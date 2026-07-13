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mellékhatás

Ha ilyen gyógyszert szed, nyáron könnyen rosszul lehet

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A tartós nyári hőség próbára teszi a szervezetünket és nagy mértékben felerősítheti a rendszeresen szedett készítményeink hatásait. Egyes gyógyszerek és a hőség kölcsönhatása teljesen felboríthatja a testünk belső hőmérséklet-szabályozását, valamint a természetes izzadási folyamatokat. Ha nem figyelünk a jelekre, pillanatok alatt rosszul lehetünk a kánikulában. Az alábbi gyógyszerekkel különösen vigyázni kell!
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Tapasztalt már szédülést, gyengeséget vagy remegést a forró nyári napokon? Bizonyára azt hitte, hogy a probléma oka csupán a meleg, a kevés folyadék vagy egy elmaradt étkezés. Előfordulhat azonban, hogy a háttérben a rendszeresen szedett gyógyszerek hatása is szerepet játszik.

Gyógyszer miatt egy fejét fájlaló nő a kanapén
Bizonyos gyógyszerek szédülést, fejfájást és komoly rosszullétet okozhatnak a nyári melegben. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Nemcsak a hőség, a gyógyszerek is próbára tehetik a szervezetet nyáron

Lassan a nyár közepén járunk, kánikula és záporok váltják egymást, a hőmérséklet-ingadozás pedig jelentősen megterheli a szervezetünket. A legtöbben ilyenkor a napozásra, a strandolásra és a megfelelő fényvédelemre gondolnak, de legalább ugyanilyen fontos az, hogy milyen gyógyszert szedünk rendszeresen. Egyes tabletták szedése mellett ugyanis a hőség komolyabb kockázatokat is rejthet, akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

Ha ilyen gyógyszert szed, könnyen rosszul lehet a hőségben

A szervezetünk természetes módon igyekszik fenntartani az ideális testhőmérsékletet. Ebben fontos szerepet kap az izzadás, a bőr vérkeringésének szabályozása és a megfelelő folyadékháztartás fenntartása. 

Ezek a védekező mechanizmusok azonban bizonyos gyógyszerek mellett kevésbé működnek hatékonyan, a készítmények ugyanis befolyásolhatják a folyamatokat, amelyek segítségével a testünk alkalmazkodik a magas hőmérséklethez. 

Ennek következtében megnőhet a hőség okozta rosszullétek kockázata, különösen az idősebbek, illetve a krónikus betegséggel élők körében. Hogy mely gyógyszercsoportokkal érdemes elővigyázatosnak lenni, alább eláruljuk.

Az antidepresszánsok hatása a hőszabályozásra

Az érintett gyógyszerek között dobogós helyet foglalnak el az antidepresszánsok, köztük a szelektív szerotonin-visszavétel-gátlók (SSRI-k) és a triciklikus antidepresszánsok (TCA-k). Mivel ezek a készítmények hatással lehetnek az agy hőszabályozásért felelős területére, a hipotalamusz működésére, előfordulhat, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan reagál a melegre

Az antidepresszánsok ugyanis drasztikusan fokozhatják az izzadást, vagy éppen ellenkezőleg, teljesen leállíthatják a verejtékezést.

Mindkét folyamat felborítja a belső egyensúlyt, így sokkal gyorsabban alakulhat ki kiszáradás, hősokk, napszúrás, vagy a vérnyomás hirtelen leesése miatt fellépő szédülés és ájulás

Az antipszichotikumok és a túlmelegedés veszélye

A skizofrénia, a borderline vagy a bipoláris zavar kezelésében alkalmazott antipszichotikumok szintén befolyásolhatják a test hőháztartását

Ezek a gyógyszerek az agy dopaminrendszerére hatnak, ami miatt a szervezet nehezebben érzékelheti a túlmelegedés vagy a fokozott folyadékvesztés jeleit. Az antipszichotikumok gátolhatják a szervezet természetes hőleadását és csökkenthetik a szomjúságérzetet is.

Mindennek következtében csökkenhet az izzadás mértéke és alacsonyabbá válhat a vérnyomás. Ezek a tényezők együttesen növelhetik a hőkimerülés vagy akár a hőguta kialakulásának esélyét.

Hogyan előzhetjük meg a rosszullétet rendszeres gyógyszerszedőként?

A megfelelő folyadékbevitel mindenki számára fontos, gyógyszerszedés mellett azonban még nagyobb figyelmet érdemel. 

  • Igyunk cukormentes italokat és vizet bőségesen!
  • Figyeljünk az elektrolitok pótlására is, mivel a fokozott izzadással létfontosságú sók ürülnek ki a szervezetünkből. A kritikus, kora délutáni órákban (11 és 15 óra között) szigorúan tartózkodjunk a közvetlen napfénytől és a meleg helyektől.
  • Ha a szokásosnál erősebb fejfájást, émelygést, lüktető szívverést vagy zavartságot tapasztalunk, azonnal menjünk hűvös helyre, igyunk vizet, és hűtsük magunkat nedves borogatással!

Bármilyen kellemetlen tünetet is tapasztalunk, sose hagyjuk abba a gyógyszerek szedését és ne változtassunk az adagoláson az orvosunkkal való konzultáció nélkül, mert a hirtelen leállás súlyos elvonási tüneteket eredményezhet.

Nézze meg, mit tanácsol egy gyógyszerész:

@elet.patikus.szemmel ✋🏻Miért jó, ha van egy gyógyszerész a háznál? Többek között ilyen és ehhez hasonló sztorikat boncolgatok a YouTube csatornámon az antidepresszánsokkal kapcsolatban. 👉🏻Link a bio-ban! #életpatikusszemmel #gyógyszer #kiskunfélegyháza #gyógyszerész #mentálisegészség ♬ eredeti hang - Dr Kurucz Dóra gyógyszerész
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