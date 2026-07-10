Mérgező a sárgabarack magja? 5 gyümölcs, amellyel érdemes vigyázni

Évtizedek óta makacsul tartja magát a tévhit, miszerint a gyümölcsmagok hatékony fegyverek lehetnek a daganatos betegségek ellen. Fontos azonban leszögezni, hogy klinikai kutatások egészen eddig semmilyen bizonyítékot nem találtak arra, hogy a gyümölcsök magjainak fogyasztása képes lenne megelőzni vagy gyógyítani a rákot.
Miért veszélyesek a gyümölcsök magjai?
Egyes gyümölcsök magjában úgynevezett cianogén glikozidok találhatók. Ezekből a vegyületekből a szervezetben – főként a magok összerágása után – kis mennyiségben cianid szabadulhat fel, ami nagyobb dózisban gátolja a sejtek oxigénfelhasználását, ezért súlyos mérgezést okozhat. Habár néhány véletlenül lenyelt mag általában nem jelent komoly veszélyt, nagyobb mennyiség elfogyasztása vagy a magok összerágása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A lehetséges tünetek közé tartozhat:
- hányinger és hányás;
- szédülés;
- nehézlégzés;
- hasi panaszok;
- szívritmuszavar;
- életveszélyes állapot.
Gyümölcsök, amelyek magját tilos elfogyasztani
Alma
Az almamag kis mennyiségben amigdalint tartalmaz, amelyből a szervezet cianidot képezhet. Egy-két véletlenül lenyelt mag általában nem okoz problémát, de a magok megrágása vagy nagyobb mennyiség elfogyasztása már veszélyes lehet.
Sárgabarack
A sárgabarack magja az egyik legismertebb ilyen típusú gyümölcsmag. Szintén amigdalint tartalmaz, ezért nem ajánlott elfogyasztani, különösen nagyobb mennyiségben.
Cseresznye
A cseresznye minden mennyiségben jöhet, a cseresznyemag azonban közel sem számít biztonságos csemegének. Habár egy-egy egészben lenyelt mag többnyire gond nélkül távozik a szervezetből, összerágni nem szabad.
Szilva
A szilvamag is tartalmaz cianogén vegyületeket, ezért a fogyasztása ugyancsak nem ajánlott.
Licsi
A licsi nagy, kemény magja szintén nem ehető. Fogyasztás előtt mindig távolítsuk el a gyümölcsből és ügyeljünk arra is, hogy a gyerekek ne vegyék a szájukba.
A gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben
A legtöbb esetben nem okoz gondot, ha véletlenül lenyelünk egy egész gyümölcsmagot, hiszen az emésztőrendszeren változatlanul is áthaladhat. A kockázatot elsősorban a megrágott vagy nagy mennyiségben elfogyasztott magok jelentik.
A mérgezési esetek jelentős része kisgyerekeket érint, akik figyelmetlenségből vagy puszta kíváncsiságból lenyelhetik, megrághatják a gyümölcsmagokat.
Mindig távolítsuk el a nagyobb magokat, és a gyerekeket is tanítsuk meg arra, hogy ezeket nem szabad a szájukba venni.