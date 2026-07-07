Vigyázat! Ez történik a testével, ha túl sok görögdinnyét eszik

A forró nyári napokon kevesen tudnak ellenállni egy hideg szelet görögdinnye csábításának. Bár a lédús gyümölcs egészséges választásnak számít, a szakértők szerint a túlzott fogyasztása már nem feltétlenül előnyös, és bizonyos esetekben kellemetlen vagy akár komolyabb egészségügyi következményekkel is járhat.

A görögdinnye mértékkel fogyasztva egészséges, túlzásba víve azonban problémákat okozhat

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A görögdinnye mintegy 92 százaléka víz, ezért kiválóan hidratál, ráadásul kevés kalóriát tartalmaz. Ennek ellenére nem érdemes korlátlan mennyiségben fogyasztani.

A görögdinnye fogyasztása emésztési panaszokat is okozhat

A görögdinnye fogyasztása nagyobb mennyiségben elsősorban az emésztőrendszert terhelheti meg.

A gyümölcs jelentős mennyiségű fruktózt tartalmaz, amely egyes embereknél – különösen irritábilis bél szindróma (IBS) vagy fruktózérzékenység esetén – puffadást, hasi fájdalmat, hasmenést vagy akár székrekedést is kiválthat.

Egészséges embereknél ezek a tünetek általában csak akkor jelentkeznek, ha rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű dinnyét fogyasztanak.

A görögdinnye viszonylag sok káliumot is tartalmaz: egy csészényi felkockázott gyümölcs körülbelül 170 milligrammot. Ez a legtöbb ember számára nem jelent problémát, sőt a kálium fontos szerepet játszik a szív és az izmok megfelelő működésében.

Vesebetegségben, szívelégtelenségben szenvedők vagy bizonyos gyógyszereket szedők esetében azonban a túlzott káliumbevitel veszélyes lehet. A magas káliumszint szívritmuszavart, izomgyengeséget, súlyos esetben akár bénulást is okozhat.

A vércukorra és ritka mellékhatásokra is érdemes figyelni

Bár a görögdinnye glikémiás indexe magas, a benne található szénhidrát mennyisége viszonylag alacsony, ezért normál adagokban általában nem okoz jelentős vércukor-emelkedést.

Nagy mennyiség elfogyasztása azonban már megdobhatja a vércukorszintet, ezért cukorbetegeknek célszerű mértékkel fogyasztaniuk.

Ritka esetekben allergiás reakció is előfordulhat. Ez különösen azoknál fordulhat elő, akik parlagfű- vagy fűpollen-allergiában szenvednek. A legsúlyosabb esetben akár életveszélyes anafilaxiás reakció is kialakulhat, bár ez rendkívül ritka.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a görögdinnye tiramint tartalmaz, amely egyes embereknél migrénes fejfájást válthat ki.

Szintén ritkán fordul elő a likopinémia nevű állapot. A görögdinnye nagy mennyiségű likopint tartalmaz, és ha valaki hosszabb időn keresztül rendkívül sokat fogyaszt belőle, a bőr átmenetileg narancssárgás árnyalatot vehet fel. Ez ugyan nem veszélyes, de jelzi, hogy túlzásba vitték a likopinban gazdag élelmiszerek fogyasztását.