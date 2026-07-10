Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
görögországi nyaralás

Görögország rejtett ékszerdobozai: kihagyhatatlan helyek az Égei-tengeren

5 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tervezi már a következő külföldi pihenést, de még nem döntötte el a pontos úti célt? Az alábbi összeállításunkban bemutatjuk, melyek Görögország legszebb szigetei, amelyek felejthetetlen élményeket tartogatnak a látogatóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
görögországi nyaralásGörögország látnivalóktengerparti nyaralástengerparti strand

Görögország legszebb szigetei minden évben utazók millióit vonzzák, hiszen a lenyűgöző tengerpartok mellett gazdag történelmi múlttal és egyedülálló építészettel büszkélkedhetnek: a Jón- és az Égei-tenger vidéke számtalan felfedezésre váró kincset rejt. 

Rodosz látképe tengerrel, ami Görögország legszebb szigetei közé tartik
Görögország legszebb szigetei közé tartozik a varázslatos Rodosz is. 
Fotó: Shutterstock

Melyek Görögország legszebb szigetei a turisták véleménye alapján?

A fehérre meszelt falvak, az élénk színű virágba borult utcák és a jellegzetes tengeri illatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek kiszakadjanak a hétköznapi mókuskerékből. A gasztronómia, a kulturális látnivalók és a természeti adottságok sokszínűsége garantálja, hogy Görögország legszebb szigetein mindenki megtalálja a számára ideális környezetet a kikapcsolódáshoz.

Szantorini

A kaldera peremére épült, kék kupolás templomairól és fehér házairól ismert vulkanikus sziget, Szantorini egy valóságos meseország. A túlzott zsúfoltság elkerülése érdekében érdemes a kora nyári vagy az őszi hónapokra időzíteni az utazást, amikor Fira vagy Oia naplementéiről híres utcái nyugodtabban bejárhatók. A kulturális programok kedvelőinek Akrotiri ókori romjai nyújtanak látnivalót, a gasztronómia iránt érdeklődők pedig megkóstolhatják a helyi asszürtikó szőlőből készült borokat.

Párosz

Ez a vidék a hagyományos görög életérzés és a finomhomokos tengerpartok ideális találkozóhelye. Naoussa hangulatos halászfalujában járva kihagyhatatlan gasztronómiai fogás a napon szárított hal, a gouna, amelyet helyi retsinával érdemes lekísérni. A strandok közül a különleges sziklaformációiról ismert Kolymbithres, valamint a csendesebb Agia Irini partjai a legnépszerűbbek.

Rodosz

A Dodekánészosz-szigetcsoport legnagyobb tagja, Rodosz komoly történelmi múlttal várja a látogatókat, a középkori óvárosa az UNESCO Világörökség részét képezi. A Nagymesteri Palota és a Lovagok utcája mellett a természeti szépségek, így a Pillangó-völgy és Lindos festői faluja is kiemelkedő célpontok. A gazdag kulturális örökség mellett a változatos tengerpartok és a nyüzsgő vendéglátóhelyek biztosítják a teljes körű kikapcsolódást.

Szími

A Rodosz közelében fekvő apró, ékszerdobozhoz hasonlítható sziget a neoklasszicista stílusú, színes homlokzatú házaival hívja fel magára a figyelmet. Bár sokan csak egynapos kirándulásra érkeznek ide a görögországi nyaralásuk alatt, a csendes öblök és az autentikus halászfalvak nyugalma miatt érdemes hosszabb időt is eltölteni itt. A helyi legendák szerint egykor az argonauták hajója, az Argó is ezen a szivacshalászatáról elhíresült földdarabkán épült.

Míkonosz

A kozmopolita hangulatáról és élénk éjszakai életéről híres úti cél a szórakozni vágyók és a tengerpart kedvelőinek központja. A fehér lakóházak, a jellegzetes szélmalmok és a romantikus Kis Velence negyed ideális helyszínt biztosítanak a sétákhoz. A Paradise Beach a pörgős mindennapokat, míg Agios Sostis a nyugalmat képviseli, a rejtett öblök felfedezéséhez pedig célszerű terepjárót bérelni.


 

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!