt egy eltérés más folyamatokra is hatással lehet, ezért a kivizsgálás során mindig a teljes képet érdemes nézni, nem csupán az egyes tüneteket külön-külön. A pajzsmirigy-alulműködés leggyakoribb tünetei egyébként a
- fáradékonyság,
- testsúlygyarapodás vagy fogyási nehezítettség,
- száraz bőr,
- hajhullás,
- a bélműködés lelassulása, székrekedés.
Nem mindenkinek van meg minden tünete, és önállóan nézve azokat számos ok meghúzódhat a háttérben, dr. Csoma szerint éppen ezért fontos az összetettebb vizsgálat.
Miért nehéz felismerni az inzulinrezisztenciát és a pajzsmirigyzavarokat?
Az inzulinrezisztencia és a pajzsmirigy működési zavarainak felismerése azért sem egyszerű, mert az endokrinológia területén több szakterület találkozik, és nem mindig egységesek a megítélési szempontok. Endokrinológus lehet például belgyógyász, nőgyógyász vagy gyermekgyógyász alapvégzettségű orvos is, és bár ugyanazt a szakvizsgát teszik le, a gyakorlatban eltérő szemlélettel közelíthetnek ugyanahhoz a problémához.
Fontos megjegyezni, hogy a pajzsmirigy esetében ugyan létezik egy meghatározott TSH normál tartomány, de nem mindegy, hogy valaki milyen életszakaszban van: más lehet az optimális érték menstruáló nőknél vagy gyermekvállalás előtt
– hívta fel a figyelmet a szakember.
Az inzulinrezisztencia megítélése még összetettebb kérdés, merthogy a terheléses vizsgálatok során mért inzulinszinteknél még nincs mindenki által elfogadott egységes határérték. Emiatt előfordulhat, hogy egy nőgyógyász-endokrinológus olyan eltéréseknél is kezelést javasol, amelyeket egy belgyógyász-endokrinológus még nem feltétlenül tart kórosnak.
A cél tehát nem csupán a laborértékek normalizálása, hanem annak megtalálása, hogy az adott páciensnél mi segítheti leginkább a tünetek javulását, a testsúly rendezését.
Milyen kezelés válhat be?
Dr. Csoma András szerint a pajzsmirigy-alulműködés kezelését elsősorban a pajzsmirigyhormonok gyógyszeres szedése jelenti. A hormonszintek rendezésével visszaállítható az életminőség, ám mivel az immunrendszer folyton pusztítja a pajzsmirigy sejtjeit, a kezelés akár egy életen át szükséges lehet.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni az egészséges étkezés és a rendszeres testmozgás gyógyító hatását, akár inzulinrezisztenciáról, akár súlyproblémáról van szó. Hosszú távon szóba jön az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése is olyan készítményekkel, amelyek a cukorbetegség kezelésében több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ha foglalkozunk vele és kezeljük, megelőzhető, hogy az inzulinrezisztencia évek alatt prediabéteszhez, majd cukorbetegséghez vezessen
− mutatott rá dr. Csoma András.
A korai diagnózis azért is fontos, mert megfelelő kezeléssel és személyre szabott életmódbeli változtatásokkal az állapotok jelentős része jól kezelhető, így a betegek életminősége is számottevően javulhat. Görög Zita története is arra hívja fel a figyelmet, hogy a test jelzéseit érdemes komolyan venni, és szükség esetén segítséget kérni.