Táborozik a gyerek? Ezek a betegségek leselkedhetnek rá

- Egy gyerektábor betegségek melegágya lehet.
- A fiatalok többek között szalmonella-fertőzést, gombás fertőzéseket, tetvességet kaphatnak, sőt ágyi poloskák okozta csípéseket is elszenvedhetnek.
- Megelőzés szempontjából az elsődleges teendő a személyi higiénére való fokozott odafigyelés és a különféle riasztószerek használata.
Menjen erdőbe, fedezze fel a várost, töltsön el egy hetet egy tóparton vagy vegyen részt valamilyen tematikus táborban, a gyerek minden esetben ki lehet téve olyan betegségeknek, amelyek egy közösségben gyakran felütik a fejüket, nem is beszélve az idegen környezetről, a szálláshelyek esetlegesen szegényes higiéniai körülményeiről. Az alábbiakban azokat a kórságokat szedtük össze, amelyeknek a fiatalok fokozottan ki lehetnek téve, ha gyerektáborba mennek.
Ezek a betegségek terjednek a legkönnyebben a gyerektáborokban
Legyen szó szalmonelláról, ágyi poloskák okozta csípésekről, tetvességről vagy gombás fertőzésről, számos olyan betegség van, amelyet táborozás közben nagyobb eséllyel elkaphatnak a gyerekek. Dr. Bense Tamás háziorvos szerint a szülőknek hatalmas felelőssége van abban, hogy milyen állapotban küldik táborba a gyereküket, ugyanis sok keserűségtől kímélhetik meg a többi fiatalt és a táborvezetőket, ha bizonyos tünetek megléte esetén kikérik a háziorvos tanácsát.
„Egy gyerektábor betegségek melegágya lehet” – kezdte a doktor. „Elsőként érdemes megemlíteni azokat a kórságokat, amelyeket maguk a gyerekek vihetnek be a közösségbe. Ilyen például a kötőhártya-gyulladás, a nátha, a vírusos légúti- és emésztőrendszeri problémák. A fertőzések többségének általában 2-3 nap a lappangási ideje, ennyi idő alatt akár az egész táboron körbemehet a fertőzés. Fontos, hogyha a táborvezető tüneteket észlel egy gyereken, akkor azonnal különítse el, és ha van, nézesse meg a tábor orvosával, aki eldönti, hogy az adott gyerek maradhat-e vagy haza kell-e mennie.”
Dr. Bense Tamás felhívta a figyelmet, hogy olyan kórságokra is érdemes felkészülni, amelyek akár a többi gyerektől függetlenül, a táborozás mibenlétéből adódhatnak. Ilyen lehet többek között a szalmonellafertőzés, a fülgyulladás, az allergia, az ágyi poloska és kullancsok okozta csípések és betegségek, a fejtetvesség és a lábgomba.
„Fülgyulladás általában olyan táborokban gyakori, ahol van úszási, pancsolási lehetőség. Az esetek többségében külső hallójárati fülgyulladás következik be, amire általában elég a fülcsepp, ám ha középfülgyulladás alakul ki, az lázzal is járhat. Az esetek 80 százalékában jót tesz a melegítés, így beválhat az olyan házi praktika, mint a zokniban melegített só fülhöz tartása, ám ha a panaszok nem múlnak és láz is kialakul, akkor mindenképpen a gyerek hazaküldése és orvosi kezelés javallott. Szintén gyakori a fürdőzési lehetőséget kínáló táborokban a lábgomba megjelenése, ez ellen azonban könnyen lehet védekezni. Bizonyos spray-k és kenőcsök nemcsak a már meglévő fertőzés kezelésére, hanem a megelőzésre is alkalmasak. Ezenkívül a rendszeres lábmosás és zoknicsere, valamint jól szellőző cipő viselése, az esti órákban papucs hordása, valamint a lábbelik napra való kirakása minimalizálja a kockázatot. Utóbbi azért hatásos, mert a napsugaraknak ionizáló, a melegnek fertőtlenítő hatása van” – fejtette ki dr. Bense. A szakember az élősködők általi megbetegedéseket is kiemelte. A kullancscsípések kapcsán elmondta, hogy a legfontosabb mielőbb kiszedni a gyerekből a vérszívót, így ugyanis sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy Lime-kór vagy agyhártyagyulladás alakul ki. Ehhez elég egy vékony hegyű csipesz vagy egy patikákban kapható kullancseltávolító kanál, amellyel egyetlen hirtelen mozdulattal kell kirántani a parazitát. Ha a feje bennmarad, nem baj, az 1-2 nap alatt magától kipottyan
A kullancsokon kívül fontos felhívni a figyelmet a fejtetűre és az ágyi poloskákra is. Előbbi a közösségekben meglehetősen gyorsan terjed, megszabadulni tőle pedig kizárólag szakszerű kezeléssel lehetséges. Rövid haj esetén ez általában egyszerű: a hajszálakra, főként a fül mögötti részekre tapadt apró, fehér, rizsszem-szerű serkék könnyen megtalálhatók, a kifejlett tetveken kívül ezek kezelése is lényeges, hogy ne tudjanak kikelni. A kúra sikerességéhez és a továbbadás elkerülése érdekében fontos, hogy az érintett gyerek, gyerekek haját mindennap átnézzék, ha azonban az annyira hosszú, hogy kibontva sem vizsgálható meg tüzetesen, akkor őket az első kezelés után célszerű hazaküldeni.
„Ha nagyon féltenénk a gyerekünket a fejtetvektől, akkor a tetűirtó készítménnyel az egészséges hajat is lekezelhetjük heti egyszer, így nagy eséllyel elkerülhető, hogy a tetű megtelepedjen. A kullancsok ellen ugyancsak lehet védekezni kullancsriasztó készítményekkel és zárt ruházattal. Amire kevésbé lehet felkészülni, az az ágyi poloska, amely bárhol megjelenhet higiéniai körülményektől függetlenül. Ráadásul nyáron sokkal több fordul elő belőlük. Amit egy táborban meg lehet tenni, hogy a gyerekek minden reggel szétszedik a fekhelyüket, a matracukat megütögetik, a lepedőt kirázzák, és kirakják ezeket a napra pár percre. Ezek az állatok a nyirkos körülményt szeretik, így ha mindent kiszárítunk, az csökkenti a lehetőségét annak, hogy a poloskák átmásszanak hozzánk egy másik ágyról" – mutatott rá dr. Bense Tamás.
A táborozó gyerekeket fontos felkészíteni, hogy tartsák be az alapvető higiéniai szabályokat, vagyis mosakodjanak rendesen, naponta vizsgálják át magukat, és napközben fokozottan ügyeljenek a kézmosásra, vagyis végezzék el minden étkezés előtt és után, illetve bárhol járnak, utána is. Ezzel több fertőzéstől is megóvhatják magukat. Hogy az ételekkel terjedő betegségeket elkerülhessék, érdemes észben tartaniuk azt is, hogy lehetőleg csak frissen sült fogásokat fogyasszanak, mert a forró olajban a kártevők elpusztulnak. Az ételek tárolására is nagyon kell ügyelni, a nyári melegben ugyanis különösen gyorsan szaporodnak a kórokozók, például a szalmonella-fertőzést okozó baktériumok.
„Az étkezések után a fogmosásra is érdemes figyelni a szájon belüli gyulladásos fertőzések elkerülése érdekében” – tette hozzá a szakember.
Mindezen kívül az allergia okozhat még gondot a gyerekeknek, ha ugyanis bizonyos allergénekkel még nem találkozott a szervezetük, kifejezetten kellemetlen tünetekkel szembesülhetnek. Augusztus közeledtével például vészesen közelít a parlagfű érzékenység főszezonja, a tünetek ugyanakkor speciális orrcseppekkel és gyógyszerekkel kiválóan enyhíthetők. Ezek bekészítésére érdemes odafigyelniük az édesanyáknak.
Nem csak a betegségektől kell tartani – egyéb veszélyek a gyerekekre nézve
Dr. Bense Tamás rámutatott, hogy a táboroztatások során szinte mindig előfordul egy-egy kartörés, így a betegségeken túl esetleges sérülések is veszélyeztetik a gyerekek épségét. Szerencsére a törések nagy része általában nem elmozdulásos törés, így ezek meglehetősen jól gyógyulnak, pláne fiatalkorban. A sebek ellenben könnyen el- vagy felülfertőződhetnek, ha nem vigyázunk.
„A fertőtlenítés nagyon fontos, és általában elég is, ha csak felszíni sebről, horzsolásról van szó. Ellenben ha mélyebb a seb, esetleg össze kell húzni, akkor mindenképpen traumatológiára, sürgősségire kell vinni a gyereket, akárcsak törés esetén. A seb vizsgálatakor szakorvos fogja továbbá eldönteni, hogy szükség van-e tetanusz oltásra. Általában ha a gyerek egy éven belül részesült benne, akkor nincs probléma, de egyéni elbírálás alapján az orvos kérheti az oltás ismétlését is” – mondta dr. Bense Tamás családorvos. Hozzátette, hogy mindezen felül a napszúrás és a leégés megelőzése is fontos az általános egészség megőrzése szempontjából. Előbbi ellen bevizezett sapka viselésével, napszúrás ellen pedig magas faktorszámú naptej használatával tehetnek a gyerekek – és mindenki más is.
Ha a higiénés szabályokat betartjuk, a szülők egészségesen engedik el a gyereküket, a táborban a tüneteseket elkülönítik, a problémás fiatalokat pedig elviszik haza és orvoshoz, akkor nagy valószínűséggel különösebb zökkenő nélkül lezajlik majd a tábor.