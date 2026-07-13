Ha ilyen gyógyszert szed, nyáron könnyen rosszul lehet

Tapasztalt már szédülést, gyengeséget vagy remegést a forró nyári napokon? Bizonyára azt hitte, hogy a probléma oka csupán a meleg, a kevés folyadék vagy egy elmaradt étkezés. Előfordulhat azonban, hogy a háttérben a rendszeresen szedett gyógyszerek hatása is szerepet játszik.

Bizonyos gyógyszerek szédülést, fejfájást és komoly rosszullétet okozhatnak a nyári melegben. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Nemcsak a hőség, a gyógyszerek is próbára tehetik a szervezetet nyáron

Lassan a nyár közepén járunk, kánikula és záporok váltják egymást, a hőmérséklet-ingadozás pedig jelentősen megterheli a szervezetünket. A legtöbben ilyenkor a napozásra, a strandolásra és a megfelelő fényvédelemre gondolnak, de legalább ugyanilyen fontos az, hogy milyen gyógyszert szedünk rendszeresen. Egyes tabletták szedése mellett ugyanis a hőség komolyabb kockázatokat is rejthet, akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

Ha ilyen gyógyszert szed, könnyen rosszul lehet a hőségben

A szervezetünk természetes módon igyekszik fenntartani az ideális testhőmérsékletet. Ebben fontos szerepet kap az izzadás, a bőr vérkeringésének szabályozása és a megfelelő folyadékháztartás fenntartása.

Ezek a védekező mechanizmusok azonban bizonyos gyógyszerek mellett kevésbé működnek hatékonyan, a készítmények ugyanis befolyásolhatják a folyamatokat, amelyek segítségével a testünk alkalmazkodik a magas hőmérséklethez.

Ennek következtében megnőhet a hőség okozta rosszullétek kockázata, különösen az idősebbek, illetve a krónikus betegséggel élők körében. Hogy mely gyógyszercsoportokkal érdemes elővigyázatosnak lenni, alább eláruljuk.

Az antidepresszánsok hatása a hőszabályozásra

Az érintett gyógyszerek között dobogós helyet foglalnak el az antidepresszánsok, köztük a szelektív szerotonin-visszavétel-gátlók (SSRI-k) és a triciklikus antidepresszánsok (TCA-k). Mivel ezek a készítmények hatással lehetnek az agy hőszabályozásért felelős területére, a hipotalamusz működésére, előfordulhat, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan reagál a melegre.

Az antidepresszánsok ugyanis drasztikusan fokozhatják az izzadást, vagy éppen ellenkezőleg, teljesen leállíthatják a verejtékezést.

Mindkét folyamat felborítja a belső egyensúlyt, így sokkal gyorsabban alakulhat ki kiszáradás, hősokk, napszúrás, vagy a vérnyomás hirtelen leesése miatt fellépő szédülés és ájulás