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elmúlás

Te tudod mi történik a testünkkel a halál után? A legtöbben nem is sejtik

17 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Tabutémának tűnhet, mégis mindenkit foglalkoztat: mi történik a halál pillanatában, és utána? A tudomány segít megérteni az élet utolsó fejezetét – elmondjuk, mi történik a halál után.
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elmúláslebomlásA halál után
  • Megmutatjuk, milyen biológiai folyamatok indulnak el a testben közvetlenül a halál beállta után.
  • Kiderül, mikor alakul ki a hullamerevség, és mi okozza a test fokozatos bomlását.
  • Bemutatjuk, mi történik a szervezet baktériumaival és sejtjeivel az elmúlást követő órákban és napokban.
  • Megtudhatod, hogyan válik a test a természet körforgásának részévé, és miként táplál új életet.
  • Tudományos magyarázatot adunk arra is, miért számolnak be egyesek halálközeli élményekről.

A halálról beszélni sosem egyszerű. Egy szó, ami sokszor félelmet kelt, mégis ott motoszkál mindannyiunk fejében. Talán épp azért, mert tudjuk, hogy elkerülhetetlen. A halál ritkán érkezik hirtelen – legtöbbször lassú, fokozatos folyamat, amely során a testünk előkészül az „elengedésre”. A pulzus gyengül, a vérnyomás csökken, a légzés szabálytalanná válik. Gyakran hallható egy jellegzetes, gurgulázó hang a torokból – az úgynevezett „halálsóhaj” –, amely a váladék felgyülemléséből és az izmok elernyedéséből fakad. A testhőmérséklet csökkenni kezd, a végtagok lehűlnek és elkékülhetnek a vérkeringés leállása miatt. Az izmok petyhüdtté válnak, és a beteg aluszékony, zavart lehet, végül pedig eszméletét veszti. De mi történik a testünkkel a halál után?

halál után fekszik egy nő a hullaházban akit egy orvos vizsgál
Mi történik a halál után a testünkkel? Íme a tudomány részletes válasza
Fotó:  Northfoto

Mi történik a halál után? 

Az elmúlás pillanata

Orvosi értelemben a halál akkor következik be, amikor a szív megáll, a légzés leáll, és az agy nem mutat életjelet. Egyes kutatások szerint azonban az agy aktivitása még akár 10 percig is kimutatható lehet – ez megmagyarázhatja azokat a beszámolókat, amelyek „túlvilági élményként”, fénylő alagútként vagy békeként írják le az „átkelést”.

Az első óra a halál után

A halál beállta után a test petyhüdté válik, az izmok teljesen ellazulnak, és megkezdődik a test fokozatos kihűlése. Ezután beindulnak azok a biológiai és kémiai folyamatok, amelyek végső soron a bomláshoz vezetnek. A vér gravitáció hatására a test alsó részeiben gyűlik össze, ott lilás-vörös elszíneződést okoz, az úgynevezett hullafoltokat.

2–12 óra elteltével beáll a hullamerevség

Először a szemhéjak, az állkapocs és a nyak merevedik meg, majd a jelenség a törzsön át a végtagok felé halad. A test ilyenkor egyre nehezebben mozdítható, a végtagok akár furcsa, görbült pozíciót is felvehetnek.

A bomlás első jelei 

A halál után néhány perccel beindul az autolízis nevű folyamat, vagyis az „önemésztés”. A sejtek oxigén hiányában lebomlani kezdenek, enzimek szabadulnak fel, amelyek megbontják a sejtmembránt, először a májban és az agyban, majd az egész testben. Ez előkészíti a terepet azoknak a baktériumoknak, amelyek életünk során is bennünk éltek, de most szabadon terjedhetnek az egész testben, különösen a belekből kiindulva.

A test új lakói

Amíg élünk, az immunrendszerünk kordában tartja a testünkben élő baktériumokat. Halálunk után azonban ez a védelem megszűnik. A bélflóra baktériumai először a beleket kezdik el lebontani, majd eljutnak a májba, lépbe, szívbe és végül az agyba is. 

Élet a halálon túl

Ha szabad téren történt a halál, a természet elkezdi befogadni a halott testet. A döglegyek már órákon belül megérkeznek, a legyek petéket raknak a testnyílásokba és sebekbe, melyekből lárvák kelnek ki. Ezek gyors ütemben fogyasztják a bomló szöveteket, miközben annyi hőt termelnek, hogy a test belső hőmérséklete több mint 10°C-kal is megemelkedhet. A legyek után megjelennek más dögevők is: hangyák, pókok, bogarak, sőt akár nagyobb állatok, amelyek mind részt vesznek a test lebontásában. 

A test utolsó ajándéka

A lebomló test tápanyagokat juttat a földbe. Ez az élővilág számára valóságos kincsesbánya: nitrogén, foszfor, kálium és más ásványi anyagok szivárognak ki hónapokon át, gazdagítva a környező talajt és új életformák megjelenését segítve elő.

A természet körforgása

A testünk, amely egy életen át szolgált minket, végül visszatér a természethez, tápanyaggá válik, életet ad új élőlényeknek, új ciklusokat indít el. 

Az alábbi videóból még többet tudhat meg az emberi testben zajló folyamatokról:

 

 

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