Te tudod mi történik a testünkkel a halál után? A legtöbben nem is sejtik

Megmutatjuk, milyen biológiai folyamatok indulnak el a testben közvetlenül a halál beállta után.

Kiderül, mikor alakul ki a hullamerevség, és mi okozza a test fokozatos bomlását.

Bemutatjuk, mi történik a szervezet baktériumaival és sejtjeivel az elmúlást követő órákban és napokban.

Megtudhatod, hogyan válik a test a természet körforgásának részévé, és miként táplál új életet.

Tudományos magyarázatot adunk arra is, miért számolnak be egyesek halálközeli élményekről.

A halálról beszélni sosem egyszerű. Egy szó, ami sokszor félelmet kelt, mégis ott motoszkál mindannyiunk fejében. Talán épp azért, mert tudjuk, hogy elkerülhetetlen. A halál ritkán érkezik hirtelen – legtöbbször lassú, fokozatos folyamat, amely során a testünk előkészül az „elengedésre”. A pulzus gyengül, a vérnyomás csökken, a légzés szabálytalanná válik. Gyakran hallható egy jellegzetes, gurgulázó hang a torokból – az úgynevezett „halálsóhaj” –, amely a váladék felgyülemléséből és az izmok elernyedéséből fakad. A testhőmérséklet csökkenni kezd, a végtagok lehűlnek és elkékülhetnek a vérkeringés leállása miatt. Az izmok petyhüdtté válnak, és a beteg aluszékony, zavart lehet, végül pedig eszméletét veszti. De mi történik a testünkkel a halál után?

Mi történik a halál után a testünkkel? Íme a tudomány részletes válasza

Fotó: Northfoto

Mi történik a halál után?

Az elmúlás pillanata

Orvosi értelemben a halál akkor következik be, amikor a szív megáll, a légzés leáll, és az agy nem mutat életjelet. Egyes kutatások szerint azonban az agy aktivitása még akár 10 percig is kimutatható lehet – ez megmagyarázhatja azokat a beszámolókat, amelyek „túlvilági élményként”, fénylő alagútként vagy békeként írják le az „átkelést”.

Az első óra a halál után

A halál beállta után a test petyhüdté válik, az izmok teljesen ellazulnak, és megkezdődik a test fokozatos kihűlése. Ezután beindulnak azok a biológiai és kémiai folyamatok, amelyek végső soron a bomláshoz vezetnek. A vér gravitáció hatására a test alsó részeiben gyűlik össze, ott lilás-vörös elszíneződést okoz, az úgynevezett hullafoltokat.

2–12 óra elteltével beáll a hullamerevség

Először a szemhéjak, az állkapocs és a nyak merevedik meg, majd a jelenség a törzsön át a végtagok felé halad. A test ilyenkor egyre nehezebben mozdítható, a végtagok akár furcsa, görbült pozíciót is felvehetnek.