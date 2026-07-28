Hány gyümölcsfa levelet ismersz fel képekről? Kvíz

Nem minden levél olyan egyforma, mint azt elsőre gondolnád.

Kvízünkben több ismert gyümölcsfát kell felismerned pusztán a levelei alapján.

A teszt végére kiderül, valóban van-e érzéked a kertészethez!

Tavasszal látványos virágzásukkal vonzzák a beporzó rovarokat, nyáron kellemes árnyékot és lédús gyümölcsöket adnak, nem mellesleg szén-dioxid megkötő tulajdonságuknak köszönhetően a levegő tisztításához is hozzájárulnak: a gyümölcsfáknak számos dolog miatt lehetünk hálásak, ha pedig megfelelő helyet választunk a számukra, viszonylag kevés gondozás mellett is bőséges termést hoznak. Te mennyire vagy otthon a különböző gyümölcsfa fajták felismerésében? Menne pusztán a leveleik alapján? Teszteld a tudásod kvízünkkel!

Közkedvelt gyümölcsfa hazánkban a cseresznyefa. Fotó: SabbirDigitall / Shutterstock

Gyümölcsfa-kvíz: íme néhány népszerű és különleges fafajta

Gránátalma

A gránátalma különleges megjelenésével és mutatós terméseivel hamar a kert egyik ékességévé válhat. Mivel melegkedvelő növény, napos, védett fekvésben fejlődik a legjobban, az örökzöld sövények vagy bokrok pedig javíthatják a körülötte kialakuló mikroklímát.

A fiatal példányokat érdemes óvni a téli fagyoktól, és számolni kell azzal is, hogy a gondozása türelmet igényel: általában csak néhány év elteltével kezd rendszeresen termést hozni, méghozzá igazi egészségvédő szupergyümölcsöt.

Almafa

Az almafa hazánk egyik legkedveltebb gyümölcsfája. Rengeteg fajta közül választhatunk, így szinte mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő almát. Megfelelő gondozás mellett hosszú éveken keresztül bőséges termést hoz.

Cseresznyefa

A cseresznyefa fehér vagy halvány rózsaszín virágai tavasszal szinte teljesen beborítják az ágakat, így díszfaként is megállja a helyét. Kedvező körülmények között több évtizeden át élhet, miközben évről évre gazdag terméssel hálálja meg a gondoskodást.

Vadcitrom

Kevesen tudják, hogy létezik olyan citrusféle, amely a kemény teleket is jól viseli. A vadcitrom akár mínusz 30 Celsius-fok körüli hideget is elvisel, ezért szabadföldön is nevelhető. Tavasszal illatos fehér virágokat hoz, ősszel pedig lédús, illatos terméseket. A talajra nem különösebben igényes, erős tüskéi miatt pedig természetes védőkerítésként is tekinthetsz rá.