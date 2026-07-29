Így spórolhatunk a legtöbbet a patikában – Trükkök, amikkel csökkenthetjük a gyógyszerre szánt kiadásainkat

Dr. Bense Tamás háziorvossal jártunk utána, milyen módszerekkel könnyíthetünk a gyógyszertári kiadásainkon.

Szó lesz a patikai akcióktól kezdve az egészségpénztári kedvezményeken át az otthoni praktikákig.

Megtudhatod azt is, hogy életmódváltással és a rendszeres kontrollvizsgálatokkal hogyan spórolhatsz pénzt.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy kis tudatossággal máris jelentős összegeket spórolhatnak a patikában. A vásárlási szokások, az orvossal való rendszeres konzultáció és az életmódváltás is rengeteget segíthet. Dr. Bense Tamás elárulta, melyek azok a módszerek, amelyekkel a legtöbbet spórolhatunk a gyógyszerre szánt költéseinken.

A gyógyszerárakat nem tudjuk varázsütésre lecsökkenteni, de néhány praktikával rengeteget spórolhatunk. Fotó: BJ Day Stock / Shutterstock

Mennyit költünk gyógyszerekre, és hogyan spórolhatunk a gyógyszerek árán?

Egy többféle krónikus betegségben szenvedő fiatal, idős vagy épp kezelés alatt álló ember átlagosan 20-30 ezer forintot is költhet havonta gyógyszerekre. Nem véletlen, hogy sokan keresik a választ arra, miképp spórolhatnának a kiadásaikon anélkül, hogy kockáztatnák az egészségüket. Lapunk dr. Bense Tamás gyermekorvossal járt utána, mire figyeljünk, ha szeretnénk csökkenteni a kiadásainkat.

Érdemes figyelni a patikák akcióit és kedvezményeit

„Nagy varázslatokat nem lehet csinálni, de a kis pénz is pénz. Vannak lehetőségek a spórolásra, de ezek nem minden esetben és nem minden gyógyszernél alkalmazhatók. Érdemes tájékozódni a patikák által kiadott tájékoztatókról és az aktuális kedvezményekről. A gyógyszertárak által kiadott akciós füzetekben sokszor találhatunk olyan készítményeket, amelyeket mi is használunk. Ilyenkor érdemes betáraznunk belőlük, mert várhatóan hamarosan újra vissza fog menni az áruk” – kezdte beszámolóját az orvos.

Ha gyakran járunk ugyanabba a gyógyszertárba, akkor érdemes lehet még tájékozódni, hogy esetleg törzsvásárlóknak milyen akciókban lehet része, esetleg van-e törzsvásárlói kártya, ami feljogosít valamilyen kedvezmény igénybevételére. Ezenfelül ha van egészségpénztári megtakarításunk, érdemes a tudatában lennünk, mit vásárolhatunk ennek a keretére a patikákban, hiszen ezen összegek után 20 százalékos szja-visszatérítés kapható.

Időnként vizsgáltassuk felül a gyógyszereinket

Dr. Bense Tamás szerint sokan elhanyagolják a kontrollvizsgálatokat, pedig a rendszeres felülvizsgálatok is csökkenthetik a kiadásainkat. A háziorvos ugyanis azonnal jelzi, ha csökkenthető a gyógyszerek adagja, vagy van már olyan készítmény, amely elhagyható a szedettek közül.