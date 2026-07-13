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töredezett haj

Töredezett a haja a tengervíztől? Filléres hajápolási trükkök a csodálatos strandfrizurához

1 órája
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A trendi napszemüveg és a tökéletes bikini már a bőröndjében lapul a nyaraláshoz? Mi a helyzet a frizurája védelmével? Strandoláskor a szakszerű hajápolás az egyetlen dolog, amely mentőöv lehet a tincsei tengervíztől való megóvásához. Mutatjuk, mit tegyen!
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töredezett hajstrandoláséletmódházi praktikahajápolás
  • Strandoláskor a hajszálak súlyosan károsodhatnak a tengeri sós víz és napsütés miatt.
  • A hajkárosodás ellen tudatosan védekezhetünk.
  • Egyszerű és olcsó házi praktikákkal megóvhatók a tincsek.

Köztudott, hogy a sós tengervíz és a medencék klóros vize kész méregként hat a hajszálainkra. A nyári hajápolás ezért nemcsak annyiból áll, hogy bekészítünk egy sampont a neszesszerbe, hanem felvértezzük magunkat olyan termékekkel, praktikákkal, amelyekkel extra védelmet nyújthatunk a tincseinknek. Cikkünkben felfedjük, mely házi csodaszerek segíthetnek.

Hajápolás és fésülés nyáron vizes hajon
Nyaralás alatt különösen fontos a hajápolás, mert a tengervíz könnyen tönkreteheti a tincseket. Illusztráció: triocean

Hogy mentsem meg a hajam tudatos hajápolással?

A legolcsóbb védekezés, ha úszás előtt a nedves hajat előmossuk tiszta, friss csapvízzel. A hajszálak így azzal telítődnek, és kevésbé szívják magukba a sós folyadékot. Ha ezt nem tesszük meg, a tengervíz sókoncentrációja elszívja a szálak belsejéből azok természetes nedvességét, ráadásul a külső védőrétegüket is károsítja. A haj végül látványosan elveszíti a fényességét, durva tapintásúvá válik és extrém módon töredezni kezd. 

Egy másik zseniális házi praktika a kókuszolaj használata. Úszás és napozás előtt alaposan kenjük át a hajunk az olajjal, amely láthatatlan védőréteget képez a hajszálakon, megakadályozva a só és a klór bejutását a hajszerkezetbe.

Filléres trükkök töredezett hajra

Amint kilépünk a vízből, öblítsük le a hajunkat friss, édes vízzel, a sampont azonban felejtsük el. Öblítés után vessünk be egy majonézből vagy tojássárgájából, illetve kókuszolajból készült házi pakolást, amely villámgyorsan képes visszaadni a haj nedvességét és rugalmasságát. 

A strandon könnyen le is éghetünk. Játssza le az alábbi videót, hogy megtudja, hogyan védheti meg magát a magas UV-sugárzással szemben:

(Liluland.hu)

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