Görögország rejtett ékszerdobozai: kihagyhatatlan helyek az Égei-tengeren

Görögország legszebb szigetei minden évben utazók millióit vonzzák, hiszen a lenyűgöző tengerpartok mellett gazdag történelmi múlttal és egyedülálló építészettel büszkélkedhetnek: a Jón- és az Égei-tenger vidéke számtalan felfedezésre váró kincset rejt.

Görögország legszebb szigetei közé tartozik a varázslatos Rodosz is.

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Melyek Görögország legszebb szigetei a turisták véleménye alapján?

A fehérre meszelt falvak, az élénk színű virágba borult utcák és a jellegzetes tengeri illatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek kiszakadjanak a hétköznapi mókuskerékből. A gasztronómia, a kulturális látnivalók és a természeti adottságok sokszínűsége garantálja, hogy Görögország legszebb szigetein mindenki megtalálja a számára ideális környezetet a kikapcsolódáshoz.

Szantorini

A kaldera peremére épült, kék kupolás templomairól és fehér házairól ismert vulkanikus sziget, Szantorini egy valóságos meseország. A túlzott zsúfoltság elkerülése érdekében érdemes a kora nyári vagy az őszi hónapokra időzíteni az utazást, amikor Fira vagy Oia naplementéiről híres utcái nyugodtabban bejárhatók. A kulturális programok kedvelőinek Akrotiri ókori romjai nyújtanak látnivalót, a gasztronómia iránt érdeklődők pedig megkóstolhatják a helyi asszürtikó szőlőből készült borokat.

Párosz

Ez a vidék a hagyományos görög életérzés és a finomhomokos tengerpartok ideális találkozóhelye. Naoussa hangulatos halászfalujában járva kihagyhatatlan gasztronómiai fogás a napon szárított hal, a gouna, amelyet helyi retsinával érdemes lekísérni. A strandok közül a különleges sziklaformációiról ismert Kolymbithres, valamint a csendesebb Agia Irini partjai a legnépszerűbbek.

Rodosz

A Dodekánészosz-szigetcsoport legnagyobb tagja, Rodosz komoly történelmi múlttal várja a látogatókat, a középkori óvárosa az UNESCO Világörökség részét képezi. A Nagymesteri Palota és a Lovagok utcája mellett a természeti szépségek, így a Pillangó-völgy és Lindos festői faluja is kiemelkedő célpontok. A gazdag kulturális örökség mellett a változatos tengerpartok és a nyüzsgő vendéglátóhelyek biztosítják a teljes körű kikapcsolódást.