Hajmosás a kádban? Felejtse el, árthat magának

Több szempontból is kényelmes kádfürdőzés közben hajat mosni.

A szakemberek mégsem ajánlják ezt a gyakorlatot.

A kádban csak bizonyos trükkök bevetésével lehet egészséges a hajmosás.

Sokan mosnak hajat a kádfürdők alkalmával, aminek egyik előnye, hogy nem kell félni attól, hogy vizesek lesznek a tincseink, óvatoskodás nélkül alámerülhetünk a haboknak. Extra energiaráfordítás sem szükséges, hiszen a hajszálaink egyetlen mozdulattól vizessé válhatnak, a fejünk búbjáig való elmerülés ráadásul a relaxációt is elősegíti. A hajmosás a kádban mindezek ellenére sem mondható egészségesnek, sem a szépségünk szempontjából előnyös szokásnak.

A hajmosás a kádban kényelmes dolog, de érdemes megfontolni, ha egészséges tincseket szeretnénk.

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Ártalmas lehet a hajmosás a kádban

A gyakorlati előnyök dacára a szakértők szerint nemhogy nem ajánlott, de egyenesen ártalmas a kádban való hajmosás. A fodrászok és hajgyógyászok első érve, hogy amikor fürdőt készítünk, a legtöbben kifejezetten forró vizet engedünk, vagyis sokkal melegebb a víz, mint amivel hajat mosunk, és ez nem tesz jót a tincseknek. A hajszálak külső rétege ugyanis megnyílik a túlságosan magas hőmérséklettől, így a hajfesték, de a természetes nedvesség és az olajok is könnyebben távozhatnak. A végeredmény pedig egy sokkal sérülékenyebb hajkorona, amely könnyebben töredezik, és amely könnyen szárazzá, fakóvá válhat.

Tudta? A túlságosan forró víz a fejbőrnek sem tesz jót, amelynek szintén van egy természetes védőrétege. Ha ez megbomlik, viszketést, sőt zsírosodást és korpásodást is tapasztalhatunk.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a habfürdővel, fürdősóval, fürdőbombával vagy egyéb lazítást fokozó kiegészítővel ellátott víz nem alkalmas hajmosásra. A különféle kozmetikumokkal felturbózott kádvíz tele van illatanyagokkal és más adalékokkal, amelyek nem tesznek jót a tincseinknek, hiszen zsírossá és élettelenné tehetik azokat. Akinek nagyon hosszú a haja, annak technikailag is nehezebb lehet a hajmosás, ami túlzott hátradőlést, a haj húzását és nyakfájást okozhat.

A legproblémásabb dolog, ha a hajmosást követően a kád vizében öblítjük ki a hajunkat. Ebben a vízben a vegyszereken kívül a testünkről lemosott szennyeződések, lehámlott bőr és izzadság is benne van, melyek mind bejuthatnak a hajszálak közé. Ettől még ragacsosabbnak és gubancosabbnak érezhetjük a hajunkat, ami miatt még több sampont és balzsamot használhatunk, ami szintén zsírosító hatású.