Gyomorrontásod van? Ezt edd, hogy jobban legyél

Mi történik pontosan a szervezetünkben gyomorrontáskor?

Megmutatjuk, milyen ételeket érdemes fogyasztani a gyomor megterhelése után.

Összegyűjtöttük, mely élelmiszereket tanácsos átmenetileg kerülni.

Egy kiadós ünnepi étkezés, romlott vagy nehezen emészthető étel, túl sok alkohol, illetve egyes fertőzések után előfordulhat hányinger, hasi görcs és puffadás. Ilyenkor egy jól megválasztott diéta kifejezetten hatékony lehet a gyomorrontás ellen, hiszen a cél nem az, hogy koplalással büntessük magunkat, hanem hogy olyan ételeket válasszunk, amelyek kevésbé terhelik a gyomrot és a beleket.

Gyomorrontás ellen fontos, hogy jól válasszuk meg a diétát, különben sokáig ledönthet minket a lábunkról.

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Milyen diétát folytassunk gyomorrontás ellen?

A gyomorrontás hátterében többféle ok állhat: előfordulhat túlevés, ételintolerancia, ételmérgezés vagy vírusos eredetű gyomor-bélrendszeri fertőzés. A közös pont bennük az, hogy az emésztőrendszer átmenetileg érzékenyebbé válik. A gyomorrontás utáni étrend alapelve egyszerű, gyerekeknél és felnőtteknél is alkalmazható: könnyen emészthető, kímélő ételekkel támogathatjuk a felépülést. Nem fogyókúráról és nem is egy hosszan tartó étkezési szokásról van szó, hanem arról, hogy fokozatosan kezdjük újraterhelni a gyomrot, és beindítani az emésztést.

Az első és legfontosabb lépés a folyadékpótlás.

Hányás vagy hasmenés esetén a szervezet vizet és ásványi anyagokat veszít, ezért különösen fontos a rendszeres kortyolgatás. A víz mellett szóba jöhet gyenge tea vagy könnyű leves is.

A diéta második fázisa

Amikor a gyomor már nyugodtabb, jöhetnek az egyszerűbb ételek, amelyek kevés zsiradékot tartalmaznak, és általában kevésbé irritálják az emésztőrendszert. Ilyenek például:

a főtt rizs,

a főtt burgonya,

a pirítós,

a banán,

a reszelt alma,

és a könnyű levesek.

Gyomorrontás után fontos, hogy semmiből se együnk sokat.

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Mit érdemes kerülni ilyenkor?

Átmenetileg érdemes mellőzni a zsíros fogásokat, bő olajban sült ételeket, a fűszereket, az alkoholt, valamint a túl sok cukrot tartalmazó élelmiszereket. A tejtermékekkel is érdemes óvatosan bánni, különösen akkor, ha a gyomorrontás után hasmenés is jelentkezett.

Mennyi ideig ajánlott tartani a diétát?

Egy enyhébb rosszullét után néhány nap alatt rendeződhet az állapot, vagyis fokozatosan vissza lehet térni a megszokott étkezéshez. Ha egy étel elfogyasztása után azonban újra jelentkezik hányinger vagy hasmenés, érdemes még várni, és tovább folytatni a diétát.