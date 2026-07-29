Így spórolhatunk a legtöbbet a patikában – Trükkök, amikkel csökkenthetjük a gyógyszerre szánt kiadásainkat

- Dr. Bense Tamás háziorvossal jártunk utána, milyen módszerekkel könnyíthetünk a gyógyszertári kiadásainkon.
- Szó lesz a patikai akcióktól kezdve az egészségpénztári kedvezményeken át az otthoni praktikákig.
- Megtudhatod azt is, hogy életmódváltással és a rendszeres kontrollvizsgálatokkal hogyan spórolhatsz pénzt.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy kis tudatossággal máris jelentős összegeket spórolhatnak a patikában. A vásárlási szokások, az orvossal való rendszeres konzultáció és az életmódváltás is rengeteget segíthet. Dr. Bense Tamás elárulta, melyek azok a módszerek, amelyekkel a legtöbbet spórolhatunk a gyógyszerre szánt költéseinken.
Mennyit költünk gyógyszerekre, és hogyan spórolhatunk a gyógyszerek árán?
Egy többféle krónikus betegségben szenvedő fiatal, idős vagy épp kezelés alatt álló ember átlagosan 20-30 ezer forintot is költhet havonta gyógyszerekre. Nem véletlen, hogy sokan keresik a választ arra, miképp spórolhatnának a kiadásaikon anélkül, hogy kockáztatnák az egészségüket. Lapunk dr. Bense Tamás gyermekorvossal járt utána, mire figyeljünk, ha szeretnénk csökkenteni a kiadásainkat.
Érdemes figyelni a patikák akcióit és kedvezményeit
„Nagy varázslatokat nem lehet csinálni, de a kis pénz is pénz. Vannak lehetőségek a spórolásra, de ezek nem minden esetben és nem minden gyógyszernél alkalmazhatók. Érdemes tájékozódni a patikák által kiadott tájékoztatókról és az aktuális kedvezményekről. A gyógyszertárak által kiadott akciós füzetekben sokszor találhatunk olyan készítményeket, amelyeket mi is használunk. Ilyenkor érdemes betáraznunk belőlük, mert várhatóan hamarosan újra vissza fog menni az áruk” – kezdte beszámolóját az orvos.
Ha gyakran járunk ugyanabba a gyógyszertárba, akkor érdemes lehet még tájékozódni, hogy esetleg törzsvásárlóknak milyen akciókban lehet része, esetleg van-e törzsvásárlói kártya, ami feljogosít valamilyen kedvezmény igénybevételére. Ezenfelül ha van egészségpénztári megtakarításunk, érdemes a tudatában lennünk, mit vásárolhatunk ennek a keretére a patikákban, hiszen ezen összegek után 20 százalékos szja-visszatérítés kapható.
Időnként vizsgáltassuk felül a gyógyszereinket
Dr. Bense Tamás szerint sokan elhanyagolják a kontrollvizsgálatokat, pedig a rendszeres felülvizsgálatok is csökkenthetik a kiadásainkat. A háziorvos ugyanis azonnal jelzi, ha csökkenthető a gyógyszerek adagja, vagy van már olyan készítmény, amely elhagyható a szedettek közül.
„Ha valaki megkapja a kórházi zárójelentését, azon szerepelnek a szedendő gyógyszerek, amelyeket rendszeresen fel is írat. Ugyanakkor érdemes időről időre a háziorvossal átbeszélni, hogy vannak-e olyan készítmények, amelyekre már nincs szükség, vagy amelyek kiválthatók más megoldással. Ezzel is lehet tehermentesíteni a pénztárcánkat."
Dr. Bense Tamás elárulta azt is, hogy érdemes a gyógyszerek felírásánál megérdeklődni az orvosunktól, vagy később a patikában, hogy van-e a készítményeknek olcsóbb, de ugyanolyan hatóanyagú verziójuk, hiszen sokat spórolhatunk azon, ha nem a legdrágább termékeket vásároljuk meg. Tudniillik, a különböző gyógyszergyárak által gyártott termékek általában csereszavatosak, így nem jelenthet problémát a helyettesítésük. Azt azonban leszögezte a szakértő, hogy minden esetben kérjük ki a kezelőorvosunk vagy gyógyszerészünk véleményét, mielőtt gyógyszert váltanánk.
A gyógyszerek összehasonlításában és helyettesítő készítmény keresésében a PHARMiNDEX is segítségünkre lehet a megjelölt linken.
Az életmódváltásért az egészségünk és a pénztárcánk is hálás lesz
Ha benned is felmerült a kérdés, mit tehetsz azért, hogy minél kevesebb gyógyszerre legyen szükséged, az orvos szerint többnyire az életmódváltás a megoldás.
„Életmódváltással rengeteget tehetünk az egészségünkért, és kevesebb gyógyszerre lehet szükségünk. Például ha valaki túlsúlyos és sikerül lefogynia, akkor bizonyos esetekben csökkenthető a gyógyszerek adagja, sőt akár el is hagyhatók egyes készítmények. Ez egészségügyi és pénztárcabarát szempontból is előnyös lehet."
Ez vonatkozik a magas vérnyomásra, koleszterinszintre, vagy akár egyes cukorbetegség miatt szedett gyógyszerekre is. Dr. Bense Tamás szerint a fogyás és az egészséges életmód fenntartása egyértelműen élethosszabbító hatású lehet.
Fontos, hogy a cikkünk tartalma nagyrészt a vény nélkül kapható gyógyszerekre és készítményekre vonatkozik. A vényköteles, orvos által felírt gyógyszereket a kezelőorvosunkkal való egyeztetés nélkül sose hagyjuk abba vagy váltsuk le. Amennyiben változtatni szeretnénk a gyógyszereink adagján vagy fajtáján, mindig beszéljünk előtte a háziorvosunkkal!
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