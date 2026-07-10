Mérgező a sárgabarack magja? 5 gyümölcs, amellyel érdemes vigyázni

Évtizedek óta makacsul tartja magát a tévhit, miszerint a gyümölcsmagok hatékony fegyverek lehetnek a daganatos betegségek ellen. Fontos azonban leszögezni, hogy klinikai kutatások egészen eddig semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a gyümölcsök magjainak fogyasztása képes lenne megelőzni vagy gyógyítani a rákot.

A gyümölcsmagokat inkább dobjuk ki / Fotó: 123rf.com

Miért veszélyesek a gyümölcsök magjai?

Egyes gyümölcsök magjában úgynevezett cianogén glikozidok találhatók. Ezekből a vegyületekből a szervezetben – főként a magok összerágása után – kis mennyiségben cianid szabadulhat fel, ami nagyobb dózisban gátolja a sejtek oxigénfelhasználását, ezért súlyos mérgezést okozhat. Habár néhány véletlenül lenyelt mag általában nem jelent komoly veszélyt, nagyobb mennyiség elfogyasztása vagy a magok összerágása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A lehetséges tünetek közé tartozhat:

hányinger és hányás;

szédülés;

nehézlégzés;

hasi panaszok;

szívritmuszavar;

életveszélyes állapot.

Gyümölcsök, amelyek magját tilos elfogyasztani

Alma

Az almamag kis mennyiségben amigdalint tartalmaz, amelyből a szervezet cianidot képezhet. Egy-két véletlenül lenyelt mag általában nem okoz problémát, de a magok megrágása vagy nagyobb mennyiség elfogyasztása már veszélyes lehet.

Az alma magja amigdalin nevű vegyületet tartalmaz, amely a szervezetben cianiddá alakul. Forrás: 123rf.com

Sárgabarack

A sárgabarack magja az egyik legismertebb ilyen típusú gyümölcsmag. Szintén amigdalint tartalmaz, ezért nem ajánlott elfogyasztani, különösen nagyobb mennyiségben.

A sárgabarack magja különösen sok amigdalint tartalmaz, így a szétrágása kifejezetten ártalmas lehet. Forrás: 123rf.com

Cseresznye

A cseresznye minden mennyiségben jöhet, a cseresznyemag azonban közel sem számít biztonságos csemegének. Habár egy-egy egészben lenyelt mag többnyire gond nélkül távozik a szervezetből, összerágni nem szabad.

A cseresznye magját sem tanácsos szétrágni. Fotó: 123rf.com

Szilva

A szilvamag is tartalmaz cianogén vegyületeket, ezért a fogyasztása ugyancsak nem ajánlott.

Tévhit, hogy az elrágott szilvamag megelőzi a daganatos megbetegedéseket. Fotó: 123rf.com

Licsi

A licsi nagy, kemény magja szintén nem ehető. Fogyasztás előtt mindig távolítsuk el a gyümölcsből és ügyeljünk arra is, hogy a gyerekek ne vegyék a szájukba.

Az édes, lédús licsi kemény magja enyhén mérgező, ezért fogyasztás előtt mindenképpen el kell távolítani a gyümölcsből. Fotó: 123rf.com

A gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben

A legtöbb esetben nem okoz gondot, ha véletlenül lenyelünk egy egész gyümölcsmagot, hiszen az emésztőrendszeren változatlanul is áthaladhat. A kockázatot elsősorban a megrágott vagy nagy mennyiségben elfogyasztott magok jelentik.

A mérgezési esetek jelentős része kisgyerekeket érint, akik figyelmetlenségből vagy puszta kíváncsiságból lenyelhetik, megrághatják a gyümölcsmagokat.

Mindig távolítsuk el a nagyobb magokat, és a gyerekeket is tanítsuk meg arra, hogy ezeket nem szabad a szájukba venni.